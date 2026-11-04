美國中期選舉｜特朗普為何慘敗？ 通脹與忠誠反噬

美國中期選舉兩院之爭塵埃落定，民主黨的「藍色海嘯」不僅如期湧至，連地方層面的州長選舉也出現多個「紅州翻藍」的情況。早在選前總統特朗普支持率38%創20年新低，就算近期連忙奔走紅州拉票，惟。為什麼一個兩年前以壓倒性優勢贏下白宮、贏下兩院、贏下普選票的政黨，兩年後會丟得這麼慘？

GDP增長3.4%為何掩蓋不住平民變窮？

很多人會說經濟太糟糕。按教科書，現在美國的經濟數據很難看嗎？答案是不難看。2026年第三季度國內生產總值按年率算增長3.4%，比市場預期的3.1%-3.2%都高，也快過第二季度的2.2%，是一年來最快。

再看失業率4.2%，首次申請失業金的人數19.4萬，接近上世紀60年代末的低位。股市在漲，人工智能相關的資本開支在猛砸錢，設備投資單季增長20.9%。任何一份拿給投資人看的報告，都會說這是一份漂亮的成績單。

但投票的是人，不是投資人。美國勞工部公佈，9月，消費者價格指數同比漲3.7%，比8月的3.4又高了一截，環比漲0.6%。核心通脹2.6%。美國經濟分析局公布 9 月個人收入與支出，消費支出價格指數同比3.6%，核心3.1%，離2%的目標差得遠。

拆開看，漲得最厲害的是能源。9月汽油價格環比上漲9.1%，單這一項就貢獻了當月物價漲幅的一半以上。按勞工統計局的口徑，到9月為止的1年裏，汽油漲了34.2%，取暖油漲了74.2%，機票漲了22.4%。而9月平均時薪環比只漲了0.1%。扣掉物價，實際時薪同比下降0.7%，而且是連續6個月同比下降。

2026年美國家庭收支失衡與通脹體感對比圖

所以那句聽起來矛盾的話是對的：這個國家的總量在增長，但是這個國家的富人越來越富，而平民在實際變窮。

三季度的增長裏，私人國內投資增長19.4%，設備投資增長20.9%，主要是數據中心和晶片。這部分錢流向了少數行業、少數地區、少數人。而普通人感受到的是加油站的牌子、超市的小票、房貸的月供。美國經濟分析局（BEA）2026年9月報告修正為名義微增0.2%、扣除物價後實質下跌0.3%。花得比掙得快，差額從儲蓄里補。儲蓄補完了怎麼辦，這個問題沒人回答。

這套體感直接反映在民調上。美聯社（AP）與 NORC 9月底民調：認同特朗普處理生活成本表現的美國成年人僅剩 17%，處理整體經濟的認同率也只有 26%；同時有 65% 的受訪者認為，持續高企的生活成本主要是特朗普政府的政策所造成。 英國《金融時報》（FT）與研究機構 Focaldata 10月中旬民調：顯示僅有 20% 的受訪者認同他應對通脹和生活成本的措施。早前（2026年4月）AP-NORC調查：當時特朗普在生活成本上的支持率即為 23%，經濟議題支持率為 30%。

更致命的是特朗普自己說過一句話。9月9日在達拉斯，他公開表示油價大概要等到中期選舉之後才會降下來。這句話的意思翻譯過來就是：我知道你們在受苦，但你們先忍到11月3日。政治學裏有個說法叫可負擔性危機。它不需要經濟衰退，不需要失業率飆升，只需要一樣東西：人們覺得日子在往下走，而政府拿不出辦法。今年的美國就是這種狀態。

