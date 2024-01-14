鄭運鵬兒子激似車銀優　被讚千年一遇美男子　傳多位經紀人搶簽

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣總統大選昨日（13）正式落幕，由賴清德與蕭美琴當選本屆總統副總統，不過這次選舉最大贏家似乎不是他們，而是桃園市第1選區民進黨立委鄭運鵬的小兒子「德德」，12日選前之夜他跟著爸爸上街拉票，長著一張明星臉的他瞬間引起暴動。



原本IG社群僅有1000多粉絲，目前已經暴漲到4.8萬人追蹤，爆紅速度超快，甚至傳出有經紀人想簽下他。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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鄭運鵬12日在IG貼上掃街動態，許多現場目擊的粉絲轉貼在Threads上，紛紛驚嘆「鄭運鵬兒子超帥」，大讚他像韓星車銀優及日星柏原崇，並立刻出動搜出本人的IG帳號、互相轉發，一個晚上粉絲數就超越老爸，還有人直接喊鄭運鵬「國民公公」，畫面十分逗趣。

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目前更傳出有數位經紀人也看出他的潛力，私下透露想簽他當明星，而鄭運鵬昨前往投票時，也搞笑發文「我在不需要太太和德德的陪同下完成投票。」雖然最後落選，並未連任成功，但不少網友狂洗版「把德德交出來」、「德德呢？」勢必未來會因爲「德德」關注度極高。

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