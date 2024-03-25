莫斯科恐襲｜ISIS或烏克蘭：普京追兇的考量是什麼？

當地時間3月22日晚上8點左右，莫斯科的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）發生恐襲，4名槍手闖入音樂會掃射人群、對建築縱火，造成至少137人死亡、超過154人受傷。

毫無疑問，這次事件不只是2022年俄烏戰爭後，俄羅斯本土遭遇的最嚴重襲擊，也是2002年莫斯科劇院人質危機（132人死亡）、2004年別斯蘭人質危機（334人死亡）以來，俄羅斯遭遇的最嚴重恐襲。只是從輿論博弈來看，各方似乎對「真兇是誰」各執一詞。

首先是「伊斯蘭國呼羅珊省（IS-KP、ISIS-K或IS-K，伊斯蘭國中亞及南亞分支）犯案說」。恐襲發生不久後，隸屬伊斯蘭國（IS）的阿馬克通訊社（Amaq News Agency）便在Telegram上發布消息，表示ISIS-K承認犯案，同時釋出各種現場第一視角影片，展現受害者被槍殺、音樂廳陷入火海的恐怖經過。

這個認領並沒有引發太多質疑。畢竟俄羅斯聯邦安全局（FSB）也曾在3月7日表示，挫敗了伊斯蘭國相關組織對俄羅斯猶太會堂的恐襲；美國駐莫斯科大使館更曾在同日公開示警，稱「恐怖組織即將對莫斯科的大型集會施襲，包括音樂會」、「建議美國公民48小時內避免大型集會」等。如果把這些事件與ISIS-K的認領相連結，確實可以理解為「恐襲早就有跡可循」。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，3槍手闖入音樂廳亂槍掃射以及投彈縱火，傷亡慘重，當中包括兒童。極端組織ISIS其後認責。圖為消防員在場撲救。（Reuters）

問題是俄羅斯又提出了「烏克蘭策劃說」，也就是不直接否認ISIS-K犯案，但強調背後主謀是烏克蘭，證據就是普京（Vladimir Putin）與FSB所說，「4名嫌犯企圖逃往烏克蘭」、「烏克蘭一側有人接應」等。

而烏克蘭本身當然否認犯案，烏克蘭激進組織俄羅斯志願軍（Russian Volunteer Corps）、俄羅斯自由軍團（Freedom of Russia Legion）也都否認參與襲擊，但包括普京在內的大小俄羅斯官員，都明示暗示著烏克蘭就是真兇。俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）更是公開威嚇，如果這次襲擊的責任人最終被證明與烏克蘭有關，「必須將他們所有人都作為恐怖分子找到並予以無情消滅」、「犯下此類罪行的國家官方代表也將受到懲罰」。

整體來說，前述輿論博弈暴露了一個現實：烏克蘭不願與這次恐襲產生聯繫、俄羅斯官方則不接受這次恐襲與烏克蘭無關。而不論事實真相為何，這次事件都揭示俄羅斯面臨來自境外的安全威脅，且總統大選剛結束就發生嚴重恐襲，普京必然要給國內輿論一個交代。

3月23日，俄羅斯符拉迪沃斯托克市舉行活動悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者，當地民眾在中心廣場獻花。（新華社）

俄羅斯與伊斯蘭國的漫長衝突

首先探討「伊斯蘭國呼羅珊省犯案說」，基本上這個說法有一定的現實基礎支撐，包括ISIS-K的事後認領，以及俄羅斯與伊斯蘭國圍繞北高加索、敘利亞的漫長衝突。

回顧1990年代兩次車臣戰爭，結果雖都是血流成河，動員脈絡卻有所不同。1994年第一次戰爭爆發時，車臣更多是從「反對俄羅斯帝國主義」的情境出發，希望爭取民族獨立，同時擴大車臣在北高加索的話語權，讓整個區域脫離俄羅斯掌控；到了1999年第二次戰爭，車臣的動員脈絡已經轉為「伊斯蘭聖戰」，其內部年輕戰士多受瓦哈比主義、薩拉菲主義影響，要建立屬於自己的伊斯蘭國家，車臣歌手穆楚拉耶夫（Timur Mutsurayev）的名曲《耶路撒冷》（Иерусалим）便是這場衝突的結構象徵：俄羅斯就是「高加索以色列」，車臣首府格羅茲尼（Grozny）則是「高加索耶路撒冷」。

