侯友宜宣布落敗現場　後方27歲長髮美女爆哭成焦點　超狂身分曝光

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 2024年台灣總統大選結果出爐，由民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019萬票數獲勝！國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康不敵賴蕭配落敗，侯友宜也在競選總部鞠躬道歉，不過卻有眼尖的網友在這感傷的時刻發現在侯正後方爆哭的長髮正妹，沒想到本尊也很快的被查出身分。



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台灣總統大選於昨（13日）下午4時陸續開票，位居第二的國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康在晚間8點出面宣布敗選，他致上最深的歉意，表示是自己不夠努力，才辜負了大家的支持。不過，就在氣氛低迷的時刻，卻有網友將目光聚焦在侯正後方爆哭的捲髮正妹，只見她數度低頭哭泣，還拿出衛生紙擦拭淚水，畫面惹人心疼，不少鄉民紛紛在PTT歪樓問「她是誰？」

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據悉，該名正妹是國民黨發言人「楊智伃」，暱稱「仔仔」。畢業於世新大學的她，從事過體育主播、記者等等的工作。2019年，投注於政治圈，跟著當時卸任新北市長的朱立倫，投入2020年國民黨初選，並開始接觸黨務工作等，於在去年當上國民黨發言人之一，成為藍營史上最年輕發言人。實際點開楊智伃IG，可看見除了黨務工作之外，空閒時間她也愛到健身房健身，版面上更是曬出許多健身的美照。

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