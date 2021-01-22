對美人員制裁名單尚有18人未公開　這是北京釋放的煙霧彈

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-01-22 21:00

美國新任總統拜登（Joe Biden）於當地時間1月20日12時正式就職，中國政府隨後宣布制裁包括前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的28名美國人。通過這份名單，北京向拜登發出多重信號。

制裁名單的特別之處

中國外交部官網於1月21日凌晨宣布對28名美國人實施制裁，直指這些反華政客罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動一系列瘋狂行徑，嚴重干涉中國內政，損害中國利益，破壞中美關係——用詞極為強硬。

中國外交部點名通報了其中10個人，並宣布禁止這些人及其家屬入境中國內地及香港、澳門，限制他們及其關聯企業、機構與中國打交道、做生意等制裁措施。

值得注意的是，中方並未公開這份名單上的全部人員。香港《南華早報》1月21日報道指出，從目前公布的名單來看，造成中美關係急速惡化的「罪魁禍首」、前總統特朗普（Donald Trump）並未包含在內，而在中美貿易談判中發揮重要角色的美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）也未受到制裁。除此之外，北京此前也曾多次宣布制裁美方人士，但從未披露詳細的制裁措施。

被中國製裁的美方人員一覽：

+ 4 + 4 + 4

美國之音1月21日報道援引中國專家的話稱，北京不會制裁特朗普，第一是避免特朗普做出更多不利的回應。第二，北京並不想開創一個先例，就是直接制裁對方「頭號人物」。

而就中方在美國政權交替這個特殊時機宣布制裁措施一事，韓國紐西斯通訊社1月21日報道認為，這對拜登政府來說多少有些意外，雖然拜登如何回應中方的制裁尚未可知，但北京此舉的目的已非常明顯。

警吿意味十足

「外國人看中國」（Sinocism）創辦人利明璋（Bill Bishop）認為，北京刻意挑選拜登發表就職演說時公布制裁名單，會被看作是「故意的不尊重」（intentionally disrespectful）。北京要傳達的信息是，「如果你不好好地應對中國，你未來的賺錢潛力就會泡湯」。

據新加坡《聯合早報》1月21日報道，華盛頓智庫美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國商務和經濟高級顧問兼主管甘思德（Scott Kennedy）認為，北京選在這個時機發布消息，是在向剛上台的拜登政府發出信號，若美國在中國視為主權的問題上向中國施壓，中國將進行反抗。

甘思德同時指出，北京此舉可能加劇華盛頓對中國的擔憂，因為中國的舉動表明，它不願意以符合雙邊承諾和國際人權標準的方式，做出妥協或改變自己的行為。

CSIS中國力量項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中國的制裁行動也有向中國國內民眾表態的意味，即中共有決心捍衛國家利益。細看中國已公布的制裁人員名單，蓬佩奧、前白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、前國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）等人為特朗普政府制定外交、經濟政策與印太戰略的著名對華「鷹派」，前衛生部長阿扎（Alex Azar）、前國務次卿克拉奇（Keith J. Krach）和美國駐聯合國前代表克拉夫特（Kelly Craft）等人則在台灣事務上十分活躍，這些人均在不同程度上損害中國的根本利益。

拜登正式就職，典禮現場猛人雲集：

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紐西斯通訊社報道指出，中國政府的舉措意在表明，任何對中國的壓制、歪曲及誹謗將會付出代價，同時提醒拜登政府今後在制定對華政策時必須尊重中國的核心利益。

中國人民大學國際關係學教授刁大明在接受紐西斯通訊社採訪時指出，中國不是沒有制裁工具，而是防止他們在任職期間採取更瘋狂的措施。並且，中國的制裁是針對這些人破壞中美關係的對等措施，也是提醒美國不能任意使用「中國牌」。

《華爾街日報》1月20日報道指出，中國選擇在拜登宣誓就職不久後發布制裁措施，似乎是有意將前政府和現政府區分開。雖然預計拜登政府將團結盟友以維持強硬對華立場，但中國官員希望與華盛頓方面進行更多接觸，包括通過國際機構。

2021年1月20日12時，拜登正式成為美國第46屆總統。就職典禮過後，他在華盛頓林肯紀念堂舉行的「慶祝美國」音樂會上發表講話。（AP）

而就制裁本身能發揮多大影響，《華爾街日報》援引美國智庫國家利益中心（CNI）高級主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）的話報道稱，此舉相當微弱，顯示出北京對特朗普的憤怒和沮喪，但總體來看（北京）非常絕望。

香港《南華早報》1月21日報道援引美國前外交官包潤石（Richard Boucher）的話稱，一個國家通常不會對另一國的在職官員實施制裁，因此這些制裁基本上是象徵性的。並且，這些人也不太可能去中國旅行或與中國做生意，他們都明確表示不想與中國有關係。

美國哈佛大學費正清中國研究中心研究員陸伯彬（Robert Ross）認為，針對個人的制裁、包括美國針對中國高級官員的制裁，在國際政策上不會有什麼意義。對美國前政府官員進行制裁，中國政府意在對過去的美國政府進行報復與清算，現政府則不會在意，拜登也不需要對北京的最新制裁做出回應。

習近平和拜登交情匪淺，友誼可追溯到大約10年前：

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未公開的制裁名單還有誰

北京的這份制裁名單，目前僅公布了10人。對於剩下未公布的18人，中國外交部發言人華春瑩於1月21日回應稱，「還有哪些人做了壞事，他們自己心裏是十分清楚的」。如此看來，未公布的18人名單或許更值得關注。

從目前公布的制裁名單來看，特朗普並未在制裁名單上。北京明確表示，要制裁的是破壞中美關係、損害中國利益的反華政客。特朗普作為反華事業的集大成者，會不會在18人名單上？

這份尚未完全公布的制裁名單給人以非常大的想象空間。美國國會議員中的反華派會不會在其中？未公開這18人是出於政治敏感還是北京並未醖釀好人選，有待未來填滿？拜登政府中是否有人上榜？公開這些人影響中美兩國的關係嗎？重重謎團待解，北京的制裁名單釋放了一個巨大的對美政治煙霧彈。從拜登政府的反應可以測試出其對中美關係的重視程度以及具體想法，這或許也是北京的戰術試探。