而「聖戰化」的車臣戰爭，不只吸引到中東極端武裝前來響應，也讓北高加索淪為極端伊斯蘭溫床，並牽引出2002年莫斯科劇院人質危機、2004年別斯蘭人質危機等悲劇。即便俄軍已在2000年占領格羅茲尼，車臣極端武裝仍在進行游擊攻勢，並且持續發動恐襲、從中東中亞招募人員，所以俄羅斯一直到2009年才正式宣告車臣反恐行動結束，但這不代表極端伊斯蘭已從北高加索絕跡。

與此同時，伊斯蘭國正趁2003年伊拉克戰爭的混亂，在中東發展壯大：先是在2004年加入蓋達（Al-Qaeda），又於2006年在伊拉克宣布成立「伊斯蘭國」，接著逐步擴張到敘利亞，並在2013年對黎凡特地區（Levant）宣布主權，隨後又在2014年宣布脫離蓋達、成立「哈里發國」，開始向全球招兵買馬。

2019年10月27日，幾位行人穿梭於伊拉克摩蘇爾市街頭。2014年，巴格達迪便是在這裏宣布成立「伊斯蘭國」（ISIS）。（Reuters）

而正是這一動作，被莫斯科視作「驅逐」北高加索極端伊斯蘭的好機會，尤其俄方剛好要在2014年舉辦索契冬奧，自然不想恐襲風險干擾賽事。因此2014年前後明顯可見，俄羅斯對境內少數民族穆斯林申請前往中東的審批極度寬鬆，甚至可說幾乎沒有。曾經的敵對雙方似乎心照不宣，都把伊斯蘭國當成了最佳歸宿，差別只在一方期盼極端勢力留在中東戰場，一方希望投身一場真正聖戰、生活在伊斯蘭教法的管轄下。

根據國際激進化研究中心（ICSR）2018年報告顯示，該年盤據伊拉克和敘利亞境內的伊斯蘭國成員約有41,000名，其中來自俄羅斯的比例極高，共有超過5,000人，且主要來自車臣與達吉斯坦，並有多達1,000名女性、1,000名未成年人。但據該份報告統計，被允許返回俄羅斯的只有73名未成年人、24名女性，絕大多數人除了設法偷渡回俄外，便只能滯留中東戰場，下場不是死亡、就是被監禁與淪落難民營，或是持續戰鬥直至下落不明。

但俄羅斯的操作也不是萬無一失、毫無風險。伊斯蘭國確實成功吸走了大量「北高加索聖戰士」，卻也因此與北高加索建立聯繫，並通過網路社群、清真寺系統、親族血脈與招募平台，不斷對北高加索進行反滲透，陸續吸引大量達吉斯坦青年前往，甚至遠端指導其成立在地組織，直接招募成員；而留在中東的「北高加索聖戰士」則因通曉俄語，成了伊斯蘭國反俄宣傳的主力，經營《ИСТОК》等伊斯蘭國俄語電子刊，並吸引到同樣通曉俄語的「中亞聖戰士」加入。

而2015年俄羅斯開始介入敘利亞內戰後，莫斯科與伊斯蘭國的衝突便愈演愈烈，原因也很現實：出於地緣利益考量，俄羅斯與伊朗共同支持阿薩德（Bashar al-Assad），盤據敘利亞的伊斯蘭國自然成了打擊對象。而從結果來看，俄羅斯的大軍壓境、密集轟炸，確實也是後者在敘利亞潰敗的主因。從2015年到2017年，阿薩德政權控制的領土面積從19,000平方公里增加到了78,000平方公里，當然其中也有不少是原叛軍佔領地；但伊斯蘭國在伊拉克敘利亞的佔領地則從90,800平方公里下降到了2017年1月的60,400平方公里，並在之後持續潰敗，最終失去在伊敘兩國的根基，只能集中力量轉往非洲、阿富汗等地發展續命。

2023年3月15日，俄羅斯總統普京（右）與訪俄的敘利亞總統巴沙爾（左）在莫斯科克里姆林宮會面。（Reuters）

而也就是在2015年，伊斯蘭國開始了對俄羅斯的襲擊。首先是2015年10月的美捷9268航班（Metrojet Flight 9268）空難，該機在從埃及飛往俄羅斯聖彼得堡時發生爆炸，機上224名乘客和機組人員全數罹難，其中有212人是俄羅斯人，伊斯蘭國西奈半島分支宣布犯案；接著是2018年的基茲利亞爾教堂槍擊事件，一共造成5人身亡，槍手則是22歲的達吉斯坦人，宣布要代表伊斯蘭國「為敘利亞復仇」；再來是2019年，2名戰鬥人員在斯塔夫羅波爾邊疆區被FSB擊斃、莫斯科發生爆炸所幸無人傷亡、車臣發生一起針對警察的恐襲，也全是伊斯蘭國所為；之後便是2024年的番紅花市政廳恐襲。

