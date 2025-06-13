以色列「提前」突襲伊朗　特朗普不是主謀也是幫兇

當地6月13日清晨，以色列向伊朗發動了大規模空襲。根據以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的聲明，這是要打擊伊朗發展核武的計劃，以及其彈道導彈計劃。根據目前可知資訊，包括首都德黑蘭（Tehran）以及濃縮鈾提煉核設施重地納坦茲（Natanz）等地都受到了攻擊，有伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）總指揮官、武裝部隊總參謀長等伊朗高層官員，和兩位核子科學家亦已確認被殺。以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）也同時在伊朗境內發動了破壞行動。

以色列這次攻擊可算是非常「準時」，又非常「突然」。

預期之中 意料之外

特朗普（Donald Trump）上任之後曾向伊朗提出兩個月內完成核問題談判的限期。

近日，一連串中東局勢發展都似乎指向一場針對伊朗的戰爭有可能爆發。美國和伊朗的第一輪核談判是在4月12日舉行的，6月12日剛好是兩個月限期來臨之時。以色列在13日清晨發動攻勢，從這個角度來看，可說是「非常準時」－－不過，美國政府就表明美國沒有參與、沒有協助以色列這次攻擊，特朗普更繼續聲言他希望能夠和伊朗重返談判桌。

伊朗政府就將矛頭指向美國：「鍚安主義政權對伊朗的這種侵略行為，若沒有美國的協調和授權，是不可能發生的。」

被以色列空襲擊中的納坦茲（Natanz）核設施原貌。（X@sentdefender）

至今，美國同伊朗其實已經進行了五輪核談判，本周日（15日），美國中東問題特伊威特科夫（Steve Witkoff）原本亦計劃會到阿曼同伊朗代表進行第六輪談判。

雖然在6月11日不同媒體都開始報道以色列準備好攻擊伊朗，美國國務院同日也指示伊拉克、巴林、科威特的非必要人員離開當地，國防部則授權中東軍人家屬離開，而特朗普近來亦開始對美伊達成核協議表示失去信心，到12日更指以色列針對伊朗的攻擊「可能很快就發生」

－－然而，特朗普同日依然表明美伊之間「離一個不錯的協議頗為接近」，又在社交媒體上聲稱「我們依然致力以外交方式解決伊朗核問題」，大家都以為以色列的攻擊準備是特朗普施壓伊朗接受美國談判條件的其中一個手段，即使以色列要發動攻擊也會等到6月14日的阿曼美伊談判之後。

特朗普在6月12日稱「我們依然致力以外交方式解決伊朗核問題」。（Truth Social截圖）

中東區內人人都在準備戰爭爆發的可能。例如商船與海軍的自願性資訊通報平台「英國海事貿易行動」（UKMTO，暫譯）11日就向波斯灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣的海員發布警告，指區內局勢變得更為緊張，可能有升級的軍事活動。可是，大家都沒有想到以色列會在美伊談判之前就「先發制人」向伊朗發動攻擊。

從戰術考慮上來看，以色列當然是想攻其無備。

截至本文出街之時，伊朗似乎還未有向以色列發動反攻（有報道則稱伊朗已發放100架無人機，以色列正準備攔截），不過內塔尼亞胡已經表明這場行動會持續好幾天，而以色列亦都關閉了特拉維夫機場，進入了緊急狀態，空軍做好準備應付伊朗的遠程報復。

這場攻擊有近因，亦有遠因。

伊朗電視台畫面：納坦茲（Natanz）地區一處冒煙。（X@clashreport）

美伊核協議談判遇核心矛盾

一直聲稱自己是「和平締造者」的特朗普本年上任之後不再聽信美國共和黨的外交鷹派，主動向伊朗提出核談判，希望在本年10月核協議制裁豁免到期之前達成一個阻止伊朗取得核武的協議。而且，近年沙特等區內阿拉伯國家也不再視伊朗為死敵，希望保持區內和平，營造出有利各國在後石油時代發展經濟的環境，特朗普因忘也少了一個像他第一任期般「極限施壓」伊朗的外交理由。

