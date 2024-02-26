瘋傳仙氣「螞蟻腰警花」 IG性感照曝光迷倒網民：拿手銬銬我吧
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣警界當中有不少帥哥美女，脫下制服後有著極大反差。
最近有網友就將1名台灣女警的照片發布上網絡分享，詢問大家：「這樣的女警可以讓她開幾張單？」
不少人看到她的照片都被迷倒，事後她的IG更被神出，是個坐擁8萬人追蹤的小網紅（點圖放大瀏覽）：
+23
1名網友在PTT論壇發文，分享一系列的女警照片，同時寫道：「這樣的女警可以讓她開幾張單？」
從她分享的照片可見，女主角皆為同一人，從她身穿警裝到日常照片至健身運動的照片通通有，其中健身時身穿短版上衣，露出小蠻腰的畫面更是迷倒不少粉絲。
【同場加映】泰國仙氣警花貼性感泳衣照被網民批「破壞警察形象」 IG霸氣回覆（點擊放大瀏覽）：
+14
照片在網上曝光後，不少網友相繼暴動，紛紛留言：
「拜託拿手銬銬我」
「允許無限吃案」
「反正什麼罪我都招了」
「這大概是目前看到最正的女警了」
【同場加映】瘋傳「頂流警花」仙氣照網民驚為天人 IG泳裝曝光身型同樣零死角（點擊放大瀏覽）：
+26
後續更有網友神出她的IG帳號，可見她的帳號擁有8萬人次追蹤，是個小網紅。
然而有人看到她的自介上面附上疑似男友的IG帳號，發現她死會後無奈地說道：「IG就直接有男友連結了，羨慕。」
台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！台仙氣女警學生照曝光 兩種制服各有各美 網民：我有罪請逮捕我台女警化身神奇女俠拍滅罪片 曾獲封「警界石原聰美」紅到日本台男報案不滿警方處理手法 胸襲女警兼辱罵 被判刑3個月
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】