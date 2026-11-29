如果跳出短期地緣摩擦的噪音與外交辭令，從國際體系演進的底層邏輯來審視，2026年11月在深圳舉行的中美俄三國首腦峰會及其發表的《中俄美元首和平宣言》（簡稱《和平宣言》），其戰略意義遠不止於一次針對全球「無序多極化」的緊急校準——更重要的是，無論從形式還是實質來看，這都標誌着三個最具決定性力量的超級大國，正式開始聯手籌劃多極世界的頂層設計與實施藍圖。

冷戰結束後的「美國單極時刻」正在落幕，但世界並未自動步入秩序井然的多極時代，反而陷入了既有的國際秩序不可逆地走向瓦解、而新規則尚未建立的危險混沌期：地區熱戰延宕，冷戰核軍控條約悉數失效，傳統多邊機構在撕裂中空轉，全球經濟也在貿易壁壘與人工智能（AI）革命的雙重衝擊下瀕臨碎片化……正是在這一歷史節點上，中、俄、美三巨頭坐到了深圳的談判桌前。

深圳《和平宣言》：中美俄為世界按下了怎樣的密碼？

深圳《和平宣言》並非解決所有爭端的「終局方案」，而是舊秩序解體之際，由三巨頭共同簽發的「新世界作業系統初始化協議」。

它向世界確認了三個冷靜且堅定的事實：多極化大勢不可逆轉，唯有具備全局實力的核心大國才能主導新格局成型，而非徹底推翻戰後法理根基；核安全底線不容逾越，但必須敬畏核大國的絕對實力，由中美俄率先劃清衝突邊界與核心利益紅線，方能務實導入多極世界的准入門檻與運行規則；面對混沌的世界，必須堅決避免失控的大國軍事衝突、經濟停滯或金融崩塌等系統性危機。

正是在這一共識地基上，未來多極世界頂層設計的帷幕正式拉開。

2026年11月19日，中國國家主席習近平將在在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

單極落幕：華盛頓的「三巨頭」構想

任何新型國際秩序的實質性建構，都離不開現有霸權國家對權力轉移現實的清醒認知。在蘇聯解體後的三十餘年裏，人類既經歷了歷史上第一次真正意義上的深度經濟全球化，也目睹了現代史上罕見的「美國單極時刻」。

維持單極霸權、阻止任何地區力量中心崛起，曾是華盛頓對外戰略的最高信條。然而，帝國的過度擴張終究觸及了國力的物理邊界。截至2026年，高企的聯邦國債、國內政治的深度撕裂、製造業空心化，以及中東與歐洲戰局的雙重消耗，已徹底暴露出美國單極霸權的深刻局限——華盛頓在財政、工業產能與軍事資源上均已力不從心，再也無心無力充當 「全球警察」。

面對不可逆轉的實力相對下降，戰略收縮已成為美國不得不接受的現實趨勢。儘管美國兩黨在修辭上仍有分歧，民主黨與傳統建制派傾向於用「盟友小多邊主義」分攤防務成本，在口頭上拒絕承認霸權降格；但特朗普（Donald Trump）共和黨政府重返白宮並親赴深圳參加三國首腦歷史性會晤，則標誌着美國正式從「抗拒多極」轉向了赤裸務實的「交易型多極」。

這一戰略轉向的理論宣言，早在2025年初便已由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在參議院提名聽證會上公開定調——他直言冷戰後美國作為唯一超級大國的「單極世界」是一種「歷史反常」，世界終將回歸多極狀態，美國外交的目標應當是優先提升自身核心利益，而非充當「全球政府」。

然而，美國承認單極時刻的終結，絕不意味着華盛頓願意接受一個完全平起平坐的共治世界。在華盛頓的戰略算盤中，兩黨的「多極」是與「美國利益」、「美國優先」深度綁定的：承認其他權力中心的存在，不等於全盤接受與它們制度化地平分規則制定權。

