從紅色浪潮到藍色浪潮：兩黨輪替治不好美國「死結」｜點經

撰文：陸一
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11月3日的中期選舉，共和黨輸麻了。丟了眾議院算意料之中，丟了參議院尚可接受，但連德州、堪薩斯、南卡羅來納這樣的鐵桿深紅州，都被翻轉了。民主黨在眾議院翻轉了二十多個選區，在參議院也奪走了共和黨至少七個席位。

堪薩斯上一次選出民主黨參議員，還是1932年。德州也已38年沒有選出過民主黨參議員了。民主黨還贏得了德州等多州的州長職位。雖說中期選舉向來對執政黨不利，但這樣的慘敗，歷史上也不多見。

而僅僅兩年前的大選，慘敗的還是民主黨。遙想，2024年，特朗普捲土重來，掀起紅色浪潮。他不僅贏得了312張選舉人票，還拿下了普選票，七個搖擺州無一失手，共和黨同時贏得參眾兩院，一時風頭無兩。如今，紅藍異位。

美國選民的政治理念，難道能在短短兩年內發生一百八十度大轉彎嗎？原來支持特朗普的保守派，忽然大批變成了自由派？不是的！恰恰相反，選民的態度其實沒怎麼變。他們的要求一直都是：讓生活好過一點。這是一個最樸實、最實際，卻也最難滿足的訴求。

2026年11月3日，美國舉行中期選舉，執政共和黨慘敗，失落參眾兩院的控制權，讓總統特朗普（Donald Trump）陷入尷尬的局面。英國《地鐵報》（Metro）用「跛腳唐老鴨」（lame Donald Duck）形容特朗普的困境。（網絡圖片）

2024年，特朗普為什麼能重新當選？

當時美國經濟並沒陷入嚴重衰退，失業率也不算高，股市表現甚至相當不錯。但普通美國人的感受卻是另一回事。拜登執政期間，美國經歷了幾十年來最嚴重的通貨膨脹。食品、住房、汽車、保險、醫療等生活費用大幅上漲。2024年通脹率雖已明顯下降，但漲上去的價格也降不下來。美國百姓購物，加油，收到房租、房貸和保險賬單，壓力大不大當然自己清楚。

特朗普抓住了要害。競選時，他反覆提醒選民：投票的時候想一想，你們現在的生活，比四年前更好了嗎？特朗普承諾降低能源價格、控制通脹、減稅、增加就業，讓美國製造業重新繁榮。他把物價上漲和生活困難歸咎於拜登政府，只要換了政府，一切都不同。

於是，特朗普贏了，重返白宮。那麼，兩年以後，選民也會問同樣的問題：我們的生活比兩年前更好了嗎？

美國中期選舉｜從大勝到大敗只用兩年　特朗普和選民誰背叛了誰？美國中期選舉共和黨慘敗！特朗普淪跛腳鴨　任期最後兩年怎麼過？

特朗普和拜登，掉進了同一個坑裏

特朗普第一任期，他也採取了若干務實的政策，放鬆能源管制，減稅，把通脹保持在低位，雖然一些結構性難題一時半會難見效，但也在嘗試推進。然而，第二任期全面發動關稅戰想推動製造業回流，增加投資和就業。但關稅提高了進口商品價格，也增加了原材料、零部件的成本。特朗普認為關稅由外國承擔，但實際上很多被轉嫁給美國消費者。

2026年3月31日，美國汽油價格達到每加侖4美元，為2022年以來最高水平。（Reuters）

今年2月底爆發的美伊衝突，更是特朗普任上一大敗筆。美國汽柴油價格暴漲，推高各種商品價格，而且戰爭還不知道什麼時候能結束。9月，通脹壓力迫使美聯儲加息，又增加了貸款的成本。總之，關稅漲物價，戰爭漲油價，加息漲貸款利率，一波接一波，讓普通家庭難堪重負。

美國勞工統計局數據顯示，今年9月消費者價格同比上漲3.7%，汽油價格一個月就漲了9.1%。今年4月，蓋洛普調查發現，55%的美國成年人認為自己的財務狀況正在惡化，創下該項調查的紀錄。到了10月，一項調查顯示，84%的選民把生活成本列為最重要的投票議題之一，79%不認可特朗普處理生活成本問題的表現。

