美伊協議：內塔尼亞胡不僅淪為美國的棄卒　更將成以色列的棄子？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及伊朗總統伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月17日正式簽署有關伊朗戰爭的14點諒解備忘錄，美方在擾攘多時後也終於正式公布協議詳細內容，與外媒此前披露的版本大同小異。伊朗與美國都極力把這杖包裝成自己的「勝利」，但單論目前的國際狀況，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）肯定就是最大輸家。



據最新公布的協議，其中主要的變動包括伊朗須在60天期限內允許商船在波斯灣至阿曼灣之間安全通行的第5條款，新增了「不收費」（no charge）的字眼；另外在核問題的第8條新增更多細節，列明最低限度處理方法是伊朗在國際原子能機構（IAEA）的監督下進行現場降級稀釋。這似乎是伊朗在協議簽署前作出的最新讓步，但仍沒有改變協議整體上對伊朗有利的局面。

以色列作為參戰國，卻早早已被排除在談判桌外，特朗普更自本月初起頻頻對內塔尼亞胡惡言相向，包括在訪談中爆粗，指責以方此前在美伊談判進行得如火如荼之際，轟炸伊朗盟友真主黨位於黎巴嫩貝魯特的據點，外界因此掀起以色列已淪為美國「棄卒」的說法。特朗普最新的表態及正式公布的14點協議內容似乎進一步證實這說法。

2026年6月17日，伊媒釋出伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）簽署美伊諒解備忘錄的照片。（X@Iran_in_India）

首項「即時條款」已踩中以色列「紅線」？

協議實際上分為兩部份，分別是首階段立即生效的「即時條款」和第二階段預期之後生效的「未來條款」。據第13項條款，雙方在簽署本諒解備忘錄，只有在第1、4、5、10和11條開始實施以及相關措施持續實施的前提下，才會就最終協議進行談判。

換這之，這5項條款必須在第二階段談判開始前已生效，而其中除了有關開通海峽的第4、第5條外，其他都是以色列所不樂見的內容。

首先，協議的第1條已觸及以色列的「紅線」。該條款要求立即永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的軍事行動，並承諾從此不再對彼此發動任何戰爭或軍事行動，避免對彼此進行威脅或使用武力，並確保黎巴嫩的領土、主權完整。最終協議將確認永久終止包括黎巴嫩在內所有戰線的戰爭。

2026年6月10日， 從黎巴嫩南部地區Houmine El Faouqa拍攝的照片顯示，以色列對某地進行空襲後，該位置濃煙滾滾。（Reuters）

以色列面對美伊停火的壓力甚至特朗普本人的批評，仍要持續在黎巴嫩進行軍事行動，並佔領該國南部建立安全緩衝區，主要的目標便是希望能一勞永逸地瓦解真主黨這個纏擾以色列北部多年但實力已遭大幅削弱的敵對勢力。

儘管以色列並非諒解備忘錄締約方，理論上不受其限制，但如果要徹底落實各方對協議的期望，意味着以色列必須停止其軍事行動，再度給予真主黨喘息的機會。更甚的是，備忘錄雖未點名要求以色列從黎巴撤軍，但其中「確保黎巴嫩領土主權完整」的條文，為伊方未來在與美國的最終談判中要求以方撤軍，提供了方便的大門。

至於美國將承諾核發豁免，允伊朗出口原油、石油等產品、所有相關服務以及有關解凍伊朗資產的第10及11條，以色列當然也不樂見伊朗能重整旗鼓，尤其是這種有利伊朗的條款是作為前提實施，而不是伊朗在核武等問題作出讓步的「獎勵」。

以色列戰爭目標全落空?

如果說上述短期條款與以色列利益不符，那整份備忘錄實際上等於宣告以色列在伊朗戰爭中的戰爭目標已全數落空。

內塔尼亞胡此前在一份旨在安撫國內民眾的聲明中，就曾提到以方關注的重點，稱特朗普向他承諾最終協議將包括移除伊朗鈾濃縮材料、拆除伊朗鈾濃縮基建、限制導彈生產以及停止伊朗對其地區代理人的支持。

事實上，以色列當初與美國發動戰爭，斬首伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei），與其說是因為擔心伊朗即將成功發展核武，更多是擔憂隨着伊方彈道導彈、無人機武器庫急增，美伊兩國再不行動，未來採取軍事行動的難度將會急增。

2026年4月2日，在美以兩國向伊朗發動軍事行動之際，圖為兩枚伊朗製造的導彈在德黑蘭的戰爭博物館展出。（Getty）

如今，這份僅800字的備忘錄不僅完全沒提及伊朗彈道導彈問題或伊朗地區代理人，特朗普甚至在簽署協議當天為伊朗擁有彈道導彈辯護，稱他將與海灣盟國合作解決伊朗核計劃以外的問題，包括伊朗導彈計劃，但強調伊朗仍可保留部份彈道導彈庫存，甚至不點名情況下批評主張「伊朗不可擁彈道導彈」的人士。

