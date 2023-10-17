大腸癌｜脂肪肝指數愈高愈易罹大腸癌？這2個部位長腫瘤機會最高

大腸癌蟬聯台灣人發生癌症排名第一位，除了跟人口老化有關之外，極大部分與飲食、生活型態有高度相關。



台灣台大醫院大腸直腸外科梁金銅指出：「到門診求診的病人許多都福態，罹患三高、脂肪肝的比例佔半數以上，大腸癌的盛行其實與代謝症候群息息相關。」

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脂肪肝跟大腸癌呈現正相關

梁金銅經過多年的觀察，發現有5-6成的大腸癌患者，同時也有脂肪肝，到底兩者疾病是有關聯性的嗎？梁金銅解釋：「現在從更多研究結果發現，消除脂肪肝要快，否則緊接著就可能出現大腸癌。」

脂肪肝在醫學上的定義是，肝內脂肪的含量超過全肝的5% ，最簡單理解的成因就是指過多的脂肪堆積在肝細胞內，大多歸類在非過度飲酒的導致的「非酒精性脂肪肝」。

美國大直腸癌醫學會在2018年官方的期刊上，分析一篇研究論文，其中提到2976名受試者，進行腹部超聲波及大腸癌鏡的檢測，結果發現脂肪肝指數愈高的人，大腸癌的罹患風險愈高，「而且肝脂數愈高的人，當得到大腸癌普遍都是已經晚期，認為預測大腸癌風險，脂肪肝可做為參考依據。」

逆轉脂肪肝首重改善代謝症候群

想要逆轉脂肪肝可以先從改代謝症候群開始，從最簡單飲食上可以澱粉類適量控制、多吃蔬果、蛋白質、低脂食物等，減少果糖的攝取。梁金銅提到：「在亞洲地區每年脂肪肝人口約增加3-4 %，但其中有60%是可以單透過飲食和運動來做改善。」

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若是本身就是上述提到的高風險族群，更應該著重在健康檢查，及早有機會早點找出大腸癌，進行後續的處理及治療，大腸癌現行利用糞便潛血檢查是一項最快速、便宜、非侵入性的檢查方式，建議一般民眾先做糞便潛血檢查，若有異常可再進一步做大腸鏡。

這兩個部位長腫瘤機會最高

而民眾別忽略在大腸癌當中，其實有三分之一屬於「直腸癌」，再來乙狀結腸長得腫瘤也佔三分之一，但為什麼在這兩個部位長腫瘤的機會較大？梁金銅解釋：「主要是跟人體消化食物的方式有關，因為人要消化食物需要經過長途跋涉，食物在胃停留時間是四小時，之後到小腸消化吸收，六個小時就消化吸收完成，但大部分殘渣都在直腸跟乙狀結腸中，接觸的時間最長，導致產生腫瘤風險較大。」

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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而血便也是患者常見的症狀因此前往求診，但許多腸胃道症狀都可能出現血便，民眾可以從血便顏色、流血位置來做判別，像是一開始排便有出血、還是解完大便後出現血，梁金銅說：「大部分痔瘡、肛門微血管破裂，都是大便上沾黏血，混合著黏液，如果胃出血經過胃酸，顏色會像是瀝青，糞便就會變得黑黑的。」

肛門指診好尷尬！一定要做嗎？

因此，臨床醫師為了做良好的判別，同時也會進行「肛門指診」，醫師會用食指插入肛門來檢查直腸肛門變病，是一種例行性的檢查，許多患者都會因此感到不好意思，但這樣的檢查是檢查直腸肛門不可或缺的例行性檢查，大多數的直腸癌也可以靠此篩檢出來，是直腸癌篩檢中最簡單有效的方式。

肛門指診可以讓醫師從食指的觸覺，摸到直腸腫瘤、直腸是否有凹凸不平的發炎、痔瘡血管噴張、肛門裂痕留下的疤痕等，梁金銅提到：「若是腫瘤觸診摸起來硬硬的且根深蒂固，通常表示腫瘤已經到達晚期，反之如果摸起來還有一點彈性、可以動來動去，大部分都是良性腫瘤，或是初期的直腸癌。」

7種人大腸癌高危險族群（按圖👇👇👇）

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不論是因為血便、排便習慣改變，當患者因此來求診時，梁金銅說：「肛門指診是例行的檢查，為了病人不讓感到不舒服、尷尬，檢查前醫師需要說明清楚，避免不必要的誤會。」

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