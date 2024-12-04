韓國戒嚴・去片｜反對派已提彈劾　政變失敗的尹錫悅將有何下場？

尹錫悅12月3日於當地時間10時23分突然宣布緊急戒嚴，聲言要剷除國會中的親朝鮮反國家勢力，維護自由憲政秩序。軍隊迅速進駐國會，一度阻止議員進入，在野共同民主黨黨魁李在明甚至要爬牆闖進議會，人們對於印象中的民主國家韓國突然陷入「類政變」大感震驚。

然而，到4日凌晨1時左右，全體300位國會議員中的190位已經到了議事堂，一致投票通過撤銷戒嚴法案。大批民眾不理戒嚴聚集到國會周邊抗議。尹錫悅等了三個小時終於承認失敗，於清晨4時半左右宣布解除戒嚴。

韓國朝野隨即四面楚歌，反對派已經提出彈劾案，要在未來兩三日迅速進行投票踢走尹錫悅。到底尹錫悅為何要出動了戒嚴這種「核選項」？這次借戒嚴令奪權失敗之後，他又會有什麼下場？