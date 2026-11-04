美國中期選舉｜跛腳鴨特朗普：接下來的預算停擺危機與彈劾陷阱

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）第二任期的中期選舉，結果既不意外，卻同樣驚人，多個州長選舉都淪陷。民主黨奪回兩院，意味特朗普執政餘下兩年都要當「破腳鴨」，很多政策恐怕都未能推動。其中國債及預算問題，以及可能接踵而來傳票亦將會成為特朗普政府的夢魘。



預算死局與國債觸頂：眾議院如何卡死特朗普財政命脈？

民主黨拿下眾議院，第一件會發生的事不是彈劾，是預算。

美國政府的錢怎麼花，憲法寫得很清楚：徵稅法案必須由眾議院首先提出。所有撥款法案也一樣，從眾議院開始。這條規定的本意是讓最貼近選民的一院管錢，200年後它變成了一個非常鋒利的政治工具。

眼下的時間表很緊。2027財年的預算到現在還沒過，聯邦政府靠一份臨時撥款在運轉，錢只夠花到12月11日。而國債上限是41.1萬億美元，現在已經借了40.4萬億，按現在的速度大約2個月後觸頂。這2個日期，一個在選舉後5周，一個在選舉後2個月。都卡在新國會開會前後。

2026年11月3日，美國華盛頓，眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）出席民主黨國會競選委員會選舉之夜。他將成為美國史上首位黑人眾議長。（Reuters）

也就是說，民主黨不需要做什麼驚天動地的事，只要在撥款法案里加幾條特朗普不能接受的條件，然後不動，政府就得關門。就這麼簡單，就能讓特朗普啥也幹不了。

這不是假設。去年民主黨沒控制國會的時候，就靠參議院的阻撓議事規則把預算拖成了43天的停擺，創了歷史紀錄。現在有了眾議院的撥款發起權，手裏的牌更多了。

要加什麼條件？現成的清單就有：延長醫療保險補貼、恢復部分被砍的福利支出、限制總統單方面加關稅的權力、要求公佈某些文件。每一條都是民主黨的基本盤想要的，每一條特朗普都不願意簽。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區國會大廈眾議院議事廳發表國情咨文前，美國副總統萬斯（JD Vance）和美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）交談。（Reuters）

談不攏就關門。而關門這件事的政治責任怎麼分配，是有講究的。歷史上每次停擺，民意大多算在總統頭上，因為總統是唯一那個能被全國選民記住的人。所以關門對特朗普的傷害要遠比對民主黨大，既然對特朗普傷害大，那麼民主黨就一定會讓政府關門停擺，因為政府一旦關門停擺，就能傷害特朗普。

另外，這裏有個常被忽略的機制細節：總統有否決權，國會要推翻否決，需要兩院各2/3。眾議院435席的2/3是290票，參議院100席的2/3是67票。

民主黨儘管奪回大多數，但不可能達到所需三分之二推翻否決的票數。這意味着什麼？意味着在立法上，特朗普守得住。民主黨通過的任何法案，他一支筆就能否決。

選舉期間，特朗普在Truth Social上載一張寫着Veto（否決）字眼鴨舌帽的照片。（Truth Social）

但在撥款上，特朗普守不住。那麼神奇的事情就來了，雙方都不能做事，但都能否掉對面的事。這就是跛腳這兩個字在實際操作中的含義：不是他什麼都不想幹了，是他花錢必須先問別人同不同意，但對方鐵定不會同意。

於是，一個手上握着全球最強軍隊、最大經濟體、最多行政機構的總統，會在每個想做的事情上，去跟對手談判，然後對手不同意，這個時候，如果對手有什麼提案，特朗普也有權力一票否決，雙方就徹底進入互相拉扯的垃圾時間。這就是美國中選之後大概率發生的真實處境。

