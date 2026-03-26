伊朗AI片嗆美！炸自由女神像稱「為所有人復仇」　俄媒紛轉發

一段由伊朗生成的AI影片近日引發熱議，片中不僅出現飛彈炸毀美國自由女神像的驚悚畫面，還加入「淫魔富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞案。這段長達1分鐘的影片以「為所有人復仇」的沉重標語作結，據悉最初是由伊朗國家廣播公司（IRIB）發布，隨後更被俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（RT）分享轉發。



盤點歷史恩怨 將美國塑造成公敵

影片畫面穿插了許多歷史事件，包含北美原住民遭驅逐、日本遭受原子彈轟炸、越戰，以及近期的中東衝突，試圖將美國描繪成全世界的敵人。此外，片中還出現了伊朗前最高領袖哈米尼，及已故將軍蘇雷曼尼仰望天空的畫面。

影片畫面穿插了許多歷史事件，包含北美原住民遭驅逐等。（截取自X@RT_com）

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猛打性醜聞、展示異教神像 劍指特朗普

伊朗當局在這波宣傳中，頻頻利用畫面帶出愛潑斯坦的「戀童癖島」，藉此暗示美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是為了轉移這樁性醜聞的焦點，才會發動戰爭。在影片最後的高潮，一枚漆有伊朗國旗顏色的飛彈飛入紐約港，直接命中自由女神像。此外，女神的頭部被替換成了聖經中的假神「巴力」（Baal），手中拿着猶太教經典《塔木德》。

事實上，關於「巴力」的陰謀論今年稍早便開始流傳。起因是一封2009年的電子郵件，顯示愛潑斯坦曾要求將資金匯入一個據稱名為「巴力」的銀行帳戶。今年初在德黑蘭的挺政府集會中，甚至有群眾焚燒貼有特朗普照片、額頭畫着大衛之星的巴力神像。

變形卡通包裝 企圖影響美國左派

伊朗官員近幾週來不斷將中東及其他地區長達數十年的衝突歸咎於美國。這波操作似乎是為了影響美國左派人士，進而煽動美國國內的反戰聲浪。許多被刻意設計成類似「樂高電影」或「天線寶寶」（天線得得B）風格的影片，在美國當地可能觸及數百萬名受眾。

這段長達1分鐘的影片以「為所有人復仇」的沉重標語做結。（截取自X@RT_com）

南卡羅來納州克萊姆森大學學者林維爾（Darren Linvill）在近期的研究中指出，這類宣傳包含迷因和卡通，雖然並非要讓人信以為真，卻能極度有效地傳播政治訊息。他強調，這些深偽技術呈現出一種看似真實的現實，將伊朗描繪成衝突中的勝利者，並在反戰與渴望此類訊息的社群中被廣泛轉傳。

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