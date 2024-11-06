「阻擊特朗普」遭遇歷史性慘敗　美國到了真正危險的時刻

美國共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）已經宣佈贏得總統選舉，並發表了勝選演講。

七大搖擺州，佐治亞州開票97%時，特朗普領先2個百分點；北卡羅來納州開票99%時，特朗普領先3個百分點；賓夕法尼亞州開票96%時，特朗普領先3個百分點；威斯康星州開票92%時，特朗普領先4個百分點；內華達州開票81%時，特朗普以個百分點的幅度領先；密歇根州開票78%時，特朗普領先7個百分點；亞利桑那州開票52%時，特朗普領先個百分點。不出意外，特朗普將橫掃七大搖擺州，大獲全勝。這對民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）來說無疑是慘敗。

目前幾乎不存在差異在0.5個百分點或者1個百分點的微弱領先情況，特朗普領先賀錦麗的幅度大多在幾個百分點，最低的領先幅度也是2個百分點。這和前兩次選舉迥然不同。

美國總統大選：即使最終點票結果仍未公布，特朗普在11月6日凌晨2時多在佛羅裏達州發表勝利宣言。（Reuters）

2020年總統選舉，獲勝的拜登（Joe Biden）沒有贏得所有搖擺州，丟了北卡羅來納州。當時拜登在佐治亞州的領先幅度是0.24個百分點，在亞利桑那州的領先幅度是0.31個百分點，在威斯康星州的領先幅度是0.63個百分點，均不足1個百分點。拜登在密歇根州的領先幅度不過是2.78個百分點，在內華達州的領先幅度不過是2.39個百分點。在搖擺州幾乎沒有超過3個百分點的領先幅度。

2016年總統選舉，獲勝的特朗普當時也沒有拿下所有七個搖擺州，丟掉了內華達州。當時他在密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的領先不足1個百分點。

然而此次2024年總統選舉，特朗普有望拿下所有的搖擺州，並且大幅度領先。這顯然並不是膠着選情下的焦灼結果。這是旗幟宣明的大獲全勝。特朗普為什麼能夠以如此強勢的姿態歸來？這說明了什麼？

這是對特朗普阻擊戰的失敗！美國真正到了危險的時刻。

美國總統大選：特朗普的兒子巴倫（Barron Trump）身高超過兩米，站在眾人之中顯得高人一等。（Reuters）

特朗普能夠當選總統，不是因為他治國理政的才能多麼卓越。他是一個退群毀約，訴諸民粹主義、民族主義的領導人，他的很多行為和舉動全憑感覺，動輒在社交媒體炮轟他人猶如家常便發、潑婦罵街。

特朗普也不是一個能夠凝聚各方共識的領導人。他偷換概念，以股市漲跌對等經濟繁榮，以打貿易戰作為增加就業方案。這根本不是真正意義上的產業結構改革。這是糊弄選民的漂亮話，是什麼問題都不能解決的政客式不負責任。政客的自私自利，政客的無知無畏，在他身上體現得淋漓盡致。

特朗普以底層人民的代言人著稱，但是大多數中堅力量和精英力量都對他嗤之以鼻。美國幾乎所有的諾貝爾獎得主都公開反對特朗普。2016年總統選舉，當時數十名共和黨要員包括前總統候選人等公開宣佈不投票給特朗普。2020年大選，特朗普面對的反對規模更大，在特朗普政府工作過的七十多名共和黨官員宣佈支持拜登。

此次2024年大選，包括特朗普政府的副總統、國防部長、國家安全顧問、白宮辦公廳主任、辦公廳主任、國務卿、國家情報總監和司法部長等在內的兩百多名共和黨官員和大佬先後公開表態要投票給賀錦麗，而非特朗普。2024年大選，與其說是兩黨的競選年，不如說是阻止特朗普的選舉年。

11月6日，美國駐港總領事館梅儒瑞出席美國總統大選的觀選活動。（盧翊銘攝）

但是如今，這場對特朗普的阻擊戰失敗了！特朗普上任四年，在野四年，充分暴露了他的短板和危險性。傳統政治精英有其虛偽性的一面，特朗普則是瘋狂。經歷過2020年大選之後衝擊國會事件，捍衛理性是迫在眉睫的事情。但特朗普在一人一票的選舉制度下勝出了！

這是美國式選舉政治的悲哀。是美國式選賢任能制度的失靈。美國的民主制度已經不總是能有效運轉了。特朗普利用了一人一票，尤其利用了底層民眾的一人一票，通過放大社會裂痕，製造社會對立，挑戰現有治理秩序，獲得普通選民的支持。

在經濟下行，尤其是美國大國權威下降的過程中，特朗普製造的恐慌和對立攫取了民眾的注意力。這是特朗普式的競選策略和選舉風格的勝利，絕非美國的勝利，更不是這個世界的福音。

不出意料特朗普將幾乎全面推翻拜登政府的政策，美國的政策再次反轉，這種不確定性帶給美國的傷害，不可估量。世界從來不缺少對立衝突，缺的是能夠鼎力合作締造和平的人，特朗普顯然不是這樣的人。