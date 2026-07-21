特朗普「交易外交」重創美印關係　莫迪遏華「大戰略」恐崩塌

人生若只如初見。這大概是印度總理莫迪（Narendra Modi）最想對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說的吧！



遙想當年，兩人你儂我儂，攜手日本、澳洲，想用「印太戰略」把中國放在火上烤。如今，中國風雨不動安如山，首先出現裂隙的反而是昔日的「最佳拍檔」。

2026年6月16日，印度總理莫迪（Narendra Modi）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在七國集團（G7）峰會期間會面。（Reuters）

上海國際問題研究院研究員劉宗義告訴觀察者網，隨着美國全球戰略收縮，刺激了盟友自主性，「要他們自己親自下場來遏制中國」。

美印表面雖然起了波瀾，但冰山下面仍然「盤根錯節」。

對中國構成直接威脅的方面，美印關係並沒有本質上的變化。 上海國際問題研究院研究員劉宗義

但，美國也明白印度「不知感恩」，不會放任對方成為下一個「中國」。成為中國產業全球化的一部分，是印度的最佳出路。

劉宗義提醒道：雙邊關係不能為友好而友好，要對等，要互相尊重。

以下為對話實錄：

觀察者網：近期，美國宣佈將「印太司令部」改回「太平洋司令部」，其中把「印」字去掉了。外界普遍分析，這是雙邊關係降級的又一表現。

劉宗義：美印關係確實惡化了。



第一，在特朗普第二任期之前，美國對印度的政策是「戰略利他」，且是兩黨共識。如今，變成了「交易外交」。這是一個趨勢，即便特朗普下台，新任總統也不會變回去了。

美國國務院常務副國務卿克里斯托弗．蘭道（Christopher Landau）在印度瑞辛納對話上講了真心話、大實話：不會像之前支持中國那樣支持印度，讓印度變成美國的競爭者。

2026年6月16日，美國國防部將「美軍印太司令部」（右，USINDOPACOM）改回舊稱「美軍太平洋司令部」（左，USPACOM）。

第二，美國讓印度推行的印巴「脱鈎」政策（de-hyphenation）破產。去年與巴基斯坦的「5．7空戰」後，美國把這個「鈎子」又給鏈上了。這是印度無法接受的，畢竟莫迪推動這個政策十多年了，就是不想讓國際社會認為印度和巴基斯坦能夠平起平坐。在特朗普接下來任期內，對巴基斯坦關係可能也不會發生劇烈扭轉。

第三，特朗普對H-1B簽證的變化，再加上美西方社會反印度移民的傾向，導致民意基礎被嚴重削弱。之前印度很多IT人才跑到美國去，這在印方和美國建制派看來是兩國最重要的基礎。現在這種人文聯繫的基礎被嚴重削弱了。

雖然美印關係急轉直下，但有一點沒有變，雙方國防合作沒有受到影響，軍演、軍售照常進行。還有關鍵礦產，印度積極參與美國組建的聯盟，這是對中國實打實的遏制。

對中國構成直接威脅的方面，美印關係並沒有本質上的變化。

觀察者網：不過，也有分析稱，這是美國對中國的戰略迷惑。表面上看似雙邊關係降級，實則是為了讓中國對印度放鬆警惕；只要印度肯放低身段，繼續配合美國，最終會獲得更多利益，中國則可能受損。這種說法，合理嗎？

劉宗義：有合理的地方。



首先，美國戰略收縮，也意味着力量集中。原來是兩個拳頭打人，一個打在印度洋，一個打在亞太。現在，要把力量更集中在亞太，自然要先收一收拳頭，再出擊。美國近期在亞太軍事部署，就是為戰爭做準備。

其次，美國退出，客觀上激發了其亞太盟友自主性，要他們自己親自下場來遏制中國。

第三，印度承受了較大壓力。印度戰略界非常不願意看到全球G2格局出現。印度前外交秘書薩仁山（Shyam Saran）就說過，這將是一場噩夢。印度絕對不會接受G2，所以會行動起來，阻撓中國成為亞太主導。

2026年6月16日，在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）舉行的七國集團（G7）峰會期間，印度總理莫迪（Narendra Modi）在合影中向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）伸出手。（Reuters）

‌印度戰略評論家拉賈．莫漢（C. Raja Mohan）‌前不久發文稱，由於美國政策改變，印度需要完全倒向美國，與美國真正結盟。其實，也有印度學者認為，印度現在對美國更加貼近，甚至百依百順，更加馴服。

為何會這樣呢？因為「5．7空戰」，印度被打得落花流水、一敗塗地。這樣情況下，印度在全球能找到與中式武器系統抗衡的武器裝備只有美國的了。

今年美國攻打伊朗前，莫迪跑到以色列去站隊，就是希望通過以色列獲得美國武器。印度想完全依附美國，武器是他們最重要的考量，沒有其他國家可以依靠了。

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觀察者網：美國兩黨又拿出最新版對俄製裁，大量購買俄油的印度很可能成為被徵稅目標。

