不應急着嘲笑俄羅斯？烏克蘭無人機突襲的確不好防

俄羅斯多座戰略轟炸機基地在6月1日遭遇烏克蘭無人機突襲損失慘重，不少人都在批評俄軍對於關鍵設施的戰備鬆懈。但據老司機瞭解，除了俄軍自身戰備態度的確有問題外，想要防備當前小型無人機的突襲，難度也是與日俱增——別說俄羅斯了，包括美國在內的其他國家同樣面臨這個難題。



本文轉載自微信公眾號樞密院十號，作者：老司機馬識途



根據烏克蘭方面發佈的片段，這次參與「蛛網」特別行動的多旋翼無人機屬於典型的「低慢小」目標。簡單來說，想要防禦這類無人機的攻擊，首先需要提前發現——但光是這一點，難度就相當高。因為它們的飛行高度低，處於傳統對空探測雷達的盲區；而且飛行速度慢、行蹤飄忽不定，很容易被針對大型空中目標的防空雷達忽視；再加上這些無人機的雷達反射面積相對較小，又有地面雜波的干擾，因此想要提前在較遠距離外發現無人機的難度本身就很大。

儘管目前各國已經開始裝備針對這種無人機的新一代低空補盲雷達，通過優化演算法，能夠較好地將小微型無人機從其他目標形成的回波和地雜波裏區分出來，同時還借助其他光學、紅外和聲學感測器相互補充，以更好地實現對無人機的探測，但在實際部署時仍面臨很多挑戰。例如它們對小型無人機的有效探測距離通常只有5至10公里，防禦範圍有限，很容易被對手無人機繞過去。

2025年6月2日，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍用機場後，俄羅斯伊爾庫茨克地區的別拉亞機場的衛星影像。(Reuters)

更麻煩的是，多旋翼無人機體積小重量輕，非常容易隱藏和運輸，也正是依靠這樣的特性，烏克蘭在「蛛網」特別行動中利用各種掩護手段，將無人機送到俄軍「眼皮底下」才起飛，極大壓縮了俄軍的探測和攔截時間。

值得注意的是，美軍也面臨類似的困境。美國「動力」網站「戰區」頻道6月2日稱，近年美國本土的蘭利空軍基地以及諸多海外基地都曾多次遭遇「不明無人機入侵」事件，五角大樓調查報告認為，這些無人機可能是從基地周圍建築或者附近的船隻上起飛，但因為「錯綜複雜的法律監管和其他因素」，美軍沒有辦法阻止類似的「無人機入侵」。

即便提前發現了無人機，但想要將它們攔截下來，其實也不容易。很多網友都樂觀地認為，只要在機場附近部署幾部鐳射反無人機裝置，就可以輕易將來襲無人機擊落。但事實上，當前鐳射反無人機裝置的功率總體偏低，需要持續照射無人機數秒甚至更長時間，才能達到毀傷效果，由於每次照射只能針對一個目標，因此當前鐳射反無人機裝置實際上缺乏應對大規模無人機群同時來襲的能力。

目前各國針對無人機的主力裝備，還是通過電子信號欺騙和干擾等軟殺傷手段，切斷無人機的通信指揮鏈路或誤導其衛星導航信號，達到讓無人機失控的效果。但隨着新一代光纖制導無人機的普及，它們依靠光纖提供穩定的資料頻寬，不需要通過無線電傳輸指令，傳統的軟殺傷手段幾乎完全失效。

圖為烏克蘭國家安全局（SBU）6月1日公開的片段，顯示有停泊在軍事基地內的俄羅斯軍機遭無人機擊毀。（網上圖片）

光纖制導無人機正在改變俄烏戰場的作戰模式

尤其值得一提的是，在人口稠密的城市環境中執行反無人機任務，需要顧忌的地方更多——例如軟殺傷手段裡的衛星導航信號欺騙和電子干擾需要釋放較高功率的電磁波，可能對附近其他電子設備的正常運行造成影響；而硬殺傷手段中，無論是動用槍支或導彈將無人機擊落，都存在誤傷的可能，無人機殘骸掉落時也可能對地面人員或設施造成傷害。

因此想要防禦無人機襲擊，絕非不少網友設想的「在重要設施附近部署反無人機裝置」就能輕鬆解決的——還必須承認的是，想要在所有重要設施附近都部署完備的反無人機系統，將耗費天文數字的開支。在如何高效防禦無人機襲擊領域，各國都處於探索階段。

更嚴峻的現實是，有報導稱烏軍無人機在6月1日的特別行動中配備有開源的自動駕駛系統「ArduPilot」，實現了對俄軍轟炸機的自主識別和攻擊。「動力」網站「戰區」頻道稱，隨着人工智慧和機器學習的進步，無人機威脅正在加速。從現有趨勢上看，得到人工智慧技術加持的無人機具備快速反覆運算升級的自主導航和瞄準能力，全程不需要人工參與，「將構成特別嚴重的威脅」。報導稱，這種無人機不需要與人類操作手主動溝通，不受外界干擾，也不發出會暴露行蹤的無線電信號；同時它們不受無線電通信範圍或光纖長度的限制，可以動態瞄準目標，而不再依賴衛星導航信號攻擊固定目標，「這會使無人機威脅變得更加複雜，整體上更難應對。」