當然，還有許多事先被挫敗的襲擊。例如2016年2月，俄羅斯就逮捕7名策劃在聖彼得堡和莫斯科發動攻擊的伊斯蘭國成員，主要是中亞人與土耳其人；2017年，俄羅斯又成功挫敗伊斯蘭國對聖彼得堡喀山大教堂的襲擊，普京還為此公開感謝美國分享情報。這些場景似乎頗有2024年事件的既視感，只是結局不同：這次俄羅斯也在番紅花市政廳恐襲前的3月7日，成功挫敗了伊斯蘭國對俄羅斯猶太會堂的恐襲，但對美國駐莫斯科大使館的同日示警，普京便不怎麼領情，更在19日公開回嗆「這是美國的公然勒索，要恐嚇和破壞我們的社會穩定」。

整體來說，伊斯蘭國與俄羅斯的衝突並非始於今日，而是早在北高加索局勢「聖戰化」、俄羅斯介入敘利亞後，便一直持續至今，只是衝突樣態及參與人員已有所不同：如今車臣局勢大致穩定，達吉斯坦的極端化趨勢則日漸嚴重；伊斯蘭國所能動員的涉俄人員，一開始集中在北高加索少數民族，現在則逐步擴增到來自中亞的俄語人口；過去ISIS-K在阿富汗時面臨塔利班競爭、美軍壓制，如今就像虎兕出柙，在美軍撤退後的阿富汗與周遭發展壯大。

2004年9月，車臣武裝份子在別斯蘭市（Beslan）一間中學挾持逾千名人質，事件導致約330人死亡，當中孩童佔大多數。圖為普京在醫院探望一位在事件中受傷的女孩。（Getty Images）

與俄烏戰爭的意外共振

在這個基礎上，俄羅斯的安全情勢其實沒有比2014年之前更好。

首先，在敘利亞歷練過的「聖戰士」不只積累戰鬥經驗，還學到了跨國招募、動員的各種新技能。這在網路不普及的車臣戰爭時代，或許還看不出危害；但在手機、個人電腦、社群媒體隨處可見的現在，就成了無孔不入的燎原星火。而這也在某種程度上解釋了，為何成長於「後車臣戰爭」時代的達吉斯坦青年，還會前仆後繼前往中東、加入伊斯蘭國。

再來，FSB與其他執法機構只將北高加索地區當成反恐重點，卻長期忽視遍布俄羅斯的中亞移工與移民，其實也有接觸恐怖主義的潛在風險。如前所述，因為通曉俄語，來自北高加索、中亞的「聖戰士」大多擔任伊斯蘭國的反俄宣傳與招募主力；而在俄中亞移工與移民又普遍面臨資方剝削、宗教與種族歧視，不滿情緒長期積累，一旦有加入伊斯蘭國的同鄉招募，其實非常容易為恐怖主義所驅使，成為伊斯蘭國的在俄成員。如前所述，2016年俄方就逮捕了7名策劃在聖彼得堡和莫斯科發動攻擊的伊斯蘭國成員，族裔多是中亞人與土耳其人；2017年的聖彼得堡地鐵爆炸事件更是一大警訊，雖說這次活動由蓋達宣稱負責，但執行者也是生於吉爾吉斯的烏茲別克裔俄羅斯公民。

此外，因為俄羅斯與西方的關係在2014年克里米亞危機後一路下行，克里姆林宮這幾年更多是把重點放在了應對「顏色革命」上，而不是相對虛無縹緲的恐怖主義威脅，畢竟車臣戰爭時代已經遠去，俄羅斯這幾年雖不斷被蓋達、伊斯蘭國發動恐襲，其規模畢竟沒有2002年莫斯科劇院人質危機、2004年別斯蘭人質危機嚴重，戒心難免鬆懈。再加上俄烏戰爭爆發後，俄羅斯的各種安全維穩機制都用在壓制國內自由派、反戰示威上，或許更容易被恐怖組織趁虛而入。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，最少143人死亡；受傷人數由145人增至152人。圖為俄羅斯聖彼得堡一個臨時建立的悼念場所，一名女子情緒激動需由同行男子安慰。（Reuters）

