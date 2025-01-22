幾乎不提「中國」　特朗普的帝國主義如何影響中美？

特朗普（Donald Trump）的就職演說中最讓人震驚的一點是他的擴張主義和帝國主義主張。特朗普沒有提及加拿大併入美國、併吞格陵蘭的問題，但他花費最大篇幅的單一外交議題就是要收回巴拿馬運河。

「我們從這個本來就不應該給出的愚蠢禮物中得到非常差的對待。」

「巴拿馬給我們的承諾已被破壞。我們交易的目的和我們條約的精神已被完全違反。美國船隻被嚴重地超收費用，沒有得到任何形式的公平對待，而這也包括美國海軍。」

「我們將會把它拿回來。」

全篇就職演說充滿着頗為具體的政策承諾，聽起來就像是國情咨文一樣，而不是傳統的就職演說。從移民管制、關稅到化石能源開採、氣候政策、性別議題，特朗普在就職演說說了的承諾，幾乎都在其稍後簽署的高量行政命令當中得到體現。

2025年1月21日，美國總統特朗普發表就職演說。（Reuters）

值得留意的是，作為21世紀最重要雙邊關係的中美議題，特朗普幾乎一字不提。半小時的演說中，唯一提到中國的地位就是同巴拿馬運河有關。他錯誤聲稱「中國正在營運巴拿馬運河，我們沒有把它交給中國，我們把它交給巴拿馬，我們將會把它拿回來。」中國一詞就只出現在這一句。

收回巴拿馬運河，經常出現在特朗普的Truth Social社交平台推文中，但人們對其認真性還是半信半疑。但在總統就職演說的場合說出來，巴拿馬政府很難不把它認真看待。

雖然在特朗普發言之後，巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）公開全面否定特朗普的言論，但巴拿馬當局卻馬上針對控制運河其中兩個港口的香港長和子公司當地辦公室開展審計，似乎是對特朗普言論的回應。

人們在巴拿馬運河旁拍攝經過的貨輪。（Reuters）

美國1989年曾經入侵巴拿馬，踢走曾經由美國扶植的巴拿馬軍政府領袖。從巴拿馬人的角度來看，特朗普「將會把運河拿回來」的言論，以至他此前表明不會排除使用軍事手段把巴拿馬運河拿回來的說法，其實頗具「現實感」，並不是天方夜譚。

在其就職演說之中，特朗普也表明要重新將美國定位為一個「成長國家」（growing nation）。可能是擔心人們會誤會他所指的只是「經濟成長」，他就補充說，這是一個「增加我們的財富、擴張我們的領土、建造我們的城市、提高我們的期望，以及將我們的旗幟帶到新的美麗地平線上」的國家。

在地球上，他的即時目標就是巴拿馬運河（其後很可能包括格陵蘭和加拿大）。也許是受了馬斯克（Elon Musk）的影響，特朗普也特別提到要讓美國太空人把美國國旗插在火星上。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

無獨有偶，特朗普在演說中唯一大讚的美國前總統，就是1897至1901年在任的麥金萊（William McKinley）。

他大讚麥金萊當年的關稅政策，為美國政府帶來大量收入，其後才導致下任老羅斯福（Theodore Roosevelt）有資金去興建巴拿馬運河。特朗普表明將會廢除奧巴馬政府的當地原住民語言更名政策，把美國最高的山迪納利（Denali）重新改回原稱「麥金萊」－－以殖民者的語言為優先，當然就是對於美國帝國主義擴張歷史的一種追溯。

麥金萊主政期間，美國也打贏了美西戰爭，取得了夏威夷、波多黎各、關島、菲律賓等地。這也是最後一次美國領土有顯着擴張的時刻。特朗普特別高舉麥金萊總統的用意不言自明。（按：在對於美國併吞格陵蘭的認真討論中，波多黎多或關島的地位是未來格陵蘭加入美國的可行模式。）

迪納利（Denali）位於阿拉斯加。（Wikimedia Commons）

特朗普的帝國主義傾向，也體現在其進一步的單邊主義行動上面－－他再次將美國退出「巴黎氣候協議」；把美國退出世界衛生組織（WHO）；單方面推行邊境移民「逗留墨西哥」（Remain in Mexico）的政策，即使涉事人士不是墨西哥籍也要他們留在墨西哥等候難民庇護申請；用關稅威脅他國達成與貿易無關的目標，包括管制美加、美墨邊境的人流和毒品流，甚至是施壓中國同意將TikTok一部份賣給美國公司等……

特朗普第一任期已在執行單邊主義，但這一次他將領土擴張視作政策目標之後，單邊主義行為未來就有可能用來作為帝國主義的手段。例如他可以向丹麥大加關稅，來威脅丹麥就格陵蘭問題同美國展開談判－－特朗普自己也曾公開表明他可能會這樣做。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

特朗普的帝國主義對中美關係會有什麼影響？

最直接的推測是，特朗普也許會接受強國擁有自身勢力範圍是理所當然的。如今特朗普公開宣稱的領土擴張目標，全部都屬於美洲範圍，可算是一個門羅主義的變奏。雖然中國不會用勢力範圍這種邏輯來想事情，但如果特朗普是這樣想的話，他有可能會在台海和南海的爭議中不再像拜登那樣向中國施壓。

但這種推測有可能出錯。首先，特朗普明顯是一個「美國例外主義者」。在其就職演說當中，特朗普兩次談到美國偉大時都特別用上「例外」（exceptional）和「例外主義」（exceptionalism）一詞。在特朗普的眼中，可能只有美國才是唯一的帝國，這是一個唯一的例外。同時，美國也不一定會以地理位置來區分勢力範圍。而且，對於特朗普而言，任何東西都是可以交易的，在台海和南海施壓中國是美國不會輕易放棄的籌碼。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會期間進行會面。（Reuters）

從中美以外其他國家的維度來看，特朗普的帝國主義對中國無疑是有利的。特朗普若然真的不顧任何國際道德規範，以強制力去擴張領土的話，到時被國際社會唾棄的國家將會是美國。強調國際規則的歐洲在此也只能同美國割席，更不用說有感唇寒齒亡的美洲國家。但它們能否抵禦美國施壓而不屈卻難以說準。

回到最根本，帝國主義還是要靠實力說話的。曾言要在24小時內結束俄烏戰爭的特朗普，如今卻不慌不忙，似乎沒有意向要儘快叫停戰爭。在白宮橢圓形辦公室內，特朗普被問及俄烏停火時就只說他會跟普京談，指普京「不是過得很好」、「他在艱苦消磨到底」（he’s grinding it out）、「俄羅斯在很大的麻煩當中」，又稱不達成協議，普京只是在「摧毀俄羅斯」。此前，有報道就指，特朗普本來認為俄羅斯形勢大好，只想快點「止蝕離場」，但在受普京支持的敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政府迅速倒台後，他卻開始覺得普京處於弱勢。

如今特朗普已將停火日程由24小時擴展至「六個月內」。

要在地緣政治、國際貿易中達到中國想要的目標，我們不能指望特朗普會有一套放諸天下皆準的帝國主義邏輯，也不能期望能同特朗普理性地作等價交換。展示出自己的實力，才是唯一能有效應對特朗普的辦法。