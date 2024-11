美國大選正式官方結果仍有待公布,但是代表共和黨的前總統特朗普已率先宣布當選。他在出席慶祝會上發言時,讚揚其忠實支持者﹑Tesla行政總裁創辦人及行政總裁馬斯克為了不起的人,又表示要保護馬斯克這位超級天才。



作為侵粉的馬斯克獲特朗普公開讚賞後,旗下Tesla股價於盤前上揚,最新報283.29美元,升12.67%。

特朗普向支持者表示,「我們迎來了一位新星;一位明星誕生了——埃隆。他是一個了不起的人。」(We have a new star. A star is born — Elon. He is an amazing guy)

美國大選:特朗普10月5日再到自己遭槍擊的賓夕法尼亞州巴特勒縣(Butler)舉行競選集會,Tesla行政總裁馬斯克到場支持。(Reuters)

開腔讚馬斯克為天才

特朗普又稱讚馬斯克是一位特別的人及超級天才。特朗普又指:「我們必須保護我們的天才。我們沒有那麼多天才,必須保護我們的超級天才。」

特朗普曾指出若當選會成交一個政府效率委員會,由馬斯克負責。馬斯克其後曾表示,倘特朗普再次入主白宮,便會協助對方將聯邦政府開支削減2萬億美元;最新則表示會協助對方削減聯邦機構數目。