「忠誠篩選機制」反噬

如果只是經濟不好，執政黨丟席位是常態，不至於丟得這麼難看。真正讓共和黨在深紅州都開始緊張的原因，在候選人身上。

共和黨的初選規則這幾年變了。誰能出線，基本由特朗普的態度決定。而他的標準只有一條：夠不夠忠。

這個篩選機制會篩出什麼，堪薩斯州給了一個範本。堪薩斯州從1932 年以來，民主黨從來沒有贏過該州的參議員席位。今年共和黨的候選人是馬歇爾（Roger Marshall），產科醫生出身。選前被曝出來的事是：他給付不起賬單的病人按18%收利息，起訴過700多名欠費的病人，其中81人因此被逮捕。他自己呢，拖欠1家蛋糕店的賬足足6年。

而他的對手是民主黨人漢密爾頓（Adam Hamilton），1位牧師，寫過30多本神學書，2026年4月才宣佈參選，此前沒有任何從政經歷。就是這麼個人，在選前直路反超，甚至最終成為該深紅州近百年首個民主黨參議員。

原因不複雜。漢密爾頓公開說自己不反對特朗普的所有政策，也不完全認同民主黨的所有理念，願意跟任何人辯論。在一個深紅州，一個男性、有宗教背景、不捆綁文化戰爭的溫和候選人，恰好是最難打的那種。

德州的更極端。共和黨候選人帕克斯頓（Ken Paxton）是現任州總檢察長，醜聞清單長到可以出書：證券欺詐、違規收受佣金、受賄、濫用職權、選舉欺詐、偷稅、多次婚內出軌，甚至被指偷過下屬的蛋糕和鋼筆。他被共和黨自己控制的州眾議院彈劾過。共和黨選民里都有相當一部分不希望他出來選。他怎麼贏的初選？因為他夠忠誠。

他當總檢察長時起訴過試圖推翻賓夕法尼亞州2020年選舉結果，這讓他成了MAGA的寵兒。而初選對手、現任參議員科寧（John Cornyn）是溫和派，承認 2020 年大選結果，多次批評特朗普。最後特朗普給帕克斯頓背了書。間接造就民主黨籍候選人塔拉里科（James Talarico）輕鬆勝出，成為德州自1988年以來首位民主黨參議員，將此重點紅州變藍。

南卡羅來納州（South Carolina）的標本最荒誕。資深參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）數月前猝死後，他妹妹諾頓（Darline Graham Nordone）被任命替補，此前從未擔任過任何公職，然後被推出來競選。電視辯論里她基本一問三不知，唯一確定的信息是她支持特朗普。就這樣，在一個深紅州，她只領先對手1.5個百分點。

三個州的共同點是：候選人不是選出來的，是篩出來的。篩的標準是忠誠，不是能不能贏。而忠誠這個東西，在初選裏是加分項，在大選裏是負資產。

民主黨這邊其實沒做對什麼大事。他們的策略就是讓共和黨的候選人自己說話。愛潑斯坦相關文件這件事被做成廣告，候選人和外圍團體在這上面花了超過3500萬美元。這不是政策辯論，這是道德審判，而在道德審判里，帕克斯頓和馬歇爾這樣的履歷是致命的。

在這個背景下再看那5000美元，就明白它為什麼讓人覺得侮辱。9月9日達拉斯那場集會上，特朗普宣佈：如果共和黨保住兩院，每個美國成年人發5000美元，名字都想好了，叫「特朗普分紅」。美國大約2.45億成年人，每人5000美元，賬單超過1.2萬億美元。而聯邦政府 2026 財年前10個月的赤字已經1.8萬億，全年預計2.1萬億。記者問特朗普這錢要不要國會批，他說「我覺得不需要」，接着補了一句，「如果需要他們會通過的」。憲法寫得很清楚，未經國會授權的錢不能從國庫支取。連眾議院議長約翰遜都出來說，這得國會批准。

肯塔基州（Kentucky）共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）在社交媒體上寫了一句：我個人覺得，我的選票被5000塊收買這件事，挺侮辱人的。這句話點出了一個更深的問題。當一個政黨開始用現金許諾來換選票的時候，說明它已經沒有別的東西可以給了。而承諾過的東西一次沒兌現，第二次就沒人信。事實上，從政府效率部省下的錢，到關稅收入，到醫療補貼，這張空頭支票的清單已經很長了。