正如特朗普此前所言：「如果我們三個（美、中、俄）聚到一起，我們幾乎可以解決世界上任何問題。」 華盛頓眼中的理想新格局，正是一種以實力為基準的等級化架構——中美俄是決定世界走向的「主極」，其他具有一定實力的國家與區域國家組織等則為「附極」。

美國試圖通過戰略收縮止損，將防務負擔甩給盟友，轉而與中俄建立直接有效的頂層協作機制，從而以最小成本鎖定自己在多極新格局中的「首席國家」地位，既能與中俄共穩大盤，又能繼續領導其他處理國際事務與主導發展議程。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中國深圳參加APEC峰會以及進行中美俄三方會談後，登上空軍一號準備返回華盛頓時做出手勢。（Reuters）

同桌異夢：三巨頭各異的多極藍圖

當前國際輿論場對「多極世界」存在普遍的浪漫化誤解，以為多極化就是所有國家平起平坐，或是無數中等強國皆可自封為一極的碎片化格局。深圳峰會用冷峻的現實主義邏輯破除了這一迷思，劃定了未來世界權力主桌的硬性門檻。

在國際政治的嚴酷詞典里，真正的「主極」具有嚴格排他性——必須同時具備毀滅性戰略核威懾、完全戰略自主權、全局地緣投射力以及核心議題的議程設置權。特朗普政府在深圳的動作表明，美國傾向於將頂層決策壓縮為「三巨頭核心圈」，構建「中美俄+」的層級格局：只有中、俄、美具備上述全局能力，才有資格坐在主桌定義頂層規則，其他具備實力的國家或區域組織則構成其中的「+」。這正是安全上依賴美國保護傘的英、法、德，以及綜合體量與投射力尚存短板的印度、日本被排除在主桌之外的根本原因。

正如美國現實主義學者約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）所指出的，真正的多極格局從來不是均質的，而是由少數擁有終極硬實力的超級大國主導力量均勢。

然而，即便同坐一桌，中俄也絕不會接受美國那種「一超領銜、等級分明」的設想，三巨頭腦海中的藍圖存在深層結構性差異。

俄羅斯對多極世界的追求最為迫切。普京（Vladimir Putin）及莫斯科主流戰略界（如亞歷山大·杜金等思想家）反覆強調「文明型大國」與「地緣板塊主權」。在普京的表述中，1945年雅爾塔體系的精髓是將地面形成的力量現實法典化。俄羅斯追求回歸大國均勢的古典秩序——認為只有少數戰略自主大國才具備完整主權，中小國家在安全上必須尊重周邊大國的「核心安全關切」，因此致力於通過硬實力打破西方圍堵，倒逼美歐承認其在歐亞板塊的平等地位與安全緩衝帶。

相比之下，中國的構想最具現代治理色彩。中國倡導「平等有序的世界多極化」，精準勾勒出與美俄的共振與分水嶺：在「有序」上，三方均反對混亂、主張尊重主權與管控核風險；但在「平等」上，北京不認同排他性俱樂部或劃分勢力範圍的邏輯。

從中國推動聯合國及國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（World Bank）改革可見，北京主張以聯合國憲章為基石，提升發展中國家和「全球南方」（Global South）的代表性與話語權，構建「核心大國協調與廣泛多邊參與相結合」的立體架構——既防世界割裂為封閉陣營，又借力「全球南方」制衡等級化霸權企圖。

這個二戰後建立的全球性組織正在面臨種種挑戰，改革已迫在眉睫。圖為2026年9月22日，英國首相貝安德（中國大陸譯名「伯納姆」）在第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

破立之間：多邊體系改造與多極運行新規

在多重現實邏輯驅動下，中美俄首腦在深圳展現出極具深意的制度改造思路——對現有國際多邊機構實行「有選擇的破」與「有前提的立」。

面對部分超國家機構日益淪為地緣工具的現實，三國聯手直指國際刑事法院（ICC），重申尊重國家官員豁免權、反對濫用管轄權，直接破除了西方主導的「去主權化超國家審查體系」。

