美國中期選舉｜特朗普國內淪「跛腳鴨」　或轉戰外交致全球遭殃？

美國11月3日中期選舉結果讓人震驚，州長、眾議院及參議院選舉，以至共和黨緊握在手30多年的深紅得州（Texas），均以極大差距落入民主黨手中。



在餘下任期，總統特朗普（Donald Trump）在國內將被大大制約權力，勢淪為「跛腳鴨」總統。然而，外交政策仍然是民主黨難以制衡的一環，有分析指特朗普相信會在這段日子內更加專注相關事務，從而鞏固自身影響力及留下政治遺產。



隨着民主黨順利控制國會參眾兩院，特朗普在未來兩年的施政勢必處處受到掣肘。有分析指，明年1月新一屆國會任期開始後，民主黨可利用國會多數議席的優勢，阻擋特朗普提名的法官及內閣人選、阻撓部分立法議程，使其難以順利施政。

此外，在民主黨佔多數的情況下，眾議院可調查特朗普政府，要求其就特定事務提供相關文件和政策，並對高級官員持續進行國會審查。參議院則完全可以阻撓或拖延特朗普的多項任命，如內閣官員、聯邦法官、駐外大使等重要職位提名，迫使白宮就相關立法與民主黨展開談判。

《紐約時報》早前報道，新任眾院議長的傑弗里斯（Hakeem Jeffries）已計劃上台後，盡快將多項立法遞交議會審議，包括終止特朗普的「對等關稅」政策，恢復國會對貿易政策的決定權，以及施壓特朗普政府結束對伊朗軍事行動或要求其就繼續軍事行動尋求國會授權。

新任眾院議長的傑弗里斯（Hakeem Jeffries，講台發言者）已計劃上台後，盡快將多項立法遞交議會審議，包括終止特朗普的「對等關稅」政策。（Reuters）

另外，彈劾特朗普的可能性亦無法排除。在特朗普首個任期內，民主黨人於2018年中期選舉奪回眾院後曾兩度提出彈劾，惟只是未能在共和黨掌握的參院中過關。

外交是特朗普未來兩年的「主戰場」？

雖說在國會兩院雙雙失利，限制了特朗普在國內施政、操弄局勢和製造混亂的能力，但別指望他會安靜地淡出政治舞台，因為對於一個政治破產的人來說，為了在卸任結束政治生涯前能在歷史上留名，恐怕只會對國際社會變得更加危險。

畢竟身為美國總統兼武裝部隊總司令，特朗普依然握有動用美國軍事力量的廣泛權力，他可能試圖透過在海外採取行動以掩蓋國內的選舉失敗，亦可能會做出某種舉動，以便吹噓這是一位強勢總統所採取的決定性勝利舉措。

舉例在伊朗的軍事行動方面，特朗普不排除會再次發動大規模的軍事行動，以圖製造階段性勝利的成果。民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在10月底中風入院前，表示曾參加過一場關於可能再次發動入侵伊朗的軍事選項的報道會議。他沒有詳細說明會議記錄，但譴責該計劃「瘋狂」，警告這項計劃會引發「毀滅性的軍事升級」。

2026年11月2日，美軍空襲伊朗格什姆島，現場火光沖天。（影片截圖）

美國在中期選舉的前幾週，美軍的戰略部署調動及特朗普的好戰言論，都令人懷疑美國是否準備重返伊朗戰場，而在選舉前一段日子，美國對波斯灣（Persian Gulf）一個伊朗管轄的島嶼進行多次有限轟炸。

另據美國有線新聞（CNN）指，伊朗地區切實存在局勢升級的風險，同時特朗普可能會下令發動規模更大、強度更高的打擊，這加劇了整個地區的焦慮情緒。本週，特朗普曾在與部分記者交談時表示，他正考慮對伊朗進行沉重打擊。

還有烏克蘭問題

而在烏克蘭問題方面。有分析指，民主黨可在國會施壓加強對烏克蘭的軍援和制裁俄羅斯，惟決定權仍落在特朗普政府手上，估計他不大機會改變策略，會繼續向烏克蘭施壓促成停火。俄烏衝突持續的時間，如今已經超過了第一次世界大戰，假如特朗普能最終結束這場曠日已久的戰爭，也許會為他挽回一些政治分數。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮橢圓形辦公室會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左），兩人其後發生爭執。（Getty）