雖然以色列一直希望以武力清除伊朗的核計劃，但特朗普卻堅持採取外交手段。事實上，遲至6月9日特朗普和內塔尼亞胡的通話中，特朗普據報還在向內塔尼亞胡表明他反對軍事行動，希望以外交方式解決爭議。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在橢圓形辦公室會見本年第二次訪問白宮的以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

可是，美國和伊朗的立場差距卻變得愈來愈遠。當中的關鍵爭議在於，在未來的核協議中，伊朗到底有沒有在伊朗境內自行提煉低濃度濃縮鈾的權利。特朗普政府起初的立場似乎是願意接受這種方案，只要有國際原子能機構（IAEA）的嚴格監管即可。但這樣的一個協議同奧巴馬（Barack Obama）2015年達成的伊朗核協議（正式稱呼為「JCPOA」）本質一樣－－若然如此，特朗普又如何為其2018年單方邊退出核協議自圓其說？

於是，特朗普政府的立場就逐漸變成了伊朗最終必需放棄任何濃度的濃縮鈾提煉。而為了促成協議，6月初美國還向伊朗提出了一個中間方案，容許伊朗繼續在其境內提煉低濃度的濃縮鈾，但最終其計劃還是要把濃縮鈾提煉完全搬出伊朗國境。特朗普政府提出的一個交換條件就是由美國協助伊朗建造核能發電廠，其濃縮鈾未來將從境外提供，而美國和區內其他阿拉伯國家參與設立一個聯營機構來負責區內的濃縮鈾提煉。

在過渡期間，伊朗必需拆除其地下核設施，只能在地面進行濃縮鈾提煉，而且伊朗亦需要同時停止離心機的研究，並拆除其他關鍵核相關設施。

圖為2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，德黑蘭有建築物嚴重損毀並冒出濃煙。（Reuters）

由於伊朗認為其在國內發展核能並自主提煉濃縮鈾是其作為一個獨立國家的權利，最後伊朗公開決定了美國的提案。

同一時間，為了加大自己在談判桌上的籌碼，伊朗本年以來大舉加速濃度達60％（遠高於核能發電所需的3％）的濃縮鈾提煉。根據國際原子能機構最新的報告，本年2月至5月間，伊朗已經提煉了相當於3.2個核武的濃縮鈾，而伊朗如今已有足夠製造超過10個核武的濃縮鈾。

伊朗濃度達60％的濃縮鈾存量（2021年5月至2025年5月）。（ISW）

有見及此，國際原子能機構理事會在6月12日以19票贊成、3票反對、11票棄權近20年來首次通過了對伊朗的譴責。當中，美國、英國、法國、德國都站在了贊成的一邊。

伊朗對此回應頗為強硬，宣布計劃在一個「安全地點」建造第三座鈾濃縮設施，並將福爾道（Fordow）設施的離心機升級為更先進的第六代型號。這種升級將大幅增加伊朗生產高濃度濃縮鈾的能力。

伊朗國營傳媒6月13日證實，武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri，左）死於以軍空襲。圖為2019年4月18日，巴蓋里與最高精神領袖哈梅內伊在德黑蘭出席活動。（Getty Images）

人們普遍認為伊朗只是擺擺姿態，還是會在14日的阿曼美伊談判上向美國提出替代方案，尋求達成共識，可是以色列卻搶先炸了伊朗。

一手「外交」、一手「武力」一直是美國處理伊朗核問題的態度，在奧巴馬時代也是如此。由於以色列幾乎沒有可能在美國反對的情況下主動攻擊伊朗，今天的局勢顯示出「武力」已經成為了美國的最後決定。