同時，三國對世界貿易組織（WTO）爭端機制癱瘓、布雷頓森林體系（Bretton Woods system）份額失衡以及安理會僵局等長期積弊均深感不滿，但三方並未另起爐灶拋棄戰後框架，而是錨定「推動聯合國改革、重申其權威」——打破西方對國際組織議程與人事的長期壟斷，將其從「單極規則傳聲筒」改造為「大國協調與主權國家共處的平台」。

新加坡知名戰略學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）曾一針見血地指出，當前全球治理的最大危機在於西方國家只佔世界人口的少數，卻死守着二戰後建立的多邊機構控制權，唯有反映真實力量對比的機構改革才能挽救國際秩序的合法性。

透過深圳峰會釋放的信號，未來多極世界各「極」之間競爭、協作與危機處理的架構已然清晰：它不再追求意識形態趨同，而是建立在「底線管控、務實交易與分級治理」三大支柱之上。

在安全上確立「護欄競爭」，承認科技、經貿與地緣存在結構性競爭，但將衝突鎖死在非核、非直接熱戰的紅線內；在發展上推行「務實協作」，擱置意識形態分歧，圍繞能源安全、人工智能治理與金融穩定直接進行利益置換；在治理上實行「分層運行」，重大危機先由三巨頭頂層協調，再吸納「+」力量廣泛參與，最後交由改革後的聯合國背書，為動盪的世界立下可預期的規矩。

雖然上述內容並未寫在紙面上，但三巨頭已在這場會晤中，悄然為多極新秩序寫入了運行的底層代碼。

這個二戰後建立的全球性組織正在面臨種種挑戰，改革已迫在眉睫。圖為2026年9月22日，英國首相貝安德在第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

主桌定調：三巨頭率先為新秩序立規

在多極世界從混沌走向成型的進程中，中美俄之所以撇開其他國家率先坐在一起進行頂層設計，並非外交奇觀，而是國際政治現實主義冷峻鐵律的必然結果。

最根本的原因在於權力政治的「否決權邏輯」。全球近兩百個主權國家中，真正同時具備毀滅性核威懾、完全戰略自主與全局地緣投射能力的，只有美、中、俄三家。如果三巨頭無法在核安全底線、全球能源大動脈與主權紅線上達成默契，其他國家開再多峰會也無法阻止系統性災難。新秩序的地基，只能由最有能力掀翻桌子的超級大國先在小範圍中澆築。

與此同時，規避多邊主義的「效率陷阱」，也是三方繞開其他國家的現實考量。當今世界各國的利益訴求高度碎片化，若在多極規則確立的初始階段就把英法德、印巴、日韓、非盟（AU）與東盟（ASEAN）等全部拉上談判桌，各方註定會在絕大多數議題上陷入無休止的爭執與相互攻訐——最終不僅共識難產，裂痕與仇恨反而會進一步加深，這正是國際政治冷峻而殘酷的現實。

回顧現代國際體系史，無論是1815年維也納體系（Congress of Vienna），還是1945年雅爾塔與聯合國體系，無一例外都是先由少數核心大國閉門劃定均勢與基本規則，再逐步向其他力量開放規則分包與利益協調。

當然，起步階段由三巨頭先行定調，也決定了這一進程具有天然的「灰度特徵」與脆弱性。華盛頓需顧及歐日韓盟友的被拋棄感，北京需維護與「全球南方」平等共治的道義紐帶，莫斯科則要平衡國內強硬派期待，因此三國在深圳只能用高度克制、留有空白的文本進行戰略對表，而不會將主導意圖全盤托出。

未來，美國政治周期的不確定性、「三巨頭」與歐盟、印度及全球南方的代表性分配矛盾，以及俄烏、中東戰局能否真正降溫，仍將是嚴峻考驗。但無論如何，2026年深秋在深圳簽下的這份「新世界作業系統初始化協議」，已經為混沌的世界探索出一條更具現實理性的規劃路徑。