美國海軍部長稱造船產能已難敵中國　籲進入「戰時狀態」全力追趕

在美國水面海軍協會研討會上，美國海軍部長費蘭（John Phelan）的一番表態，直白暴露了美國對中美造船業差距的焦慮。



費蘭於1月13日的會議中強調了堅實工業基礎的重要性，坦言美國海軍當前的產能已無法與中國匹敵，直言美國必須對標中國領先的產能與製造業勞動力規模，以重振美國造船業。而特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的「黃金艦隊」計劃，被其包裝成扭轉頹勢的「良方」。

費蘭說：「要成為超級大國，就必須擁有一支佔據主導地位的軍事力量、一個強勁的經濟體，以及強大的製造能力。一個空心化的工業基礎，支撐不起全球海上強國的地位。」

他承認，美國當下所有造船項目均「一團糟」，存在「進度滯後、預算超支」的問題。他還將美國造船業的窘境與中國的製造實力進行了對比，援引數據稱，中國製造業勞動力規模約達1億人，而美國僅有不到1300萬人；2022年，中國在建船舶數量約為1800艘，美國卻僅有5艘。

在全球造船領域，中國已是當之無愧的「領頭羊」。中國船舶工業行業協會發布的數據顯示，2025年前三季度，中國造船三大指標（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）以載重噸計分別佔世界總量的53.8%、67.3%和65.2%，以修正總噸計分別佔47.3%，63.5%和58.6%，繼續保持全球領先。反觀美國造船業，其全球市場份額尚不足1%。據美國海軍情報部門此前估算，中國造船能力已是美國的232倍。

費蘭表示：「這並非未來才會出現的挑戰，而是當下正在發生的現實。」他呼籲美國必須轉入「戰時狀態」，效仿二戰時期的工業動員模式，全力追趕差距。

在渲染「中國威脅論」的老套路中，費蘭將中國的正常發展歪曲為「稱霸印太、重塑國際秩序、取代美國」的野心，以此為總統特朗普12月22日宣布啟動「黃金艦隊」計劃站台。

據其披露，該計劃旨在簽下二戰以來噸位最大的造船訂單，以此恢復美國的造船產能，其中包含一款「特朗普級」戰列艦的建造方案。這支艦隊將採用「高低搭配」的裝備組合模式，涵蓋驅逐艦、航母、潛艇、新型護衛艦、輔助艦船，以及各類無人艦艇。

他聲稱，這絕非「過時產物」，其設計定位是提供持續火力打擊、強大的防空反導能力，以及為有人與無人作戰力量提供指揮支持。費蘭將戰列艦吹捧為應對未來衝突的「致命決勝利器」，是「一艘既能擊落來犯箭矢，更能直取敵方射手的戰艦」。

美國海軍發布的資料顯示，「特朗普級」戰列艦長約256-268米，最大航速超過30節（約56公里），全艦乘員約650-850人，主要武器為海基核巡航導彈、12單元「常規快速打擊」遠程高超音速導彈垂直發射系統、128單元MK-41垂直發射系統、1門32兆焦功率的電磁軌道炮、兩門127毫米艦炮以及多種激光攔截武器等。美國海軍學會網站此前稱，「特朗普級」戰列艦排水量超過3.5萬噸，它們將是美國海軍自1944年以來建造的第一型戰列艦。

費蘭表示，儘管「特朗普級」戰列艦具備高端作戰能力，但為滿足時間與任務需求，美國也將加快生產新型護衛艦這類成本低廉的小型水面作戰艦艇。

他聲稱，要在廣袤的印太地區對中國等潛在對手形成力量投射，兩大核心要素不可或缺：一是後勤保障，包括現代化補給艦、彈藥運輸船、維修供應船與前沿部署基地，這是艦隊的「支柱」；二是無人與自主作戰系統，這是新艦隊的「核心」構成部分。

費蘭補充道，未來十年，美國造船業需新增約25萬名技術工人以滿足艦隊需求，且這些崗位不會被人工智能或自動化技術取代，反而會藉助相關技術實現效能提升。

然而，理想與現實的鴻溝，遠非口號能填補。冷戰結束後，美國忽視了對造船業的投資，行業整合使主要船廠所剩無幾，這些船廠面臨設施老化、技術工人短缺和項目延誤等問題，導致海軍軍艦建造周期要以「數十年」來計算。

儘管特朗普自今年初重返白宮以來，多次警告美國在造船能力和總產量上落後中國，一直誓言：「讓美國造船業再次偉大。」但美國專家認為，振興美國造船業需要的不僅僅是「黃金艦隊」這樣一個新名字而已。他們敦促特朗普政府為造船廠的現代化改造提供持續資金，並解決目前艦艇維修積壓的問題。

