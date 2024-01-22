要求復合性交不果　台男殺死前女友再姦屍　由無期徒刑改判監21年

台灣男子全志廷苦戀廖姓前女友，趁替廖女慶祝生日時求復合、發生性行為遭拒，發狂掐昏廖女後持剪刀猛刺其頸部，又拿水果刀割斷其氣管、頸動脈致其慘死，全男事後再猥褻、性侵廖女的屍體，一審被依殺人、污辱屍體罪判無期徒刑，二審考量全男有高度教化可能改判21年監禁，當地最高法院駁回上訴而定讞。



台灣男子全志廷二審改判21年監禁。（資料圖片）

全志廷透過交友APP認識已婚的廖女並交往，雙方熱戀進入蜜月期，全男辭掉工作從桃園搬到台中工作，並和廖女同居，廖女後對全男感情轉淡並提議分手，全男雖然搬離但仍深愛廖女、對她關懷備至。

全男因見廖女常夜晚外出、不接電話，懷疑廖女提出分手是因另結新歡，心生妒忌又屢屢求歡不成，2022年5月28日晚間全男持預先收藏的刀子，趁著替廖女慶祝生日時提出復合、性交等要求，因廖女當下拒絕2人發生激烈爭吵。

全男徒手猛力推拉廖女的頭撞向浴室牆面、地板，又猛力掐住她頸部致其暈厥窒息，還狠心持剪刀朝她頸部猛刺，又持水果刀割開她頸部，當場切斷氣管、兩側頸總動脈，導致廖女大量失血慘死。

全男見廖女死亡後，再用刀割開廖女的內衣褲，再撫摸屍體的胸部、性侵；隔天，全男先帶廖女兒子到便利店買食物，再一起到警局自首，案情才曝光。

一審依殺人、污辱屍體罪判無期徒刑；二審認為全男自首前先帶廖女兒子吃飯，仍顧慮到廖女兒子無人照顧，認為全男仍心存善念，未遷怒他人，仍有憫恕之處，另參酌鑑定結果，全男經妥適治療後有高度教化可能性、中度矯正可能性、高度再社會化可能性。

二審指出，全男始終坦承犯行，有悔悟之心，惡性未達應最長期監禁的程度，因此改依殺人罪判囚19年、污辱屍體罪判囚2年6月，褫奪公權10年，應執行21年監禁；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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