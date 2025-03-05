對美姿態強硬下手快準狠 中國已有一套反制既定流程

特朗普政府對華關稅生效的同時，中方的反制措施即刻出台並生效，不存在任何時間差，彷彿是掐着表一樣。中國密集發布消息，宣佈對美國進口商品加徵關稅，並列出了兩份長長的名單，對特朗普政府的關稅實現了精準反制。這只是第一步，緊接着商務部連發通告，將十家美國企業列入不可靠實體清單，禁止他們從事於中國有關的投資以及進出口活動，另外還有15家美國實體，也在被列入了出口管制的管控名單。甚至連《中國的芬太尼類物質管控》白皮書都準備好了。

看得出來，為了這一刻，中國已經醖釀了許久，明確告訴美國，會對貿易爭端「奉陪到底」。事實上，美國新任商務部長盧特尼克上任當天，就收到了中方的來信，除了一些禮節性的辭令外，中方還明確闡述了對貿易問題的立場：特朗普如果一意孤行，中方會採取措施，堅決維護國家利益。中國外長王毅外長上個月也表示，美國執意打壓，中國會奉陪到底。結合如今新一輪對美反制，「先禮後兵」意思再明顯不過。當然，如此情況下，特朗普也不會等到他想要的對話邀請。

需要指出，中國這輪反制關稅，指向很精確，列入清單上的，清一色是美國對華出口的主力農產品。要知道，中國是美國農產品無可替代的最大出口市場，地位至今無可替代，這得益於中國龐大的需求，美國單論農業這一項的進出口，常年保持順差，在一片逆差的數據中顯得頗為矚目，只是隨着中美貿易爭端加劇，這種趨勢已經搖搖欲墜，難以維持。

之前中美關係進入「止跌企穩」時，美國曾派出農業代表團，與中方洽談相關合作，甚至前美國駐華大使伯恩斯一度把農業比作中美關係的「壓艙石」。

當然，這是美國人的想法，並不代表中方也這麼認為。農業這塊「壓艙石」，沒有什麼動不得的。何況中美關係來到今天，「壓艙石」這種說法，侷限性可謂是一目瞭然，已經很難發揮應有的積極作用了。

對農產品下手的考慮，不僅僅是光從經濟層面，還有更深層次的考量。要知道，農場主群體普遍在選舉中支持特朗普和共和黨，但這不是無條件的，他們希望特朗普在第二個任期，能幫他們的作物擴大在中國的銷路。只是當特朗普決定要和中國打貿易戰之後，這份期待自然就落了空。那麼特朗普在美國農村的基本盤，還會像去年大選時那樣牢固嗎？

不過還不至於說，中美爆發新一輪關稅戰，就導致美國農場主群體對特朗普大失所望，這些人現在還對特朗普有一種盲目的信任，覺得只要特朗普認真起來，中美關稅戰就會迅速結束，儘管還是會對自己造成影響，但不至於傷筋動骨。這就是一個偽命題了，隨着時間的推移，這種盲目的信任，會逐漸被理性的利益評估所取代。

至於那些被列入不可靠實體清單和出口管制清單的美國實體，基本是軍工企業，不少還和涉台軍售有關。很顯然，與其等着特朗普發起新一輪對台軍售才出台反制措施，不如現在就先下手為強。

由此不難發現，中方這一輪對美反制，手段和姿態都非常強硬。政策出台的時間點之精確，指向性之突出，都充分表明，中國已經有了一套反制美國的既定流程。而且這種做法，才是特朗普真正能聽懂的語言。靠關稅制造談判籌碼，並不是他的專利，中國同樣也有這個能力。

此前，在《再加徵10% 特朗普蓄謀已久劍指對華最惠國待遇》一文中就已經分析過，對於那些在最惠國待遇以外的國家，美國的平均關稅是35%左右，而在特朗普幾次加徵額外關稅後，美國對華關稅已經超過了這個閾值。眼下中美貿易戰開打第二回合，任誰都不會認為，特朗普還把中國視為「最惠國」。反正已經做實，中國更是沒有什麼牽絆。那更是該怎麼來就怎麼來。只是還是那句話，對中國加徵關稅，不會解決美國面臨的實際問題。中國也不怕和美國打貿易戰，這一點早在特朗普上個任期就得到了證明。

特朗普2.0的「中美對壘」已經開始，這很可能是未來四年中美大國關係的一個縮影。但也很清楚的看到，中國不慌不忙。正如王毅外長上個月說過的那樣，美國如果執意打壓，中國也會奉陪到底。當然，也不要以為「貿易戰」就會打到至死方休。參考特朗普首個任期的貿易戰，中美雙方一直是邊打邊談、打打談談，所以未來可以預期也會是這樣。中美貿易戰是一個長期而複雜的過程，不會很快就結束，要有持久戰的準備。中央政府已準備就緒。當然，特朗普的商人特性使其更傾向通過談判獲取實際利益，而非徹底「脱鈎」。