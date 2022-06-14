俄烏衝突｜近乎停滯的戰爭前線已變成俄羅斯的優勢

當俄烏戰爭2月24日爆發之際，人們的（錯誤）預期是基輔可能數天內即失，而流亡到烏西地區的烏克蘭政府只能組織遊擊隊抗衡俄羅斯的佔領軍。於是，俄軍推進的速度在人們心中就變成了俄軍勝敗的判準。然而，隨着戰事4月起往烏東頓巴斯收縮，俄軍火力愈來愈集中，交戰前線的改變變得極其緩慢，速度已經不再是俄軍的目標，緩慢的推進也許才是俄國的新策略。



接近一個月以來，俄烏戰事聚焦在頓巴斯地區盧甘斯克（Lugansk）南部的北頓涅茨克市（Severodonetsk）。該市戰前人口大約十萬，在俄軍逐漸形成包圍攻勢之際，估計留下來的只有萬餘人。俄軍在此與守軍展開巷戰已超過兩周，烏軍幾乎只留守於城內一所化學工廠之中，頗有南部城市馬里烏波爾（Mariupol）緩緩失守的影子。

6月13日，俄軍據報已炸斷了所有從北頓涅茨克市連接到頓涅茨克河南岸的橋樑。盧甘斯克州州長哈帶（Serhiy Haidai）便稱撤退和人貨運輸已不可能。

相信在極短的時間內，北頓涅茨克市將落入俄軍手中。然而，這卻是個面積大概只有50平方公里的土地（相等於二十分之一個香港左右、比荃灣區還要小），竟然花費了俄軍一個月的時間才能奪得。

而要奪得整個盧甘斯克州，俄軍尚需越過頓涅茨克河攻下南岸城市利西昌斯克（Lysychansk）。俄軍此前在同一條河的越河行動就曾遭遇過重挫。

Two bridges on the approach to #Severodonetsk have been destroyed by russian forces. The third bridge was under constant fire today.

It is old and in a critical state, trucks can’t use it due to the high risk of collapse. If this route is destroyed, Severodonetsk will be cut off pic.twitter.com/FilR13VVO0 — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 12, 2022

這種戰爭形態，與俄軍入侵之初有重大區別。一是戰線的大幅收縮。二是俄軍集中大砲火力的攻勢。三是俄軍補給後勤的便利。這些都構成了俄方的優勢。在頓巴斯地區的其他各個前線——即從俄控伊久姆（Izyum）和利曼（Lyman）往南推向斯拉維揚斯克（Slovyansk）一線，以及從俄控波帕斯納亞（Popasna）往西推向巴赫穆特（Bakhmut）一線——俄方也利用了這些優勢緩緩推進。

根據烏克蘭方的估計，烏軍每日死亡人數已由數周前的100人升至接近200人的水平，受傷人數更是此數的數倍。由此可見，烏克蘭方面正為此等戰事付出沉重代價，每日損失可接近千人的戰鬥力，從而被迫要將可能未有足夠訓練的新兵推上前線。這對作戰效率和軍心的影響可想而知。

相較之下，即便是根據西方情報的估算，俄軍的相對損傷已明顯比戰爭第一個月少。

更嚴重的是，俄軍利用大砲集中轟擊緩緩推進的策略，有效利用於俄軍火力與烏軍火力的懸殊對比。根據烏方的估計，烏軍在前線一門大砲的部署就要面對俄軍10門至20門大砲的攻勢，烏方用於其蘇聯時代大砲的彈藥已然不足，而東歐的前華沙公約國也幾乎用盡庫存。

雖然美國如今已向烏克蘭供應過百台M777榴彈砲，以及22萬發砲彈，而法國也提供了機動性極高的CASAER自行火砲，但在俄軍每日消耗高達5萬發砲彈的水平之下，烏軍要追上俄軍的火力，這只能足夠四日之用，而M777和CASAER大約40公里的射程也比不上俄軍的較長程大砲——例如後者就有Smerch多管火箭砲，射程可達80公里以上。

在巴黎一個軍備展展出的CASAER自行火砲。（AP）

有見及此，英美兩國在6月初已決定向烏克蘭提供射程達至80公里的多管火箭砲，分別是M270和HIMARS型號。然而，兩國的供給總共只得7台，而且烏軍也需要經過一些訓練時間所能應用此種火箭系統。在數量上和時間上，這都難以抵住俄軍在頓巴斯地區的火力。

在北約防長會於6月15日於布魯塞爾召開之前，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）就在Twitter上列出了其所需武備清單，當中包括1,000台北約規格的榴彈砲、300台多管火箭砲、500架坦克、2,000架裝甲車，以及1,000架無人機。如果只以美國的M777和HIMARS數量計算，此等要求基本上相等於要美國將其所擁有的相關軍備八、九成都送往烏克蘭。

Being straightforward – to end the war we need heavy weapons parity:



1000 howitzers caliber 155 mm;

300 MLRS;

500 tanks;

2000 armored vehicles;

1000 drones.



Contact Group of Defense Ministers meeting is held in #Brussels on June 15. We are waiting for a decision. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

當然，歐洲各國在此都能添補美國的不足，不過這種規模的援助無可避免將會遇上歐美各國國內壓力和可行性考量的挑戰——目前，大西洋兩岸都有割地求和的討論，而美國國會也興起了加緊監督對烏援助是否有被中飽私囊的聲音。而烏克蘭卻沒有足夠的時間讓歐美各國理順此等挑戰。

即使俄方此刻據報也用上了準備不足的義務和後備役人員上戰場，而且拿出來了各類較為古舊的榴彈砲和坦克等武器，顯示出此等消耗戰對於俄方也有一定損傷，但如果戰勢不變，緩慢推進的前線將是烏軍的喪鐘。

「宜緩不宜急」也許更是俄方的長遠戰略。當頓巴斯全境落入俄軍手中之後（目前尚有大約10個香港的面積依然在烏軍的控制之內），在烏軍無法大舉反攻俄國佔領土地的前提下，俄方大可暫停進攻，讓烏克蘭戰場呈現出像過去8年頓巴斯地區戰壕戰的僵持局面，一方面迫西方和烏克蘭談判、接受領土改變，另一方面也給自己時間鞏固在武力佔領得來土地上的防守和管治，並為其軍隊提供休養生息的機會，以面對未來可能再爆發的戰事。

這種以「緩」制勝的戰略，某程度上是2014年以後俄方鞏固克里米亞和頓巴斯大約三分之一土地控制的同一原則。同一種戰略最終可能會讓俄方在烏克蘭戰場上取得再一次的勝利。