而且，特朗普第一次上台時，美國的供應鏈仍相當完整，低價進口商品能壓住生活成本。雖然關稅已產生了一些副作用，但規模和影響範圍都遠比第二任期小。但疫情之後，情況大變。全球供應鏈遭受衝擊，美國物價大幅上漲。隨後美聯儲連續加息，住房融資成本提高。加上多年積累的住房供給不足、醫療費用過高、基礎設施老化等，美國經濟已很難輕鬆調整。

以成屋銷售價格為例，美國成屋成交中位價從2019年約27萬美元一路攀升至2025年逾41萬美元，漲幅逾50%（數據來源參照聖路易斯聯儲 FRED 與全美房地產經紀人協會 NAR 統計）。而且貸款利率又高，年輕人越來越買不起房。

美國成屋成交中位價從2019年約27萬美元一路攀升至2025年逾41萬美元，漲幅逾50%，年輕人越來越買不起房。(Getty)

所以，僅兩年選民就大翻臉，也不難理解了。普通家庭如果每月有一兩千美元剩餘，還能等政府慢慢調整政策。但如果扣除剛性支出已所剩無幾，甚至入不敷出，就不太可能再忍受政府畫餅，再等上幾年了。

兩黨總統難逃生活成本致命泥潭

不要說這次中期選舉，就算下次大選民主黨獲勝，問題也未必解決，還可能繼續惡化。

2008年金融危機後，美國選民就一直不滿生活狀況。奧巴馬上台，特朗普上台，拜登上台，特朗普又上台。現在民主黨又贏下國會兩院。選民一次次把希望寄托在新的執政者身上，換來一次次失望。

這是怎麼回事？仍以住房為例，美國兩黨常見的措施，無非是補貼和減稅。民主黨傾向增加住房補貼，共和黨則傾向減稅，鼓勵私人投資。但如果房價高主要原因是住房供應不足，而癥結在土地供應有限，建設審批繁瑣，交通、供水、電力等配套設施跟不上，那補貼和減稅也不能自動解決這些問題。即使短期內減少了部分家庭的負擔，但長期總要受供求關係約束，反倒會進一步推高房價和租金。政府花了錢，減了稅，房子卻還是那麼貴。

這就像疫情期間，供應鏈已經吃緊，大規模補貼短期增加了購買力。商品供應愈發跟不上，物價就漲起來了。

又比如關稅，關稅保護某些企業，但那些依靠進口原材料和零部件的企業，成本又上去了，失去了競爭力，消費者還得多掏錢。

美國的選舉政治制度無法解決國內積壓多年的社會問題？(Getty)

現在美國發展AI，要建設大量數據中心。但數據中心需要大量電力，一些居民又擔心電費上漲，反對建設。德州這方面的爭議尤為尖銳。那麼，電從哪裏來？電網怎樣擴建？誰來投資？新增成本由誰承擔？光喊支持AI發展，或者保護居民利益，都沒多大用處。

許多重大問題都涉及不同領域，需要各個部門、地方政府、企業和社會組織長期合作。但總統、國會、州政府、地方政府各有權限，各有職責。就算總統希望增加住房供應，地方政府未必放開規劃限制。聯邦政府願意提供資金，國會未必批准。地方政府批准了建設，企業也可能因為成本太高而不願投資。

何況，美國每兩年一次國會選舉，每四年一次總統選舉。一項基礎設施工程可能要十年，住房和醫療體系的調整可能需要更長時間。

但選民等不了那麼久，現在更等不起。一旦換了執政黨，上一屆政府支持的項目，下一屆削減資金，甚至直接取消。這樣翻來覆去，企業怎麼敢長期投資？地方政府怎麼穩定規劃？已建立的合作關係也面臨挑戰。

而政黨競爭的目的是贏得選舉，如果根本性解決問題太難，那把鍋甩到對方頭上，也可以贏。特別是反對黨，不必表明自己做了什麼，只要證明對方很差就有機會。

解決不了問題，那就解釋問題。比如這次中期選舉，民主黨不用給出解決住房、醫療和生活成本問題的可靠辦法，憑藉選民對特朗普政府的強烈不滿，就奪回了國會控制權。

不僅美國如此，英國十年七相，保守黨，工黨，走馬燈式輪轉。但經濟低迷、生活成本高企等老問題卻遲遲解決不了。法國的選舉也照常進行，但抗議頻發，老百姓對養老金、公共服務和生活成本等問題的不滿，始終難以平息。

這就是他們的制度結果：換人容易，滿意卻難。

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