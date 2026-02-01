中國為何必須強化巴西這一戰略支點？

在特朗普第二任期「美洲政策」逐步定型的背景下，全球地緣格局正在發生冷戰結束以來最深層的一次重新定位。美國新版《國家安全戰略》（NSS）明確提升了西半球在其全球戰略中的優先級，同時把「新門羅主義」制度化，並將貿易政策、產業鏈重構、安全框架與金融監管等工具進行體系化落地。NSS的意圖很簡單：美國未來的方向不再是擴大全球介入，而是在美洲內部構建一個以自己為核心、排他性更強的區域秩序，使供應鏈、安全與制度安排都圍繞美國利益重組。

在這一戰略設計下，拉美地區成為中心，而歐洲、中東乃至部分亞洲地區的重要性則被主動壓低，更多承擔「外環」角色。伴隨這一地緣調整的是美國對華的「政治組合拳」；不管是關稅壁壘還是更加嚴厲的監管與限制，目的都是為了在西半球削弱中國影響力，擠出中國勢力，並通過制度綁定與資源掌控，為美國國內產業迴流與再工業化構建一個更安全的「戰略後花園」。

這種情況下，巴西與中國的關係至關重要！

提出「門羅主義」的時任美國總統門羅。(網上圖片)

在拉美地區中，巴西的分量與戰略地位被進一步放大。作為該區域第一大經濟體、全球重要的大宗商品與能源供應國，以及擁有全球第二大稀土儲量的資源大國，巴西既是美國「美洲世紀」的潛在支柱，也是中國對拉美經貿佈局中最關鍵的節點。根據巴西發展、工業、貿易和服務部外貿局（Secex/MDIC）公布的數據，2025年，巴西對中國出口額約1000億美元，按年增長約6%；中國吸收了巴西約28.7%的總出口，遠高於排名第二的美國約11%的份額。對華貿易順差約291億美元，佔其全球貿易順差的四成以上，直接支撐了巴西的國際收支平衡。

從具體結構上看，中國巴西貿易最具規模的重要部分是大豆、鐵礦石、原油等基礎性產品。這些產品恰恰構成了巴西財政收入、就業和外匯來源的主體。值得一提的是，2025年巴西等拉美國家在特朗普「關稅風暴」中仍然實現出口新高，很大程度上就是依靠中國擴大對大豆、銅、鐵礦石等商品的採購。因此，對巴西來說，在全球需求不確定、歐美內部走向衰退和保護主義的背景下，中國市場不只是「重要市場」，而是「兜底市場」。這使得巴西國內無論什麼派系，在現實經濟利益上都難以完全忽視與中國的關係。這樣的貿易聯繫，也正是中國在拉美博弈格局中的最大籌碼。

圖為2025年10月26日，特朗普在吉隆坡出席東盟峰會期間，與巴西總統盧拉會面。（Reuters）

然而，必須看到，中國與巴西之間的這種高度經貿互依關係，並不完全等同於政治與戰略層面的穩定性。巴西國內政治版圖本身就存在左右搖擺的傳統，一方面，左翼盧拉政府強調多邊主義、南南合作與「多極世界」，樂於在中美之間扮演某種平衡者角色；另一方面，以鄰國阿根廷米萊為代表的「新右翼」路線已經上台且在經濟發展上取得了不錯的成績，表明在區域政治光譜中，極端親美、意識形態化的右翼力量具有現實動員能力。一旦巴西在未來某個時間點出現類似的右翼回潮，現有對華依賴就有可能被重新政治化，變成新政府向美國「表忠心」的談判籌碼——不僅可以通過關稅、監管和輿論方式壓縮中國資本與企業空間，甚至可以在稀土、鐵礦石、糧食等關鍵領域配合美國的「安全敘事」，人為抬高中國的供應鏈成本。

從美國的角度看，一旦把巴西穩固地納入美國主導的西半球規則體系，中國在整個拉美的戰略縱深都會被大幅壓縮。阿根廷、智利、秘魯等國在資源出口與金融依賴上很容易跟隨巴西的政策信號；墨西哥已經在對華關稅和產業政策上高度向美國對齊，如果再加上巴西的結構性轉向，中國在拉美的經貿佈局很快就會淪為「點狀存在」，失去對區域供應鏈的塑形能力。換句話說，在「美洲政策」的邏輯下，誰牢牢握住巴西，誰就擁有重塑拉美經貿和地緣秩序的主動權。

實際上，根據追蹤研究，美國已然在重塑其對巴西的政策了。一方面，在關鍵礦產和稀土領域，美國把巴西視作「去中國化供應鏈」的潛力支點，藉助開發金融工具、技術合作與安全話語，推動稀土、鋰、鎳等資源向美歐體系傾斜，試圖把巴西從「大宗農礦供應國」升級為「關鍵資源夥伴」。另一方面，美國在移民簽證、關稅與金融監管等議題上不斷施壓，通過製造不確定性來強化巴西對美國市場和制度的安全依賴。在這個過程中，巴西對外環境正被迫重構：一邊是來自中國的穩定需求和長期採購承諾，一邊是來自美國的制度性吸納與安全綁定，兩種力量在同一塊棋盤上展開博弈。

從整體格局看，未來一段時期內，只要中國巴西之間能夠維持穩定、連續且可預期的經濟貿易往來，從國家層面的戰略結果來看，即可視為階段性成功。這一判斷並非降低目標要求，而是基於對外部約束條件和內在結構因素的綜合評估。

需要強調的是，「維持正常經貿往來」並不意味着簡單依賴貿易規模或短期數據表現，而是指長期並富有遠見的戰略規劃。如果缺乏制度層面和結構層面的支撐，一旦巴西國內政治取向發生變化，既有的對華經貿關係極有可能被重新定位為對美談判籌碼，用於換取安全承諾、制度便利或政策豁免。在這種情況下，即便貿易關係在形式上尚未中斷，其戰略屬性也可能發生實質性弱化。

當地時間2025年7月5日，國務院總理李強在里約熱內盧會見巴西總統盧拉。（新華社）

因此，相關工作的關鍵不僅在於預測巴西政治走向，還在於提前降低政治變量對中巴經貿關係的衝擊程度。這要求中國在當前階段即開始進行前置性佈局，通過穩定合作框架、明確合作邊界、增強合作黏性等方式，為中巴關係構建必要的緩衝機制。同時，也需要在更高層面保持與美國的必要溝通，避免在巴西問題上形成被動應對局面。

總體來看，在美國西半球戰略已成體系推進的條件下，中國在拉美地區的核心目標並非擴大影響範圍，而是穩住關鍵支點、防止結構性退化。巴西正是其中最具決定性的變量，實際也是中國在西半球存在的根據地。只要能夠在複雜外部環境中保持中國-巴西經貿關係的基本穩定，中國在拉美的整體戰略空間就不會被根本性壓縮。

最終分析結論：

在美國西半球戰略已成形並加速制度化推進的背景下，中國需要強化巴西的戰略支點作用。對中國而言，未來只要能與巴西維持正常的經濟貿易往來，從戰略層面就算成功；但要實現這一目標，必須把工作前移到當下，儘早與美國進行戰略協商並構建更具韌性的中國-巴西合作架構，避免在巴西政治轉向後，對華關係被轉化為其贏得美國支持的籌碼。

本文原載於2026年1月28日的安邦智庫每日經濟欄目

