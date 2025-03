特朗普出席白宮活動　稱很快與烏克蘭達成礦產協議

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周四(3月20日)出席白宮活動,他在簽署推動關閉美國教育部的行政命令之前發表演講,談及俄烏局勢,稱很快將與烏克蘭達成涉及斡旋俄烏和平的美烏礦產協議。



路透社報道,特朗普表示,美國在各地簽署協議,以開採世界各地的稀土、礦物及其他資源,強調美國分別在烏克蘭和俄羅斯這二個國家的工作做得非常好,而「即將與烏克蘭簽署稀土協議(we are doing is signing a deal very shortly with respect to rare earths with Ukraine)」。

他還稱已簽署一項行政命令,希望提高美國關鍵礦物的產量,以對抗中國。

特朗普早前輪番分別與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)和烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話,試圖斡旋俄烏和平。

2025年3月20日,美國華盛頓,圖為特朗普在白宮簽署行政命令推動關閉美國教育部前發表講話。(Reuters)

特朗普上月底與到訪美國的澤連斯基在白宮爆發言語衝突,令原訂將簽署的美烏礦產協議暫緩,澤連斯基希望特朗普能夠繼續援助烏克蘭,例如給予安全保障。特朗普未對澤連斯基做出承諾,並認為礦產協議就是安全保障。