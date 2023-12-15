台灣｢最美檢察官｣遭質疑男扮女裝動機 公開性取向：非為吸引男人
台灣新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢）因為經常以女裝亮相，被外界封為「最美檢察官」，不受性別拘束外型，老婆也給予支持。面對外界質疑扮女裝動機，他於12月11日直接發文寫下原因，並且公開性向：「再次聲明，我真的對男生一點感覺都沒有。」
得知外界議論，其中一個說法是「打扮的漂漂亮亮動機絕對不單純！想必是為了吸引男人」，對此，陳漢章強調這真的有誤會，雖然開玩笑說「好吧！是宋江我可以考慮」，但聲明自己對男生一點感覺都沒有。
被稱為台灣「最美檢察官」，陳漢章的打扮經常為大眾關注：（按圖了解）
隨後，陳漢章也解釋自己扮女裝的原因：「我打扮的像個女性是因為我覺得我本該如此，我會想追求漂亮，是因為我喜歡美女，我也希望自己是個美女，希望能隨時看到鏡子裡的自己都能愛上自己！」他也無奈表示，若自己真的想吸引男生，「身為40年男性的經驗，我想應該要穿得更刺激感官些，表情動作再更挑逗一些，聲音再ㄋㄞ（編：台語，「撒嬌」的意思）一些，更小鳥依人些，這樣應該市場更好吧！」
文末，陳漢章也寫下無奈心聲：「總之，不知道為什麼打扮一定要跟男生扯上關係，真的讓我傻眼。」事實上，陳漢章雖然是男兒身，但勇於做自己，經常以女裝示人，IG超過7萬人追蹤，經常分享時尚穿搭，前陣子還受邀為台北時裝週擔任模特兒，人氣相當高。
【陳漢章全文】
2023/12/11
今日OOTD
外套 洋服の青山
無袖洋裝 CLUB MONACO
腰帶 Ferrgamo
短靴 Micheal kors
最近因為不想忌口又懶惰
終究是無法控制肥肉
接下來又要減肥了
人生真是一個減肥的無限輪迴啊！
前幾天聽到一個說法
就是我打扮的漂漂亮亮動機絕對不單純！
想必是為了吸引男人
我想這真的有誤會⋯
再次聲明
我真的對男生一點感覺都沒有
（好吧！是宋江我可以考慮）
我打扮的像個女性是因為我覺得我本該如此，
我會想追求漂亮，是因為我喜歡美女，
我也希望自己是個美女，希望能隨時看到鏡子裡的自己都能愛上自己！
要是真的想吸引男生
身為40年男性的經驗
我想應該要穿得更刺激感官些
表情動作再更挑逗一些
聲音再ㄋㄞ一些
更小鳥依人些
這樣應該市場更好吧！
總之，不知道為什麼打扮一定要跟男生扯上關係，真的讓我傻眼 。很多PPL也都很漂亮啊～不是嗎？
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