然而，據《紐約時報》5月中旬的報道， 美國情報機構認為，伊朗保留了約70%的移動導彈發射裝置和約70%的戰前導彈庫存，包括彈道飛彈和較小的巡航導彈，仍可以對以色列構成威脅。

至於關鍵的核問題，雖然最新版本的備忘錄更詳細，但最多也只是代表美伊同意在國際原子能總署的監督下在伊朗國內稀釋濃縮鈾，遠及不上「移除鈾濃縮」的目標。雖然以色列還可以寄望美國在60天談判中迫伊朗在核問題作出更多讓步，但美國在「即時條款」部份已經取消了不少對伊朗的經濟和軍事壓力，美方屆時實際上已沒甚麼籌碼可以向伊方施壓。

白宮官員6月17日（周三）向路透社透露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已簽署美伊諒解備忘錄。（新聞截圖）

《華爾街日報》一篇題為「伊朗在不再畏懼美國的情況下重返核談判」的報道指，伊朗事隔數月再度與美國進行核談判，但這一次伊方已經意識到，既然它能夠經得起領導人遭斬首、國土遭猛烈轟炸等最為嚴厲的打擊，美方已再無計可施。

當然，以色列可以故技重施，繼續轟炸黎巴嫩真主黨，在這60天內盡可能破壞美伊達成協議的機會，甚至是再度將美國拖入與伊朗的戰火。然而，以色列或許還有時間籌劃行動，內塔尼亞胡的時間卻已所剩無幾。

以色列「好戰」下的棄子

以色列即將於10月27日舉行大選，但議員們正推動解散國會的法案，以觸發提前大選。倘法案迅速通過，選舉或會提前到9月8日至10月20日之間的任何一日，此舉對正經歷外交失利的內塔尼亞胡極為不利。

外交失敗並不一會毀掉一國領導人的政治前途，特朗普便是一例，即使他在伊朗戰爭上焦頭爛額，但在國內仍有大批MAGA支持者對他不離不棄。可是內塔尼亞胡卻沒那麼幸運，尤其是被司法改革爭議、貪腐官司纏身的他，支持率很大程度上源自其對戰爭的支持。

伊朗戰爭中，以色列很可能是唯一大多數民眾都支持開戰的國家。據皮尤研究中心（Pew Research Center），直到4月到5月，仍有75%以色列人認為，美以兩國對伊朗發動攻擊是正確的決定。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

這一現象起初也提升了內塔尼亞胡政府的支持度。據《以色列時報》相關民調網站Zman Yisrael於開戰後一星期進行的民調，如果當刻舉行選舉，內塔尼亞胡所屬政黨利庫德集團（Likud）所得議席將由此前預測的27席增加到31席。

但隨着伊朗戰爭以及黎巴嫩局勢陷入僵局，內塔尼亞胡及其盟友的支持度反過來開始急速下滑。Zman Yisrael本月初公布的最新民調顯示，利庫德集團預測所得議席僅餘下23席，其反對派政黨聯盟甚至有機會贏得多數席位，大有可能把內塔尼亞胡趕下台。

雪上加霜的是，當特朗普宣布即將與伊朗簽署諒解備忘錄後，內塔尼亞胡立刻在國內成為眾矢之的，儘管以色列極右派也有作出批評，但最尖銳的聲音卻是來自多個支持度逐漸上升的中間反對派政黨。

中間派反對黨「未來黨」（Yesh Atid）領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）稱該協議是以色列眾多外交和安全政策中最令人震驚的失敗之一，批評內塔尼亞胡把中東變得更糟。其政黨所屬的政黨聯盟在上述民調中預測能獲21席，成為國會第二大的政黨聯盟。有分析認為，內塔尼亞胡在國家安全問題上的立場實際上與反對黨更為接近，使後者更容易吸納從內塔尼亞胡陣營中流失的票源。

2024年2月5日，以色列耶路撒冷，反對黨未來黨領袖拉皮德（Yair Lapid）在黨內會議上向媒體發表講話。（Getty）

內塔尼亞胡如今最多只有4個月的時間可以挽回劣勢，但這絕非易事。如果美伊備忘錄所述的流程進展順利，伊朗將會在未來60天獲得愈來愈多的經濟利益，進一步打擊內塔尼亞胡的選情；即使他把心一橫，決定破壞美伊達成協議，在中間派反對黨已搶佔「好戰」立場的選舉紅利下，戰火重燃也不一定能拯救其選情，卻可能引發特朗普更大的不滿，而後者同樣將於今年底面臨中期選舉的考驗。

內塔尼亞胡曾被視為華盛頓政治的耳語者，他也一直以此形象示人，向選民宣稱只有在他的領導下，以色列才能獲得抵禦地區威脅的最佳保障。可是，當以色列變成美國的「棄卒」之際，內塔尼亞胡也同樣淪為一個民望低迷且涉及醜聞的普通政客，一個可以被選民隨時拋棄的「棄子」。