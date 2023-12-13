腸胃健康｜上皮下腫瘤是胃癌嗎？醫揭1關鍵檢查當心不只胃出問題

進行胃鏡健康檢查時，有時會在報告上看到「上皮下腫瘤」的文字，不少民眾會疑惑這到底是什麼？代表得到胃癌嗎？



醫師指出，儘管有「腫瘤」二字，但上皮下腫瘤其實只是一種胃黏膜表面突起的統稱，與胃癌生長的位置大不相同，不過背後所代表的身體狀況仍不容忽視。

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上皮下腫瘤是什麼？

台灣聯安診所內視鏡室主任徐兆甸醫師說明，胃壁可簡單分成黏膜上皮層、黏膜肌層、黏膜下層、肌肉層及漿膜層五大層，常見的瘜肉、食道癌、胃癌、大腸癌，都是從黏膜層長出來的腫瘤，所以只要不是從黏膜上皮層長出來的腫瘤，就可統稱為「上皮下腫瘤」。

如何區分「黏膜上皮層腫瘤」與「上皮下腫瘤」？

徐兆甸指出，通常透過腫瘤的外觀可以判斷是否長在黏膜層。從黏膜表層長出來的腫瘤，會有明顯的突起，表面一定不規則，嚴重甚至會產生潰瘍的凹陷；但若是從黏膜上皮層以下長出來，腫瘤的外表則會光滑且黏膜顏色正常。

一般內視鏡只能判斷是否為上皮下的腫瘤，但無法判斷到底是真的腫瘤或是假性腫瘤（一般是指胃外的器官壓迫胃導致，像是肝的囊腫，小腸或大腸氣體壓迫），唯有透過內視鏡超聲波診斷才能解答究竟是從哪一層長出，以及其為良性或惡性。

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上皮下腫瘤如何診斷、治療？

徐兆甸表示，想了解自己是否有上皮下腫瘤，一定要定期安排腸胃鏡篩檢，透過專業醫師評估，了解自己的腸胃道狀況，進一步了解是否有需要注意、追蹤之處。要判斷如何診治上皮下腫瘤，多以其大小決定：

- 小於1公分：定期透過內視鏡追蹤即可。



- 1～2公分之間：根據內視鏡超聲波評估決定如何處置，若為脂肪瘤或水泡等良性瘤，只需定期觀察即可；若發現腫瘤偏黃色，從第二（黏膜肌層）或第三層（黏膜下層）長出來、懷疑是神經內分泌腫瘤，或是腫瘤從第四層（肌肉層）長出來、懷疑是間質瘤，就會建議透過內視鏡手術切除。



有上皮下腫瘤 也可能是其他器官出問題

徐兆甸分享，台灣曾有一名33歲的小姐，腹痛、腹瀉、腹脹長達半年的時間，甚至出現血便的狀況，後來在父母安排下至診所做健康檢查，透過內視鏡檢查發現其胃黏膜有明顯突起，但實際上是為小腸高度分化的B細胞淋巴癌壓迫胃部所導致，所幸能在癌細胞擴散前得到治療。

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徐兆甸提醒，並非所有胃黏膜下的病灶都是真的腫瘤，都需要進一步透過內視鏡超聲波進行鑒別診斷、排除惡性可能。建議民眾定期接受腸胃鏡篩檢，不只能夠早期診斷可能隱患，也能讓自己不再擔心身體有未知的疑慮，健康、踏實地生活。

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