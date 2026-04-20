美國啟動「經濟狂怒」欲掐斷伊朗石油出口　極限施壓恐將引火燒身

「此舉在金融層面將等同於一場轟炸行動。」當地時間4月15日的白宮記者會上，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）放出狠話：華盛頓可能會對繼續購買伊朗石油或管理伊朗資產的公司和國家實施懲罰。



2026年4月15日，美國華盛頓特區，美國財長貝森特（Scott Bessent）在白宮舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

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這一行動，代號為「經濟狂怒」。簡單來說，誰再敢買伊朗的油，就要找誰算賬。

美國財政部外國資產控制辦公室同日發布公告稱，金融機構應當注意，對於繼續支持德黑蘭相關活動的實體，財政部將動用包括次級制裁在內的所有工具和權限。

這可不只是恐嚇。據路透社報道，美國財政部的警告信已送達阿聯酋、阿曼等國家。

根據公告，美國宣佈對伊朗石油運輸基礎設施領域加大施壓，將總計20多個實體、個人和船隻列為新制裁對象。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）16日在新聞發布會上更是揚言：

對伊朗施加最大化的經濟壓力。

美軍發表聲明稱，已擴大對伊朗航運物資封鎖範圍，將武器、彈藥、原油、成品油、鋼鐵、鋁等納入其中。

經濟大棒在前，軍事威脅在後。赫格塞思發出威脅：如果伊朗作出錯誤選擇，拒絕達成協議，美軍將隨時準備重啟作戰行動。

圖為2026年4月8日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在五角大樓主持記者會。 （Reuters）

這套組合拳，打得很熟練。

但還不算完。美國財政部宣佈，將不再續簽即將於4月19日到期的伊朗海上石油30天豁免許可。這一許可於3月20日簽發，允許約1.4億桶石油繼續供應全球市場。

美國海軍媒體評論稱，這標誌着美國將打擊範圍從軍艦海上攔截，擴展至維持伊朗原油流通的銀行與航運網絡。

伊朗方面給予猛烈抨擊。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）16日在社交媒體發表聲明，譴責美國對伊朗施加的新制裁是「經濟恐怖主義」、構成「反人類罪」。

伊朗外交部發言人巴加埃16日在社交媒體發表聲明譴責美國對伊朗的制裁。（截取自X@IRIMFA_SPOX）

他用了一個關鍵詞：勒索。國家主導的勒索。巴加埃強調，從其積累的效果來看，堪比種族滅絕。

這種勒索，已是熟悉的「配方」。從霍爾木茲到巴拿馬，從格陵蘭島到委內瑞拉，從對手到盟友，美國正在全球各條關鍵通道上「設卡收費」。軍事封鎖、經濟脅迫、關稅大棒，手段花樣翻新，套路始終如一。

對伊朗施壓的目標，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也毫不諱言，「我們已非常接近達成協議」，如果談判最終達成，和平協議將為美國帶來「免費的石油和霍爾木茲海峽」。

2026年4月16日，美國內華達州，圖為特朗普來到拉斯維加斯並在「小費免稅」活動上發表講話，稱伊朗戰爭「應該很快就會結束」。（Getty）

什麼叫「免費的石油」？要不了你的命，也要得到你的錢。此前美軍啟動所謂封鎖，不過是強行建一個更大的「美國收費站」，直接上手搶奪「過路費」。而此次「狂怒」，更被網友斥為「史詩級搶劫」。

美國軍事媒體分析稱，談判桌後，美軍已在伊朗形成三條戰線：一是維持海上封鎖和軍事施壓；二是收緊金融與能源制裁，掐斷石油出口；三是孤立伊朗的地區盟友。

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經濟施壓策略會奏效嗎？分析人士潑了一盆冷水。有外媒認為，可能產生槓桿效應，也可能適得其反，甚至產生法律、軍事和商業層面的連鎖反應。

每增加一次經濟施壓，都會提高德黑蘭尋求非對稱報復手段的概率。代理人襲擊、航運干擾、網絡攻擊，哪一樣都不好對付。更何況，美國對伊朗的經濟制裁已經搞了很多輪，工具箱裏的武器，怕是見底了。

從2月28日美以軍事行動代號「史詩狂怒」，再到如今經濟戰代號「經濟狂怒」，沒人知道是否會淪為「無能狂怒」。但有一點可以確定，任由怒火燒下去，終將引火燒身。最終結果可能是，殺敵一千，自損八百。

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