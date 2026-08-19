遲遲搞不定伊朗，特朗普要殺個盟友祭旗了

眼看着美國和伊朗簽訂的備忘錄60天期限已到，當美國總統特朗普公開要求談判團隊暫停與伊朗接觸時，人們普遍猜測美國會不會有新的對伊朗軍事行動。但令人震驚的是，特朗普現在要打的不是伊朗。

當地時間8月17日，在接受美國霍士新聞頻道採訪時，特朗普突然說：「如果阿曼阻礙（霍爾木茲海峽開放），我們將把它炸個稀巴爛。」「我認為他們（在霍爾木茲海峽問題上）處理得不太好，但我們能輕易地對付他們，就像對付其他國家一樣。」

特朗普不是把伊朗威脅放在嘴上嗎？為什麼要打阿曼？阿曼犯了什麼錯？不是在談伊朗問題嗎，和阿曼有何關係啊？是總統嘴瓢了說錯了嗎？絕對沒有。特朗普信誓旦旦說的就是阿曼。特朗普對阿曼非常不滿。

美國總統特朗普2026年8月18日在社交網站發布圖片，指霍爾木茲海峽是美國「新領土」（Truth Social截圖）

阿曼和伊朗一樣是霍爾木茲海峽的沿岸國家，當伊朗提出收費封鎖海峽時，唯一需要顧忌的就是鄰岸的阿曼，長期以來阿曼和伊朗就霍爾木茲海峽進行的談判，很大程度上就是阿曼替美國出頭進行的談判。伊朗封鎖霍爾木茲海峽之後，美國在霍爾木茲海峽封鎖伊朗海岸， 臨近能夠為美軍提供各種在支持的也是阿曼。

每一次美伊就霍爾木茲海峽的談判陷入僵局，都是阿曼出面力挽狂瀾。8月以來，阿曼一直在和伊朗就‌霍爾木茲海峽通航安全‌及‌諒解協議‌進行緊密磋商，旨在恢復商業航運並制定兼顧雙方利益的機制。

在美伊戰爭爆發之前，在伊朗核問題上為美國和伊朗兩國在瑞士舉行談判中間斡旋和傳話的就是阿曼。當時阿曼外交大臣巴德爾還說，美伊談判取得了「顯著進展」，但是轉頭美國和以色列就對伊朗發動了空襲，讓阿曼非常尷尬。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）和阿曼外交大臣Sayyid Badr Albusaidi於7月11日在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）會晤。（網絡圖片）

中東地區請美軍駐紮提供軍事保護的國家比如沙特、阿聯酋、卡特爾等國，幾乎都在這一輪美伊衝突中飽受伊朗的導彈無人機襲擊。像阿曼這樣為美國提供支持、為美國和伊朗對話提供方便，積極斡旋地區矛盾的國家，轉眼就要被美國打了。

美國沒有能力和伊朗談妥，反而轉頭要打阿曼了！真的是震驚眾人。

按說阿曼沒有功勞也有苦勞，但是現在特朗普根本就不看，阿曼一邊替美國去給伊朗賠笑臉，一邊還要忍受美國的轟炸威脅，按照這樣的邏輯，以後哪個國家還願意和美國扯上關係？

資料圖片：Vela Nova號貨輪。該貨輪在2026年8月11日在阿曼海域被美軍的導彈擊中。（Reuters）

請美國提供軍事保護的反被伊朗打，為美國做事的反而可能要被美國打，真的是倒反天罡。到底該做點什麼才能免除無妄之災？

伊朗這個硬骨頭美國遲遲啃不下來，美國這是要在伊朗家門口殺個盟友祭旗嗎？美國如果攻打阿曼，是為了震懾伊朗，還是震懾其他的中東盟友？特朗普為了挽尊已經到了要宰盟友的地步了嗎？

特朗普真的是瘋了，這個世界真的是太癲狂了。