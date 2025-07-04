特朗普爭奪諾貝爾和平獎有新招？｜Jack Talk・去片

特朗普（Donald Trump）對諾貝爾和平獎似乎有一種特別的執着。本年強勢回歸，他早就在說職演說中表明自己是個「和平締造者」（peacemaker），聲言創造和平將是他的政治遺產。他準備上任之際的最明顯外交政策也就是要促成俄烏停火。

世界各國領袖也看到了這一點。巴基斯坦如今就正式提名了特朗普獲得諾貝爾和平獎，以作為他叫停早前印巴交火的回報，也同時試圖藉此疏遠美國和印度的關係－－在6月中加拿大舉行G7峰會的一周，特朗普就在白宮接待了在巴基斯坦真正掌權的陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir），反而印度總理莫迪（Narendra Modi）卻似乎在G7峰會上遭到冷落，其後更婉拒了順道訪問白宮的邀請。

一個諾貝爾和平獎提名，確實能從特朗普手上換得不少外交好處。

不過，最有可能讓特朗普獲獎的，並不是棘手又具爭議性的俄烏戰爭、加沙戰爭、伊朗以色列衝突，又或者是有核武天然局限的印巴衝突。畢竟這些戰爭和潛在戰爭要妥善得到和解非常困難，而且在國際社會上深具爭議，各國都有不同的站隊。

但6月27日特朗普在白宮促成的剛果民主共和國和盧旺達之間的停火協議卻不一樣。這場在剛果東部斷斷續續打了30年的戰局，歷年來造成近600萬人死亡，是為第二次世界大戰以來最致命的戰爭。可是，由於域外國家在這場衝突中也沒有明顯的利益或政治陣營歸屬，即使這場血腥衝突本年由於盧旺達支持的M23接連攻下剛果東部大城而惡化，國際社會對此也沒有太放在心上。

然而，促成剛果東部長久停戰卻是一件幾乎完全沒有爭議的好事，也因此能構成特朗普爭取諾貝爾和平獎的良機。

為何曾以「屎坑國家」（shithole countries）去形容非洲國家的特朗普這次會如此主動介入？他的介入又能否長久叫停這場一直停不下來的衝突？