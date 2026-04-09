美國再施壓盟友打壓中國晶片　全球半導體供應鏈恐受衝擊

為了進一步在科技領域遏制打壓中國，美國國會部分議員「反華之心不死」，上周再度提出一項試圖打擊對華晶片製造設備出口的立法，法案內容之惡劣，甚至危及全球。



4月8日，香港《南華早報》報道指出，美國的新法案尤其對荷蘭和日本等盟友國家的相關出口作出施壓，要求其在對華晶片出口限制上更加緊密地保持一致。分析人士表示，該法案旨在進一步限制中國獲取先進晶片製造設備，標誌着美國遏制中國半導體產業的力度再次升級。

尖端微晶片（ASML）

【延伸閲讀】美國禁令失算? 3大原因華為仍能開發出追趕NVIDIA的AI晶片（點擊放大瀏覽）

+ 17

中信建投證券（China Securities）分析師在周三的一份研究報告中指出，該法案獲得了美國兩黨的支持，且提交至眾議院後，參議院也提出了配套版本法案，這表明其通過的可能性很高，可能會對全球半導體供應鏈造成重大衝擊。

這項法案名為「硬件技術控制多邊協調法案」（Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware，簡稱「MATCH法案」），由共和黨籍聯邦眾議員（Michael Baumgartner）於當地時間4月2日提出，旨在通過要求盟國於150天內在對華半導體設備出口上採取與美國相同的限制措施，來彌補現有限制措施中的所謂「關鍵漏洞」。

共和黨籍聯邦眾議員 Michael Baumgartner（GettyImages）

「這項法案在美國國會獲得通過的可能性相對較高。」上海協力律師事務所專注於出口管制領域的律師馬克·施（Mark Shi，音譯）表示。他補充說，鑑於目前中美關係緊張，該法案也可能成為雙方之間「天然的談判籌碼」。

如果該法案獲得通過，將禁止出口所謂「最關鍵」的半導體制造設備，包括用於先進和成熟晶片生產的浸潤式深紫外光刻機（浸潤式DUV）和低温蝕刻設備。

這將標誌着現有管制措施的明顯升級，現有的管制已禁止向中國出口最尖端的極紫外光刻機（EUV），荷蘭政府此前也已針對部分DUV設備實施了管制措施。

美方這一立法動作，加劇了全球主要設備供應商的不確定性，尤其是荷蘭光刻機廠商阿斯麥（ASML）和日本東京電子，這兩家公司都對中國市場有着巨大的依賴。

分析人士指出，一旦法案最終實施，阿斯麥的光刻機和東京電子的蝕刻設備都將納入美國的出口管制範圍。

一台已完全組裝好的 TWINSCAN EXE:5000（雙級極紫外線光刻系統）（ASML）

《南華早報》提到，阿斯麥是用於生產全球最先進晶片所需的EUV光刻系統的唯一供應商，自2019年以來，該公司一直被美國禁止向中國出售此類設備。2023年，限制範圍擴大至部分DUV光刻機。

在更廣泛的中美科技博弈中，阿斯麥在其最大的市場中國，已經面臨到不利的局面。

阿斯麥的全球銷售額中，中國市場的份額從前一年的41%下降到2025年的33%。該公司預計，隨着現有限制措施限制先進系統的出貨量，以及其他型號的需求在經歷了早期激增後趨於緩和，到2026年，這一數字將降至20%左右。

更糟糕的是，「MATCH法案」的出現，更加提高了這種突然「脱鈎」的可能性。

過去，美國已經嚴格控制了對華先進半導體設備的出口。雖然日本和荷蘭也出台了相關計劃，但力度不及美國。

中信建投證券的分析師表示，光刻機仍是中國需要大力推進自主化的關鍵領域。

此外，該法案還計劃針對中國主要晶片製造商和存儲晶片生產商，將它們及其關聯公司列為「受管制實體」，實施全面的出口禁令。與此同時，分析人士警告稱，美國想要讓盟友的出口管制與其自身出口管制保持一致，可能仍然充滿挑戰。

【延伸閲讀】歐洲配合特朗普借港口問題再炒作中國威脅 中方：終損人害己

+ 3

馬克·施表示，根據荷蘭政府過去兩年的立場，該國國內對採納美方單邊主義做法存在「相當大的政治阻力」，而日本自2023年以來也面臨着類似的摩擦。

他指出，擬議的150天期限是否足以實現有效的政策協調，這一點仍不確定，而且設定這一期限的目的可能更多在於「施加壓力而非解決問題」。

值得注意的是，對於相關消息，阿斯麥方面此前拒絕發表評論。荷蘭貿易部的一名發言人則表示：

對於其他國家立法者所提出的立法草案，我們不便發表評論。

針對美國脅迫荷蘭對華進行科技封鎖的相關情況，中國外交部發言人此前曾回應稱，中方一貫反對美國泛化國家安全概念，以各種藉口脅迫其他國家搞對華科技封鎖。半導體是高度全球化的產業，在各國經濟深度融合的背景下，美方有關霸道、霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。

中方敦促荷方，秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由、開放、公正、非歧視的國際貿易環境。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身合法權益。

延伸閲讀：特朗普計劃訪華 中國稀土成關鍵籌碼 隨時影響美軍武器庫存量

+ 3

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】