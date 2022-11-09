共和黨民粹極端路線的當頭棒喝

中期選舉最後結果仍有待揭曉，共和黨預期能奪眾議院，但優勢不如選前所料，參議院的爭奪甚至可能敗走而回。質疑上屆選舉結果、走民粹路線的「特朗普派」候選人，整體成績並不理想，大大削弱特朗普再選總統的氣勢。反觀近日與特朗普舌劍唇槍的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis），在這個傳統搖擺州竟以近20個百分點的優勢差距壓過民主黨挑戰者。一夜之間，德桑蒂斯取代特朗普，成為共和黨2024總統選戰的頂頭大熱人馬？



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「紅色海嘯」沒有如共和黨的期望來到，這個情況只有在佛羅里達州出現。對於共和黨人而言，就算最終從民主黨手上奪走眾議院，這都是失望的一夜。不少選情告急的民主黨席位最終順利保住，賓夕法尼亞的參議員甚至率先「翻藍」，由費特曼（John Fetterman）壓過特朗普支持的奧茲醫生（Mehmet Oz），令民主黨參院選情勝算大增。

中期選舉在傳統上由在野黨佔優勢，這次共和黨理論上可輕鬆拿下眾議院，沒想到選情比想像中膠著，共和黨遲遲未能宣布勝出。對於共和黨而言，這次「勝利」可謂是「慘敗」。

共和黨對於多名特朗普支持的候選人敗陣，已開始有微言。在打成平手的佐治亞州參議員選舉，共和黨派出「特朗普派」候選人Herschel Walker挑戰民主黨籍現參議員Raphael Warnock，雙方得票均不足50%，但Warnock輕微領先。但反觀在州長選舉方面，共和黨輕取民主黨，保住州長席位。

特朗普支持的候選人Herschel Walker未能順利取勝，令佐治亞州參議員選舉很大可能面臨第二輪投票。（AP）

「特朗普派」成指摘對象

佐治亞州副州長Geoff Duncan周三不禁抱怨揀錯Walker作候選人，「我想很多像我這樣的共和黨人今天早上醒來都會說『或許我們可以選個更好的候選人』，像Brian Kemp輕取州長席位，成功取回佐治亞州民眾的心，把州變回全紅色。」Duncan又指，這對全國及所有州發出一個信息，也是共和黨一個支點，若12個月前共和黨人覺醒，阻止特朗普主導共和黨選情，如今局面會不一樣。

作為傳統搖擺州，在佛羅里達以20個百分點取得壓倒勝是極具標誌性。而佛羅里達的選民基礎，亦承繼了特朗普過去數年為共和黨建立的票源——2016年主打白人工人階級，2020年撬動的拉丁裔選票，這批中間偏右的選民可謂對選戰有決定性影響。

特朗普這次支持多名共和黨候選人並未旗開得勝，反正中間偏右共和黨人指摘對象。（AP）

極端路線「翻車」

換言之，佛州今次呈現的「深紅」局面須一定歸功於特朗普，但特朗普近年越見瘋狂的極端主義、陰謀論、極右民粹主義路線似乎已呈「翻車」之兆，這類仿傚特朗普作風或言論的候選人，似乎在各地未見十分受落。《紐約時報》分析指，本來在賓夕法尼亞、亞利桑那、佐治亞、新罕布什爾州，共和黨只要派出「正路」的保守派候選人已可穩勝（尤其是拜登政府本身已民望低迷），但他們卻偏偏派出特朗普提名的候選人，結果卻是失望而回。

而德桑蒂斯也並非沉悶的保守派政客，除了憑「難民專機」一事出盡風頭，他在任期間亦擅於挑動「文化戰爭」（如因限制校園談論LGBT議題與迪士尼樂園起爭執、多次抨擊福奇的抗疫政策），為自己塑造「保守主義捍衛者」的形象。經此一役，這些招數似乎對於共和黨選民而言是受落的。

德桑蒂斯這次亮麗的一杖，或許為共和黨確立了新路線，也成為「反特朗普」共和黨人的一大寄望。當然，德桑蒂斯在佛州的成功，不代表能複製到各國各地，他的個人魅力或作風亦未必能吸引全國共和黨人。特朗普這次失落，也不一定阻止他下周一正式宣布參選下屆總統，而且他還有大量時間重整旗鼓。但由這次中期選舉的初步結果看來，共和黨「不應有的失落」也許是對於該黨政客近年走向極端、搬弄陰謀論的一次當頭棒喝。

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