Apple Vision Pro大爆紅！《阿森一族》預言再現：戴VR裝置逛大街

蘋果最新頭戴裝置Apple Vision Pro去（2023）年6月發布、2024年2月2日開賣，詳細規格、配件等正式公布，售價自3,499美金起，最貴版本要價3,899美金。



Vision Pro發布引起熱議

Vision Pro為蘋果推出的第一部「空間運算」設備，使用「visionOS」作業系統，系統採取介面3D化，只要用手、眼睛、聲音就能操控，不僅能瀏覽 2D 畫面，還能觀賞 3D 電影，同時有3D 相機功能，搭配雙晶片M2＋全新 R1 晶片設計，把 2,300 萬畫素搭載到兩個顯示器中，鏡片則與 ZEISS 合作，有近視的人也能搭配光學鏡片使用，還搭載EyeSight，當有人靠近時會變透明，讓許多玩家感到相當驚奇。

《阿森一族》再次預言成功？

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Vision Pro推出後引起網友熱議，其中，曾多次精準描述未來人類世界的動畫《阿森一族（辛普森家庭）》竟出現過類似的畫面，有位網友在社群平台X（原推特Twitter）貼出《阿森一族》2016年播出的其中一集「Friends and Family」片段，只見春田市居民都配戴著頭戴裝置生活、交際，但也因此意外撞上燈柱、掉進水溝，神預言猜到未來人們生活可能因頭戴裝置而改變。

《阿森一族》被譽為神預言等級的動畫神作，先前就曾多次巧妙命中未來發生的事情，如福斯被迪士尼收購、2017年川普當選美國總統、推特新名稱X等，引發網友熱議。但有Reddit網友補充，其實頭戴裝置Oculus Rift早已在2016年推出，編劇可能只是把「頭戴裝置」作為劇情發想。

Apple Vision Pro發布當日聲量突破八千筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「Apple Vision Pro」近一年的聲量趨勢變化，討論聲量共有38,881筆。2023年6月6日，這款大家期待已久的頭戴裝置首次亮相，名稱為 Apple Vision Pro，蘋果宣告預計2024年正式推出，單日總聲量來到高峰8,029筆。

2024年2月5日，Apple Vision Pro2日正式上市後，不少網友和YouTuber都開始進行實測，引發網友關注，單日總聲量來到1,426筆。

蘋果頭戴裝置Vision Pro在去（2023）年6月發布，並於2024年2月2日開賣，並已在19日開放預購，同時詳細的規格、配件等等也正式公布，售價自3,499美金（約新台幣10萬元）起，最貴版本要價3,899美金（約新台幣12萬元）。

「Apple Vision Pro」近一年的聲量趨勢。（《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月06日至2024年02月05日。



資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。



研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Apple Vision Pro』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。



*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



延伸閱讀：Vision Pro 3天爆賣18萬台但開發者冷淡？3大平台封殺成Apple隱憂

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】