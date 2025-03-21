特朗普出席白宮活動　稱很快與烏克蘭達成礦產協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月20日）出席白宮活動，他在簽署推動關閉美國教育部的行政命令之前發表演講，談及俄烏局勢，稱很快將與烏克蘭達成涉及斡旋俄烏和平的美烏礦產協議。



路透社報道，特朗普表示，美國在各地簽署協議，以開採世界各地的稀土、礦物及其他資源，強調美國分別在烏克蘭和俄羅斯這二個國家的工作做得非常好，而「即將與烏克蘭簽署稀土協議（we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine）」。

他還稱已簽署一項行政命令，希望提高美國關鍵礦物的產量，以對抗中國。

特朗普早前輪番分別與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，試圖斡旋俄烏和平。

2025年3月20日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令推動關閉美國教育部前發表講話。（Reuters）

特朗普上月底與到訪美國的澤連斯基在白宮爆發言語衝突，令原訂將簽署的美烏礦產協議暫緩，澤連斯基希望特朗普能夠繼續援助烏克蘭，例如給予安全保障。特朗普未對澤連斯基做出承諾，並認為礦產協議就是安全保障。