美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）週一表示，美國將於11月10日至11日在阿布扎比召集烏克蘭和俄羅斯代表團，就結束針對烏克蘭的戰爭、戰後安全協議以及局勢降溫等議題進行討論。克里姆林宮發言人已表明，俄方希望這次選舉結果不會影響特朗普所謂的「促進和努力」。

不過，烏克蘭總統澤連斯基週三接受德國電視二台（ZDF）訪問時表示，他希望民主黨在中期選舉的勝利可為烏克蘭在戰爭中得到更多援助，並指民主黨在參眾兩院對烏克蘭有利：「我對共和黨感到感激，但民主黨已很清楚表明會支持烏克蘭以及提供更多援助」。

歐洲盟友已開始擔心……

至於其他歐洲國家，歐洲政策中心（European Policy Centre，下稱 EPC）分析指，歐洲各國對中期選舉的結果感到「釋然」，但美國的新政治格局可能會讓歐洲在未來幾個月，難以在支持烏克蘭的問題上作出正確選擇。

2026年10月12日，歐盟宣布制裁多1600間俄羅斯個人及實體工業。（Reuters）

EPC歐洲與全球事務主任穆勒（Almut Möller）表示，由民主黨重奪多數席位的新一屆國會，有機會成為歐洲重要盟友，她表示國會過去會跨黨派支持烏克蘭，如今在民主黨得到兩院優勢下，可能會有更多有關援助烏克蘭及支持制裁俄羅斯的法案。

但穆勒對特朗普在外交政策上濫用權力感到擔憂，指總統不僅會使用否決權否決國會議案，還可能會透過他在國外所得到的「成就」，更加積極地打造他在國內無法得到的「政治遺產」。她同時指出，特朗普會討厭看見國會與歐洲成為盟友。

因此，布魯塞爾必須謹慎應對這個局面，畢竟歐洲迫切需要這位美國總統結束戰爭，以維護烏克蘭主權和歐洲安全。

而在亞洲，特朗普的外交政策不太可能產生即時影響。有分析指，美國現時最大的對手是中國，雙方達成的貿易休戰協議預計於1月到期。北京方面可能會尋找方法，利用特朗普在政治上的脆弱來增強自身的談判籌碼；但同時，在國會嚴格監督下，北京也可能發現難以說服特朗普作出重大讓步。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia-Herrero指出：「民主黨不太可能在對華協議上給予特朗普酌情權。」她補充說，民主黨先前已批評特朗普與習近平的峰會在AI等關鍵議題上缺乏實質內容。由民主黨掌控的國會，更有可能支持對AI和半導體領域實施更嚴格的科技出口管制與供應鏈審查，這將使特朗普在涉及這些高成長領域的讓步，大幅降低靈活性。

另外，日本先前承諾提供5500 億美元、韓國承諾提供3500 億美元的赴美投資，這些鉅額的投資協議旨在安撫特朗普，避免承受報復性的超高關稅。首爾西江大學經濟學教授許潤（音譯，Heo Yoon）表示，各國現在感受的履約壓力可能會減輕：「民主黨人似乎認為，這些投資承諾是被強加給盟友的。」

2025年4月2日，美國華盛頓，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就「對等關稅」（reciprocal tariffs）問題發表講話。（Reuters）

此外，特朗普還可能會試圖透過推動和朝鮮對話來鞏固自己的外交遺產，雖然朝方已表明對此事不太感興趣。

還有的是，美國可能會威脅對其他國家徵收更多關稅，並指控他們透過轉運貨物到中國的「轉運騙局」（Transshipment Scam）方式來避開美國關稅。

無論如何，有一點可以肯定的是，只要特朗普這段日子依然在位的話，他依然會很享受自己手中的權力，並會毫不猶豫充分利用。而且，他很可能更加想要向世人證明：即使他已經無法再撼動美國，他依然有能力撼動整個世界。