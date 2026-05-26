四方安全對話Quad外長會　黃英賢：澳印日美啟動未來港口夥伴關係

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）說，澳印日美外長在印度新德里啟動「四方安全對話未來港口」夥伴關係。



路透社報道，黃英賢星期二（5月26日）出席在新德里舉行的四方安全對話（Quad）外長會議，與會者包括印度外長蘇傑生、日本外長茂木敏充、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）。

澳洲外長黃英賢2026年5月26日出席在印度新德里舉行的四方安全對話外長會議，與會者還包括印度外長蘇傑生、日本外長茂木敏充、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）。（Reuters）

黃英賢在會後說，「四方安全對話未來港口」（Quad Ports of the Future）夥伴關係，是「四方」對太平洋地區做出有史以來最強有力的承諾。

黃英賢說，四方安全對話夥伴將在斐濟啟動港口基礎設施試點項目，但沒有透露更多細節。

魯比奧在聯合新聞發布會說，與會四國同意啟動一項關於印太能源安全和關鍵礦產框架的倡議。這個關鍵礦產框架將為美澳印日提供指引，利用經濟政策工具和協調投資，以加強關鍵礦產供應鏈，包括採礦、加工、關鍵礦產回收。

本文獲《聯合早報》授權轉載