人事任命與終身法官：失去參議院為何將改寫未來30年？

再來說說參議院。如果說眾議院管的是錢，參議院管的是人。而人比錢重要，因為人是長期的。

參議院有三項獨有權力：確認總統提名的官員和法官、批准條約、審判彈劾案。內閣部長、副部長、各機構負責人、駐外大使、聯邦法官，全部要參議院點頭。民主黨一旦控制參議院，特朗普提名的所有人都會被卡在委員會裏，連投票的機會都沒有。

其中最關鍵的是法官。美國的聯邦法官是終身制，只要行為良好就可以一直干到死或者自己辭職。所以1個總統提名的法官，會在位30年甚至更久。而法官判的案子，從墮胎、槍支、環保到移民、勞工、選舉規則，幾乎覆蓋所有社會爭議。換句話說，參議院歸誰，決定的不是未來2年誰當部長，是未來30年誰定規矩。

最高法院就特朗普政府限制移民子女出生公民權的合法性舉行口頭辯論時，法院外聚集大批民眾在抗議。（Reuters）

2013年民主黨控制參議院時，改規則把除最高法院以外的法官確認門檻從60票降到簡單多數。2017年共和黨控制參議院時，把這條規則也套到了最高法院身上。結果是現在確認1個大法官只需要51票。規則一改就回不去了。所以參議院的爭奪，本質上是對司法系統的爭奪。

還有就是彈劾審判。很多人以為民主黨拿下眾議院就能彈劾特朗普，這話只說對一半。眾議院確實只需要簡單多數就能通過彈劾條款，也就是起訴。但定罪要在參議院，需要2/3，也就是67票。就算民主黨拿到52席，要湊到67票，得讓15個共和黨參議員倒戈。目前來看，這個可能性幾乎為零，所以特朗普不會面臨被彈劾的境地。所以彈劾在數學上是不可能成功的。

反過來，這也解釋了為什麼民主黨真正的武器不是彈劾，是傳票。眾議院的各個委員會有強制取證權。可以要求任何人到國會作證，可以調取任何機構的文件。不配合就構成藐視國會，可以移交司法部起訴。而移交之後司法部辦不辦，那是另一回事，但過程本身會持續製造新聞，同時給特朗普持續製造麻煩。

2026年8月14日，美國特朗普（Donald Trump，左）政府向最高法院提出請求，要求允許白宮在就下級法院停止施工令提出上訴期間，繼續進行耗資4億美元的白宮宴會廳工程項目。特朗普其後在其社交平台連發多張他與開國元勳喬治華盛頓（George Washington，右）一同檢視宴會廳室內裝潢的照片。（Truthsocial@realDonaldTrump）。

目前，調查清單已經有雛形了。監督委員會把小特朗普的風投公司、特朗普家族的加密貨幣業務、女婿庫什納的中東商業往來列成了重點。最具體的案例是家叫Vulcan Elements的稀土磁體企業，公開報道顯示小特朗普參與投資之後，這家公司拿到國防部大約6.2億美元的貸款，估值短期內大幅上漲。議員已經要求審查貸款審批的時點、政策轉向和商業關係之間有沒有不透明的關聯。

之前的還有：卡塔爾贈送飛機的傳聞、阿聯酋資金進入特朗普相關加密項目、俄羅斯商人與小特朗普的私人關係、白宮宴會廳項目的捐贈者有沒有涉及政府合同。以及國防部長赫格塞思在推動對伊朗軍事行動時，有沒有獲得國會的正式授權。這些事都不足以讓他下台，但每件都會上新聞熱點。

歷史給過個完整的樣本。2018年中期選舉，民主黨淨增41席奪回眾議院，佩洛西重新當上議長。接下來兩年時間特朗普被彈劾2次，第1次因為烏克蘭電話，第2次因為國會山莊衝擊事件。兩次都在參議院被判無罪，但第一次彈劾期間他的民調掉了好幾個點，第二次彈劾之後居然有7個共和黨參議員投了特朗普有罪。彈劾沒成功，但政治效果達到了，搞得特朗普狼狽不堪，最後丟掉總統位置，拜登上台。

今年如果重演，劇本大概一樣。