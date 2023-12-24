50歲台男辦雜交派對　警方破門入屋驚見7男4女全裸「一地安全套」

台南張姓男子日前大開性愛派對遭警方逮捕，結果4個月後又在台南市區開性愛派對遭警方掌握，警方趁人開門之際進入逮人，當場查獲12人以及滿滿的安全套，全案依法送辦。



台南警方指出，偵查隊警員於21日網絡巡邏當中，發現有人利用X（前稱Twitter）社群邀集舉辦性愛派對之不法情事，並將於12月22日至台南市開性愛派對。案經警員積極深入追查來掌握派對舉辦地點、主辦人張男身分後，於22日夜間8時50分許前往公園路巷內某日租套房內，趁著房內有人開門出入之際一舉攻入，當場查獲主辦人張男（50歲、高雄人）。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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台南警方表示，現場查獲梁姓等7名男子及王姓等4女於房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易派對。現場查扣安全套294個（已拆封使用22個）、潤滑液4瓶及手機等證物，並於調查後將媒介營利之張男（50歲、高雄人、於網絡號召及活動規劃者）、王女（39歲、高雄人、提供帳戶供男客匯入參加活動費用）兩疑犯依妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加性交易7男3女，分別以社會秩序維護法裁罰（各裁罰5,000元台幣）。

警方發現，張姓男子之前在今年8月24日也曾組團在台南中西區大埔街之民宿舉辦性愛派對為警方當場破獲並帶回12人送辦，這次因應台南友人再三「敲碗」後才鼓起勇氣再次前來台南，結果依舊被捕。

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台南警方表示，本案經警員有效事先掌握情資、積極監控釐清地點及主嫌身分，並在檢察官、法官之全力支持下，順利持搜索票來迅速搗破，遏制破壞社會風氣不法行為，再展現台南警員專業能力，也宣示將持續踏實及做好治安維護工作，建構大台南最幸福之宜居樂遊安全城市。

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