台灣｢最美檢察官｣遭質疑男扮女裝動機　公開性取向：非為吸引男人

台灣新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢）因為經常以女裝亮相，被外界封為「最美檢察官」，不受性別拘束外型，老婆也給予支持。面對外界質疑扮女裝動機，他於12月11日直接發文寫下原因，並且公開性向：「再次聲明，我真的對男生一點感覺都沒有。」



得知外界議論，其中一個說法是「打扮的漂漂亮亮動機絕對不單純！想必是為了吸引男人」，對此，陳漢章強調這真的有誤會，雖然開玩笑說「好吧！是宋江我可以考慮」，但聲明自己對男生一點感覺都沒有。

被稱為台灣「最美檢察官」，陳漢章的打扮經常為大眾關注：（按圖了解）

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隨後，陳漢章也解釋自己扮女裝的原因：「我打扮的像個女性是因為我覺得我本該如此，我會想追求漂亮，是因為我喜歡美女，我也希望自己是個美女，希望能隨時看到鏡子裡的自己都能愛上自己！」他也無奈表示，若自己真的想吸引男生，「身為40年男性的經驗，我想應該要穿得更刺激感官些，表情動作再更挑逗一些，聲音再ㄋㄞ（編：台語，「撒嬌」的意思）一些，更小鳥依人些，這樣應該市場更好吧！」

文末，陳漢章也寫下無奈心聲：「總之，不知道為什麼打扮一定要跟男生扯上關係，真的讓我傻眼。」事實上，陳漢章雖然是男兒身，但勇於做自己，經常以女裝示人，IG超過7萬人追蹤，經常分享時尚穿搭，前陣子還受邀為台北時裝週擔任模特兒，人氣相當高。

【陳漢章全文】

2023/12/11



今日OOTD

外套 洋服の青山

無袖洋裝 CLUB MONACO

腰帶 Ferrgamo

短靴 Micheal kors



最近因為不想忌口又懶惰

終究是無法控制肥肉

接下來又要減肥了

人生真是一個減肥的無限輪迴啊！



前幾天聽到一個說法

就是我打扮的漂漂亮亮動機絕對不單純！

想必是為了吸引男人



我想這真的有誤會⋯

再次聲明

我真的對男生一點感覺都沒有

（好吧！是宋江我可以考慮）

我打扮的像個女性是因為我覺得我本該如此，

我會想追求漂亮，是因為我喜歡美女，

我也希望自己是個美女，希望能隨時看到鏡子裡的自己都能愛上自己！



要是真的想吸引男生

身為40年男性的經驗

我想應該要穿得更刺激感官些

表情動作再更挑逗一些

聲音再ㄋㄞ一些

更小鳥依人些

這樣應該市場更好吧！



總之，不知道為什麼打扮一定要跟男生扯上關係，真的讓我傻眼 。很多PPL也都很漂亮啊～不是嗎？



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