劉宗義：這個提案出台的背景比較微妙，正好趕上參議員格雷厄姆去世。他生前一手促成這個提案，且在對俄議題、烏克蘭問題上，都發揮了非常大的作用。最開始，格雷厄姆反對特朗普，等到特朗普上台後，他又成了總統堅定支持者。所以，特朗普說這個提案紀念他，算是符合事實的。



最開始這個提案是加稅500%，實際上沒有可執行性，現在降到100%，可執行性反而提高了。

特朗普本身又有豁免權，購買俄羅斯石油和天然氣的主要國家，其中幾個是美國盟友，比如法國、日本，如果再對他們徵稅，讓原本脆弱的盟友關係更加不合。

當然了，中國是頭號買家。特朗普之前對中國搞過加稅，沒什麼用。

這個提案還有個背景，就是剛剛結束的美印貿易談判，並沒有達成協議。

去年美印貿易談判，也談得不好。從美國角度看，認為印度人傲慢且強硬，胡攪蠻纏，「得寸進尺」。特朗普為此感到厭煩和惱火。去年突然加徵25%關稅，某種程度上，就是對印度人談判風格的回應。之後，又拿買俄油作為藉口，再加25%關稅。

這次如果再加100%，對印度來說，壓力是夠大的。

觀察者網：面對兩國關係逐步降級，印度會不會動了撇開美國的心思，自己再搞「小圈子」？、

劉宗義：對於美國的「印太戰略」，印度非常熱衷。在特朗普第一任期，印度可謂「上躥下跳」。



「四國機制」（QUAD）2017年復活，2019年從司長級又升格為部長級，後又發展成峰會級。印度在整個過程中都極其主動。

為了顯示重視，印度於2019年在外交部下面專門成立了「印太司」。印度不光配合美國，而且積極推動，因為背後有所企圖。

過去10年，特別是莫迪第二任期開始後，藉助美國的「印太戰略」，印度也形成了本國崛起的「大戰略」。這個「大戰略」就是利用美國的「印太戰略」，拉住美國，遏制中國，推動全球產業鏈向印度轉移，從實現印度經濟騰飛，進而大國崛起。

這個「大戰略」還有個涉及全球秩序的目標，實現「多極亞洲、多極世界」，「多極亞洲」是「多極世界」的前提。就是在亞洲，不能讓中國一家獨大；或者說，至少印度和中國要「平起平坐」；要麼是，「中日印」三分亞洲。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

2018年，特朗普對中國發動貿易戰，印度就遊說全球1000多家跨國公司將他們在中國的產業鏈轉移到印度。

緊接着，中國爆發新冠疫情。當時，印度戰略界幸災樂禍，高呼「百年一遇的機會來了」。

到了拜登執政時期，印度又有個新的研判。在2021年冬天到2022年左右，印度戰略界高層認為，由於美國的「印太戰略」和QUAD基本成型，在西方圍堵下，中國崛起之窗正在關閉或已經關閉，所以他們對其對外戰略做了微調：從重點推動美國的「印太戰略」成型，轉向在印度洋地區排擠中國影響力，以及在全球南方爭奪領導地位。這是2023年印度在G20峰會前後提出要成為「全球南方領袖」的背景。

但是，特朗普開啟第二任期後，由於美國對華、對印政策的變化，印度的所謂「大戰略」崩塌了。

其實，除了推動美國「印太戰略」成型外，印度也有自己的「印太戰略」，跟美國的版本有重合之處。當特朗普調整南亞政策導致印度「大戰略」難以實現後，現在看來印度並沒有放棄自己的「印太戰略」。

印度自己的「印太戰略」有兩個支柱。一個是2015年提出的「薩迦」（SAGAR，即地區同安共榮）。另一個是「東向行動政策」，這是由90年代初期的「東向政策」升格而來。

印度版「印太戰略」的重心是印度洋，涵蓋亞太地區。在亞太地區，其目的就是要把跟中國有衝突、有爭議、關係不睦的國家聯合起來，比如日本、澳洲、菲律賓、越南等，組成戰略安全同盟，來牽制、遏制中國。

在美國的「印太戰略」中，比如QUAD之下，呈現的是四邊關係。實際上，還有眾多三邊和雙邊關係。印度就是要把這些三邊、雙邊關係整合起來，但目標沒變，仍是「多極亞洲、多極世界」。

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觀察者網：所以，印度近來動作頗多：剛歡迎完日本首相高市早苗，緊接又往東看，莫迪出訪澳洲等國。

劉宗義：從印度角度看，日本有資金有技術，兩國還可以軍事合作，一東一西對付中國。



跟澳洲呢，印度也會從軍事層面談合作。而且，澳洲有礦產、稀土，特別是鈾。印度本身稀缺，之前就放言要用本土的鈾造核武器，用進口的鈾發電。以前主要是從從加拿大等國進口鈾，現在又跟澳洲簽協議，可以進口鈾。

與新西蘭呢，主要是移民問題和經貿談判。

像印度、日本這種國家，原來是希望拉住美國，讓美國出錢出力遏制中國，同時藉助所謂的「遏華大業」從美國獲得資金、技術、武器等，實現自己的發展目標或大國崛起的戰略企圖。

