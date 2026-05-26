莫迪無法實現「去中國化」｜ 點經

在北京忙着大國外交的時候，印度總理莫迪（Narendra Modi）實際上也幾乎在同一時間六天之內旋風式走訪阿聯酋、荷蘭、瑞典、挪威和意大利五國。《日經亞洲》指出，莫迪之所以如此著急旋風式走訪這些國家，敲定科技、防務、能源等多項合作協議，只為聯合各國擺脫對中國和美國的依賴。



仔細觀察，距離印度和歐盟1月正式簽署自貿協定剛百日，印度此次再次狂走歐洲，簽署的協議不再局限於貿易領域，涵蓋製造業、科技、防務、能源多個合作板塊。莫迪此行談成的項目包括：荷蘭阿斯麥要給印度供應光刻機，瑞典薩博要在印度設廠生產武器，還拉着北歐國家搞綠色技術與創新戰略夥伴關係。在最後一站意大利，印度還要推一條被稱為「一帶一路替代方案」。

莫迪在奧斯陸新聞發佈會上說得慷慨激昂：印歐關係邁入全新黃金發展階段。有分析指出，莫迪希望用歐洲技術替換中國供應鏈。

但諷刺的是，就在莫迪滿歐洲拉盟友、喊「減少對華依賴」的同一個月，印度政府自己發佈的資料直接把臉打腫了：據印度《經濟時報》報導，印度政府資料顯示，在2025至2026財年，雙邊貿易額達到1511億美元（約1.18萬億港元），中國時隔四年重新成為印度最大交易夥伴。更刺眼的是，印度對華貿易逆差飆升至1121億美元（約8784億港元），創下歷史新高——比印度全年國防預算還多出近400億。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在近期外訪的最後一站意大利，還想要推一條被稱為「一帶一路替代方案」。(Reuters)

這1121億美元的逆差背後，是印度製造業對中國供應鏈的深度依賴。印度製藥業活性藥物成分90%以上從中國進口，汽車產業93%的稀土磁體依賴中國供應，手機配件、電子元器件、機械設備、汽車零部件，這些構成印度工業運轉的關鍵環節，幾乎全攥在中國手裏。

畫風就很尷尬了，莫迪在前面高喊「脫鉤」，印度工業在背後瘋狂「下單」。其實，莫迪這波操作也不是完全沒道理。美國戰略諮詢機構亞洲集團合夥人說了句大實話：美國和中國正變成「令人頭疼的行為體」，「一個利用市場准入，另一個利用供應鏈來源作為地緣政治杠杆」。印度確實被兩頭擠壓得難受。

但莫迪在滿世界找替代方案的同時，但現實也是殘酷的。印度報業日期報導，印度一名高級官員當日表示，印度正推行多元化戰略，一方面著力提升本土產能以擴大對華出口，另一方面通過供應商多元化降低進口依賴。

印度正推行多元化戰略，一方面著力提升本土產能以擴大對華出口，另一方面通過供應商多元化降低進口依賴。(Getty)

該官員坦言，由於中國生產資料對印度工業發展起到關鍵支撐作用，印度與中國徹底「脫鉤」並不現實。這位官員表示：「印度不會與中國『脫鉤』，而是著力打造韌性供應鏈，同時不斷提升自身出口產能。」

他補充道，印度自中國進口的產品主要集中在原材料、中間產品和資本貨物領域，具體包括汽車零部件、電子元器件及元件、手機配件、機械設備及配套零件、活性藥物成分等，這些物資是印度生產出口成品、支撐本土製造業運轉的重要基礎。「中國供應的各類產品是印度製造業的基石，印度也會進口部分耐用消費品，但整體規模較小。」

此外，印度經濟學家夏爾馬也在彭博社坦言，印度官員和企業界早已達成共識，脫離中國的零部件、資本與技術，印度經濟永遠成不了氣候。這話聽着紮心，卻是印度用真金白銀換來的教訓。

最典型的就是印度首富安巴尼的鋰電池夢。信實工業砸了幾百億盧比，想建印度首座鋰電池超級工廠，眼看2026年就要投產，結果卡在了中國技術上。印度總喊着「印度製造」，莫迪還掏出1800億盧比補貼電池產業，可五年過去，計畫50吉瓦時的產能只落地1吉瓦時。

越想擺脫中國，越離不開中國——印度進口鋰電池量翻了2.5倍，75%都來自中國。這種尷尬處境，不止電池產業有。

2009年11月11日，印度Bumla，圖為一名男子經過中印邊境附近的一處會議室。（Reuters）

光伏領域更誇張，印度可再生能源行業的龍頭企業，信實新能源列的20家供應商全是中國的，另一家公司94家供應商裡65家來自中國。現在印度70%的太陽能發電能力，靠的都是中國製造的設備。服裝廠商缺中國化工原料，織不出想要的面料;電子產業缺中國零部件，出口訂單都接不住。說白了，印度製造業的命門，攥在中國手裏。

2026財年印度自華進口1316億美元（約1.03萬億港元），對華出口僅195億美元（約1528億港元），進口是出口的近7倍，這一失衡格局已持續二十餘年。中國佔印度總進口額的16%，是其第一大進口來源國，而印度超35%的總貿易逆差，都來自對華貿易。

很多人誤以為印度採購的是日用消費品，實則不然。據全球貿易研究倡議（GTRI）資料，印度自華進口的商品中，近80%集中在四大類：電子產品、機械設備、有機化學品、塑膠製品，全是維持工業生產的生產資料與中間品，而非終端消費品。

這是印度的基本盤，莫迪希望供應鏈 「去中國化」，可以理解，但自己的工業體系還遠遠撐不起這個野心。在實現那個「大國夢」之前，印度的製造業，還得老老實實靠中國零部件來養活。這盤棋，莫迪下得風風火火，但翻開牌面一看，最大的那張牌，還是握在中國手裏。