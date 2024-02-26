瘋傳仙氣「螞蟻腰警花」　IG性感照曝光迷倒網民：拿手銬銬我吧

台灣警界當中有不少帥哥美女，脫下制服後有著極大反差。



最近有網友就將1名台灣女警的照片發布上網絡分享，詢問大家：「這樣的女警可以讓她開幾張單？」

不少人看到她的照片都被迷倒，事後她的IG更被神出，是個坐擁8萬人追蹤的小網紅（點圖放大瀏覽）：

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1名網友在PTT論壇發文，分享一系列的女警照片，同時寫道：「這樣的女警可以讓她開幾張單？」

從她分享的照片可見，女主角皆為同一人，從她身穿警裝到日常照片至健身運動的照片通通有，其中健身時身穿短版上衣，露出小蠻腰的畫面更是迷倒不少粉絲。

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照片在網上曝光後，不少網友相繼暴動，紛紛留言：

「拜託拿手銬銬我」

「允許無限吃案」

「反正什麼罪我都招了」

「這大概是目前看到最正的女警了」

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後續更有網友神出她的IG帳號，可見她的帳號擁有8萬人次追蹤，是個小網紅。

然而有人看到她的自介上面附上疑似男友的IG帳號，發現她死會後無奈地說道：「IG就直接有男友連結了，羨慕。」

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