當然，以色列此刻之所以敢如此冒進，背後也有過去兩年區內權衡轉變的因素。

伊朗形勢不如人

2023年10月7日哈馬斯向以色列發動越境襲擊之後，以色列除了發動了加沙戰爭之外，還在區內不斷打擊伊朗目標，持續在境外刺殺伊朗革命衛隊的領袖。

到2024年4月1日，以色列更在敘利亞首都大馬士革轟炸了伊朗大使館建築物，殺死了多名伊朗革命衛隊的高層領袖，是以色列首次直接攻擊伊朗的境外使館。其後，伊朗在4月13至14日之間從其國境直接向以色列發動大規模無人機和導彈攻擊作為報復，動用的武器總數超過300。但伊朗其實也不想升級，幾乎是提前警告了以色列，而以色列亦在美國、英國、法國的協助下攔截了99％的武器。

2024年4月1日，伊朗駐敘利亞大馬士革大使館遭以軍空襲，一棟建築受損，現場竄起煙霧。（Reuters）

4月19日，以色列向伊朗進行了報復，精準打擊了一個在伊朗納坦茲（Natanz）核設施附近的空防雷達。這種攻擊規模很小，卻非常有象徵性，就是要表明以色列精準打擊伊朗境內目標的能力。

這一輪襲擊也是以色列和伊朗雙方首次從自己的國境內直接向對方發動的攻擊。

此後，雙方緊張關係繼續升級。2024年7月31日，以色列在德黑蘭刺殺了哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）。

同年9月，以色列向北激化戰爭，全力打擊伊朗支持的黎巴嫩真主黨，發動傳呼機爆炸襲擊，並持續進行大規模空襲，更殺死了領導真主黨32年的納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。

2024年7月30日，哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭遇刺前一天，正是出席伊朗新任總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的就職禮，二人見面握手。（Reuters）

至此，伊朗不得不向以色列再次發動攻擊。這一次攻擊比4月強烈，破壞了以色列的一些空軍基地設施。

10月26日，以色列反攻伊朗，雖然沒有造成很多驚人的爆炸畫面，但根據西方情報的普遍說法，以色列這一波攻擊卻破壞了大量伊朗空防系統、一些導彈生產設施，以及一個核武研發中心。

其後，以色列在黎巴嫩的地面軍事行動配合空襲擊敗了黎巴嫩的真主黨，消除了伊朗部署在以色列北部的長期威脅。同年12月，敘利亞阿薩德政府亦被推翻。伊朗迅速痛失了兩大區內盟友。

再加上加沙哈馬斯已被以色列大舉清掃，以至也門胡塞武裝長期被美國空襲，伊朗的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）幾近崩潰，數以十年計的地緣政治和軍事部署盡去。

圖為2024年9月28日，伊朗民眾在德黑蘭上街，悼念遭以軍空襲死亡的真主黨（Hezbollah）領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

在這個形勢之下，伊朗已經陷入了數十年未見的劣勢。以色列一直想要消滅伊朗的伊斯蘭政權，這就構成了以色列的「機遇」。

本年1月特朗普上台之後，內塔尼亞胡就是第一個訪問白宮的外國領袖。他本來以為一直支持以色列的特朗普會同意他向伊朗動武，豈料特朗普這一次回朝卻是以「和平締造者」自居，先搞外交，甚至在內塔尼亞胡面對宣布啟動同伊朗的核談判。到5月特朗普出訪中東之際，他甚至繞過了以色列，引起人們猜疑特朗普是不是要離棄以色列。

2025年6月12日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署命令時回答傳媒問題。（Reuters）

但今天的事態發展告訴我們，特朗普依然是以色列和內塔尼亞胡的堅定支持者。沒有美國的同意，以色列絕對不敢貿然攻擊伊朗。特朗普政府過去兩個的對伊外交，只是一種「和平主義」的包裝，甚至可能是故意讓伊朗疏於防備的陰謀。

在這場有可能急速升溫的戰爭之中，特朗普就不算是主謀，也是幫兇。