印度、日本的統治階層對中國的仇恨深入骨髓，非常害怕中國成為地區秩序主導力量，也堅決不會允許這種情況出現。

美國深刻意識到這兩點。當前，美國因實力不濟而不得不戰略收縮。但美國也明白，從「印太」後撤反而會刺激日印兩國主動跳出來。

如今，也的確看到了美國後撤導致的這個效果。

觀察者網：除了發達國家，莫迪也很關注印尼，他想從印尼獲得什麼？

劉宗義：印度戰略界有個設想，希望能與中國解決或者穩定北部邊境問題，從而把力量轉向南部海洋，在海上截住中國。大量國防預算花在陸軍上，這極大牽制了印度，妨礙其在南部海上截住中國。其中，馬六甲海峽就是個關鍵節點。



最近十多年，印度投入大量精力加強印度洋海上基礎設施建設，設立軍事基地，特別是在安達曼-尼科巴群島，兩個群島扼守馬六甲海峽西口。

馬六甲海峽主要涉及四個國家，印度、馬來西亞、印尼還有新加坡。特別是印尼，有個沙璜港，印度在2015年左右就希望加強與印尼的合作。他們以維護馬六甲海峽安全為由加強合作，實際上要遏制中國的海上通道。

印尼還有關鍵礦產，比如對電動車至關重要的鎳礦，這是印度非常渴望的。

觀察者網：印度自身實力已經到了逼得美國要防止其成為下一個「中國」的地步了嗎？

劉宗義：中國發展主要是靠自己的力量。但是，印度不少人，包括像外長蘇傑生這樣的高層，也錯誤地認為，中國是在美國扶植之下才發展起來的。蘇傑生等人一直在宣揚這種虛假敘事。



促使美國改變政策的關鍵不是印度自身的實力，而是印度這個民族的統治階層所表現出的民族特性。美國人說過，印度是一個不知感恩的民族。過去那麼多年合作，美國方面認為沒能從印度那裏獲得任何實質性幫助，寒心了。連美國的印裔學者阿什利-泰勒斯在被抓起來之前都連續發文批評印度。印度總是耍嘴皮子，口惠而實不至，特別是在遏制中國方面，沒能為美國出力太多。

當然了，美國也的確感受到了印度在服務業方面的威脅，主要是中低端服務業。高端服務業是留在美國本土的，中低端的會外包給印度。印度人力成本低，衝擊了美國本土就業，引起美國國內不滿。

觀察者網：未來會不會出現這麼一個場景：美國會讓印度繼續繁榮，但保持在一個限度，繁榮到能夠對抗中國，但又不至於強大到挑戰美國？美國需要做出微妙的戰略平衡。

劉宗義：美國難以做到這一點。



印度拿什麼來對抗中國？印度要想發展，就必須專注製造業，但不可能從美國實現產業轉移，印度發展製造業需要的產業鏈在美國就不存在，只能從中國轉移。

觀察者網：中國也講過，下一個「中國」還得是中國，那中國如何看待印度的發展？

劉宗義：中國通過「一帶一路」實現與周邊國家以及南方國家的密切聯繫，合作的基礎就是中國產業鏈的延伸，大家形成利益共同體、命運共同體。



如果印度不成為中國產業全球化的一部分，必然就要落伍。

比如中國跟東南亞國家的合作，就是一起實現繁榮發展。但，印度所走的路，正好跟我們相反。

2026年6月23日，印度總理莫迪在新德里總理府會見出席金磚國家安全事務高級代表會議的各國代表時，同中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅進行友好交流。（中國外交部官網）

印度發展的前提是不讓其他國家發展。在南亞地區，印度不讓周邊中小國家發展。在亞太地區，印度又想方設法取代中國。

為此，印度甚至不惜人為製造地緣政治衝突，藉助恐怖主義勢力發動代理人戰爭，比如在中巴經濟走廊問題上。

印度選擇的道路是破壞地區穩定和平，中國是千方百計促進地區穩定繁榮發展。

觀察者網：近期，印度頻繁鬆綁對華政策限制。這是印度終於意識到這個問題，開始自我改善了嗎？

劉宗義：印度是被逼無奈。這些改善措施都是功利性、技術性、策略性的。



印度並沒有進行戰略調整。如果調整戰略，就應該完全放棄針對中國的「印太戰略」，放棄追求所謂「多極亞洲、多極世界」，亞洲本來就是「多極」的，現實就是如此，用不着印度追求。印度的目標只是為了遏制中國、制衡中國。

印度目前對中國開放的投資領域，都是自身急需的，而且有時間限制。

印度批准四家中國電力設備製造商參與政府招標，時限只有兩年。就是中企去投資，兩年後，就可能又「關門打狗」了。

還有簽證問題。中國一年給印度發放38萬張簽證，印度只給我們發放2000張，完全不是對等關係。

討論中印關係，不能為友好而友好，必須要對等，要互相尊重，不能是單方面的。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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