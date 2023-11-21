子宮肌瘤｜好發於未生育女性、肥胖族群！一文看清症狀、飲食對策

子宮肌瘤是女性骨盆腔最常見的腫瘤，目前尚未了解發生原因，但一般認為與女性雌激素有關，而且年紀愈大，發生的比率愈高。



尤其在更年期前後，發生率約為40～50％，一般常見好發於未生育女性、高血壓、肥胖等族群。

子宮肌瘤症狀有哪些？（按圖看清👇👇👇）

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子宮肌瘤原因

子宮肌瘤的成因並不十分清楚。推測可能與體內女性荷爾蒙失衡、子宮肌肉組織過度吸收女性荷爾蒙、遺傳及環境因素有關。

一般而言，包括生育次數少或未生育；初經早、停經晚；以及肥胖的女性，子宮肌瘤的發生率較高。食物部分，研究顯示，常食用紅肉、火腿或加工肉品的人發生率較高，常食用綠色蔬菜的人則較低。

子宮肌瘤症狀有哪些？

子宮肌瘤未必有症狀，有些人一生都不會知道自己子宮長有肌瘤，或是等到肌瘤長到從外表可觸摸到或有明顯症狀時，才就醫求診。子宮肌瘤有無臨床症狀，與位置及大小有關，最常見的是子宮不正常出血和骨盆的壓迫。

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1. 月經量多

正常的月經一般是4到5天，而有肌瘤的女性可能會超過7天，有時會大量流血，需要不斷地更換衛生棉墊，影響日常生活、工作，甚至造成貧血。

2. 異常出血

長在子宮肌內層靠近內膜下方的肌瘤，容易造成子宮收縮不良，或影響子宮內膜的修護，除了造成月經的大量出血之外，也可能伴有血塊、不規則出血等症狀。

3. 下腹痛或經痛

任何位置的肌瘤過大時，可能因為壓迫、扭轉而引起骨盆下墜或疼痛等壓迫感；若肌瘤過大血流供應不足時，內部可能會變性、壞死，而造成骨盆腔疼痛。

4. 便秘

子宮肌瘤若壓迫後方直腸，則可能造成腸道阻塞或便秘。

5. 頻尿或尿急

若是肌瘤太大，壓迫到泌尿系統，可能造成頻尿、尿液滯留或腎臟水腫。

6. 難孕或不孕

假如子宮肌瘤的位置壓迫輸卵管及阻塞子宮腔，將會影響精子移動或胚胎著床；同時，子宮肌瘤會令子宮壁失去彈性，子宮的血流也會變差，因而影響受孕。

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子宮肌瘤飲食、生活對策

由於子宮肌瘤的發生原因不甚明確，而基因遺傳因素又不可改變，因此，控制血壓、減重，以及從生活飲食中改善雌激素過高的情形，是預防子宮肌瘤發生或持續增長的做法。

1. 均衡飲食

子宮肌瘤患者的飲食建議以高纖、低脂、低糖為主，蔬果中的植化素，可以抑制發炎；全穀類的糙米、小麥、燕麥等；高鈣食物如牛奶、蝦皮、海帶等，有助於減少子宮肌瘤的發生率。

優質蛋白質如瘦肉、魚肉等，能讓身體代謝機能穩定，使身體荷爾蒙正常分泌，避免肥胖；豆製品、山藥因含有植物性的荷爾蒙，少量攝取並不會對肌瘤造成影響，但要注意適量。

2. 抗氧化食物

椰菜、白蘿蔔、椰菜花、洋蔥等十字花科蔬菜含有二吲哚基甲烷，可增加抗氧化及肝臟代謝雌激素的能力。

3. 避免環境荷爾蒙

從減少使用塑膠餐具、塑膠碗盤、塑膠水壺著手；另外，香氣過於持久的清潔劑、香氛精油、蠟燭、芳香劑等都有環境荷爾蒙，長期會透過皮膚、呼吸進入體內，盡量選擇天然為主。

4. 限制咖啡飲用量

研究發現，每天咖啡因攝取超過500毫克（約1杯半至2杯大美式）的成年女性，罹患子宮肌瘤風險可能會增加。

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5. 避免熬夜減少肝臟負擔

肝臟是調節荷爾蒙的重要角色，熬夜容易傷肝或引發脂肪肝，健康的肝臟則可降低子宮肌瘤的形成，因此建議盡量在11點前就寢，飲食上減少油炸、精緻糖、過量果糖、酒精的攝取。

6. 規律運動並控制體重

現代女性常有久坐、缺乏運動的情形，規律的運動習慣可以促進骨盆腔的循環，同時控制體重，預防子宮肌瘤的發生。

7. 控制情緒減少壓力

情緒跟壓力會影響體內荷爾蒙，當荷爾蒙波動過大會刺激子宮肌瘤的生長，所以要學會處理情緒，尋找紓壓的方法，練習腹式呼吸有助於紓壓和氣血循環，可降低子宮肌瘤發生的機會。

子宮肌瘤的治療方法

子宮肌瘤患者常因痛經、經血量過多、貧血、頻尿等症狀影響日常生活，甚至不孕或容易流產而就醫，治療方式依病患的症狀嚴重程度、年齡、生育計劃，及肌瘤的大小、位置而定，包括藥物和手術以及溶解術等。

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