因此從前述脈絡來看，ISIS-K不只有發動恐襲的動機、可用資源，現在或許也是所謂「最佳時機」；而部分網上輿論言之鑿鑿稱「伊斯蘭國只是煙霧彈」，其實大多有待商榷。

例如有分析稱「伊斯蘭國是美國御用恐怖分子，受CIA訓練資助」。平心而論，這種說法確實在反美輿論場很有市場，美國過往也曾在冷戰時資助阿富汗聖戰組織，俄烏戰爭下的俄羅斯媒體也不時有這種指控，只是這種論述經不起一個事實檢驗：伊斯蘭國不只曾在美國發動恐襲、在美軍撤出阿富汗時發動襲擊炸死美軍，也會對親美國家發動恐襲，近期的就有2022年3月的以色列槍擊事件、2024年1月的土耳其伊斯坦堡教堂槍擊事件。

再來是有分析稱，「伊斯蘭國只會自殺襲擊，不會逃跑」、「伊斯蘭國行事一向粗糙，不可能有這種縝密作業」。首先，伊斯蘭國絕非只有自殺式襲擊一種模式，在2015年11月的巴黎恐襲中，伊斯蘭國成員便在造成傷亡後逃離現場，且一度躲過法國安全部隊追捕；另外伊斯蘭國過去在歐洲恐襲時，曾多次造成百人以上死亡，2024年1月的伊朗克爾曼爆炸事件（Kerman bombings），同樣造成了96人死亡，可見只要有時間策劃、有當地人脈接應，伊斯蘭國不是沒有能力縝密作業、造成大規模死傷。

接著是「美國指使說」。確實，有鑑於當下美俄關係極度惡劣，華盛頓當然不能排除嫌疑，問題是美方才剛在襲擊前示警，內容甚至具體到莫斯科與音樂會，公開程度還引發普京回嗆「擾亂人心」。如果美國真的有意製造「人為恐襲」，再推給伊斯蘭國頂罪，又何必多此一舉公開警告，讓俄羅斯有提前預防、取消活動甚至主動偵破的機會？

3月23日，一名小朋友在俄羅斯駐白俄羅斯大使館前獻花。（新華社）

再來是俄羅斯堅稱的「烏克蘭策劃說」。當然，烏克蘭看似最有犯案動機，其實卻也最沒有必要這麼做，原因很直接：烏克蘭正與俄羅斯交戰。如果烏克蘭真的有意襲擊俄羅斯平民，其實完全沒有必要借伊斯蘭國之手，因為俄羅斯志願軍、俄羅斯自由軍團之前已進行過不少次，烏方無人機還曾飛入俄羅斯境內進行攻擊。

當然還有另一種可能：烏克蘭選擇與伊斯蘭國進行合作，將恐襲「外包」。先不論烏克蘭政府究竟要如何與伊斯蘭國「搭上線」，如果雙方真的採取這種模式，也應該挑選更有價值的戰略目標，例如電廠或水壩、政要或知名親政府媒體人，因為烏克蘭沒必要浪費資金，伊斯蘭國也絕不可能公開承認做「異教徒打手」，所以雙方一旦同意進行「恐襲外包」，那必然是面子給伊斯蘭國、裏子給烏克蘭，也就是讓伊斯蘭國收取資金在俄羅斯發動恐襲，但造成實質有利烏克蘭的結果。

只是如今這種情況，明顯是伊斯蘭國面子裏子都有了：成功殺害大量俄羅斯平民洩憤，又以超過2002年莫斯科劇院人質危機的死亡規模樹立「戰績」、獲取「威名」，可想而知，這將更有助於招募來自北高加索、中亞的「聖戰士」。如果烏克蘭真的參與這場恐襲，結果顯然除了激怒俄羅斯人外，什麼實質好處、戰略利益都沒得到。至於兇手之所以選擇驅車逃往烏克蘭，也可能只是直觀認為，這是世界上最不可能將自己逮捕、引渡回俄的國家，畢竟雙方正處於交戰狀態。

而這個結論也在某種程度上解釋了，不論恐襲有無其他主使者、烏克蘭究竟有無參與，俄羅斯都會堅持「烏克蘭策劃說」。其背後關鍵，還是普京的戰時政治考量。

位於俄羅斯莫斯科西北方約22公里的克拉斯諾戈爾斯市（Krasnogorsk）的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall）音樂廳2024年3月22日發生恐怖襲擊，至少3槍手闖入音樂廳亂槍掃射以及投彈縱火，傷亡慘重。圖為案發後俄偵委發布的影片截圖，可見市政廳內遍地玻璃碎片。（Video obtained by Reuters/via REUTERS ）

站在普京的立場，承認事件是伊斯蘭國發動的恐襲，有好處也有壞處。好處在於，這與外界的普遍認知相同，俄羅斯不會面臨「睜眼說瞎話」的批評；但壞處在於，因為美國不久前才公開示警過恐襲，如果普京直接承認這確是伊斯蘭國所為，等於間接承認自己反恐不力，更會引發諸如「前線吃緊導致後院失火」的質疑。

況且由俄羅斯「誓言報復」的政治慣性來看，將恐襲歸咎於伊斯蘭國，或許能為俄軍在敘利亞、甚至阿富汗發動空襲與攻地面勢進行政治鋪墊，問題是目前俄軍主力都在烏克蘭戰場，貿然在中東中亞用兵不只沒有必要、還徒增風險，但什麼都不做，似乎又無法給內部輿論交代、平息民怨。整體來說，承認事件是伊斯蘭國的恐襲，似乎除了成全普京的誠實外，沒有任何實質的政治好處，還將衍生各種後續風險。

而如果將恐襲歸罪於烏克蘭，同樣是有好處也有壞處。壞處就與承認事件是伊斯蘭國所為的好處相反：俄羅斯會被外界認為「睜眼說瞎話」。當然，反美輿論場有不少人接受了俄羅斯敘事，認為恐襲的幕後主使就是烏克蘭、甚至美國，但這種輿論分布樣態就與定義俄烏戰爭的鬥爭本質類似：反美輿論場認為這場衝突是俄羅斯的「反納粹」鬥爭、俄羅斯正為解放被烏克蘭「新納粹」壓迫的民眾而努力；非反美輿論場則不會全盤接受這種說法。而從雙方陣地大小來看，後者就算不能代表全部，前者卻也不是主流。

3月22日，俄羅斯莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一音樂廳發生槍擊事件後引發火災。（新華社）

再來是把恐襲歸罪於烏克蘭的好處。顯然，普京將能最大程度免於反恐不力的指責，同時借俄烏戰爭的背景，以及此前烏克蘭策動過俄羅斯自由軍團發動襲擊、涉嫌謀殺杜金（Aleksandr Dugin）女兒的脈絡，將車臣戰爭之後的最大恐襲事件，定調為戰爭下的「敵方滲透」，藉此凝聚內部輿論支持，甚至將事件與「特別軍事行動」以來，普京便一直強調的「新偉大衛國戰爭」敘事相連結，再次重複烏克蘭「新納粹政權」泯滅人性、這場戰爭非打不可，厚實普京作為「當代葉卡捷琳娜」的偉大形象、歷史使命。

整體來說，把恐襲歸罪於烏克蘭，除了引發外界質疑普京「睜眼說瞎話」外，其實對內沒有任何政治壞處，還能最大程度鞏固普京的威望。因此3月22日恐襲後，俄羅斯內部所有媒體、大小官員、甚至普京等人，都將矛頭指向了烏克蘭，完全迴避伊斯蘭國已經承認犯案的現實。

例如俄羅斯報紙《生意人報》（Коммерсантъ）便在第一時間報道，稱從政府消息來源獲悉，兇手是烏克蘭的俄羅斯志願軍，「年輕人、斯拉夫人、身高高於平均水平、可能使用假鬍子」，但從如今俄方釋出的各種消息來看，兇手來自塔吉克的可能較大；俄羅斯電視頻道《NTV》甚至播出一段Deepfake影片，顯示烏克蘭國家安全與國防委員會秘書奧萊克西·丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）證實烏克蘭參與恐襲，「今天的莫斯科很有趣，我認為這非常有趣。我相信我們會更頻繁地為他們安排這樣的樂趣」，但這個片段其實是根據之前《烏克蘭1+1》頻道的新聞拼湊剪輯而成，之後也迅速被識破。

平心而論，如果俄羅斯沒有這麼急於定調兇手、甚至不惜動用Deepfake技術，外界的質疑或許還不會這麼強烈。不過如前所述，歸罪烏克蘭雖在外界看來詭異，卻是普京與克里姆林宮眼下的最佳選擇，兼具了轉移質疑、平息民憤、促進戰時團結的多重功能。當然，伊斯蘭國與俄羅斯的漫長鬥爭還將繼續，只是其性質排序或許就像恐襲之所以成功的背後結構：戰爭時期，來自烏克蘭的威脅才是主要目標。