台積電風光不再依舊：2022年半導體產業回顧與展望｜安邦智庫

動盪的2022年即將過去，近幾年在全球地緣政治博弈中成為「明星」的半導體產業發展如何？中國半導體產業在美國的打壓之下處境如何？要回答這些問題，有必要做一個全年半導體業回顧，通過比較來觀察2022年半導體業發展的真實狀況。



2021年全球半導體業的繁榮異乎尋常，是近20年來少見的高增長年份，它的特點是缺貨、漲價、交貨周期延長，業內對缺芯充滿恐慌心理，大量重複下單，再加上疫情肆虐，以及美國持續打壓中國半導體業等，導致原本正常的全球半導體產業鏈岌岌可危。

根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）提供的數據，2021年全球半導體業增長26.2%,總規模達5,589億美元，其中存儲器業務達1,538億美元，增長達30.9%。繼2021年強勁增長後，WSTS預測2022年全球半導體市場僅有個位數增長，總規模為5,800億美元，增長達4.4%。WSTS最新發布的預測稱，受到內存晶片市場急劇冷凍所拖累，2023年的全球半導體市場規模將萎縮4.1%至5,570億美元，這是自2019年後該行業首次出現回落。

在安邦智庫（ANBOUND）半導體產業顧問莫大康看來，從產業周期來觀察，在經歷了2021年的極高增長之後，2022年半導體產業進行調整完全是正常現象。2022年，烏克蘭戰爭爆發，在高油價以及地緣政治持續惡化的背景下，全球宏觀經濟放緩，消費者的購買力收緊，對於全球半導體業起到了減緩作用。不過，從行業內部和市場端來看，企業對此的感受與行業宏觀看法大相徑庭。全球半導體產業鏈條上的各家企業（包括各個類別器件廠商），對市場變化的感受都是寒風凜冽。

台積電創辦人張忠謀（中）參加台總統府11月21日舉行的APEC會議代表團返台記者會，表示很多人忌妒台灣有那麼好的晶片生產。（台灣總統府）

從半導體各類產品來看，其市場表現各有不同。據半導體行業研究公司IC Insight的資料，2022年的四大主要產品，如邏輯晶片、模擬晶片、分立器件及傳感器，預計將實現兩位數以上的穩健增長；而微處理器和光電子等產品也將有個位數增長。只有高度周期性的存儲器市場出現下滑，大幅下滑達17%。這意味着，存儲器市場的下滑是拖累今年IC 和半導體市場整體增長的重要原因。

從全球半導體投資來觀察，在投資慣性推動下，2022年的半導體投資仍將處於高位，如2021年達1,530億美元，增長35%；而2022年的投資達1,855億美元，按年增長21%。不過，半導體市場的銷售增速，則不會與投資增速匹配。據國際半導體產業協會（SEMI）預測,半導體設備銷售額將由2021年的900億美元，增加到2022年的990億美元,增長10%。頭部企業的銷售增長更高一些。據應用材料公司（Applied Materials）公布的2022財年（截至10月30日）業績，其總銷售收入按年增長12%至257.8億美元,該公司的裝機數量在 2022 財年按年增長8%。

在汽車晶片領域，仍然會在總體市場過剩的情況下出現結構性短缺。芝加哥聯邦儲備銀行政策顧問Kristin Dziczek對汽車晶片產能問題撰寫的一份報告認為，汽車晶片短缺的狀況仍在持續，估計會延續到2024年。

雖然市場表現各有參差，但2022年註定是半導體產業的調整之年。資本市場已經提前對此做出反應。根據最新數據，英偉達、AMD、英特爾以及美光等美國晶片巨頭企業的總市值已經蒸發了1.5萬億美元。行業內的裁員也已開始。據VTDigger報道，美國著名代工廠格芯在12月1日的員工會議上宣告，該公司將在今年12月在全球範圍內裁員多達800人。英特爾的愛爾蘭分公司為了削減成本，將讓多達2,000名員工放3個月的無薪假。這實際上是變相裁員的過渡階段。

雄踞全球半導體代工龍頭的台積電也不再風光依舊。首先是客戶砍單。如AMD、聯發科、高通、蘋果等多家客戶砍單，將原先的3nm訂單轉移至5nm和4nm製程工藝。英特爾的大單也大幅縮水，而新單遙遙無期。需求減少之下，台積電的7nm和6nm製程工藝的產能利用率持續下滑。其次是庫存調整。業內公司Counterpoint認為，5G智能手機的AP及SoC庫存調整可能延續到明年，這是影響台積電7nm及6nm產能利用率滑落的主因。第三是智能手機和PC客戶的產品延遲。

台積電認為，智能手機和PC等終端市場疲軟，今年第四季度起台積電7nm/6nm的產能利用率將不再處於過去三年的高點，預計這種情況將持續到2023年上半年，明年下半年可能回升。在諸多變之下，台積電開始縮減投資計劃，其原規劃在2022年投資約440億美元，現在向下修正為350億美元。

台積電在美國亞利桑那州設晶圓廠，美國總統拜登親自出席了12月初的上機典禮。（Reuters）

如何看待2022年的中國半導體業？

莫大康認為，他不太認同用「好得很」或「糟得很」的簡單詞彙來描述中國半導體業,它們都不太符合現狀。中國半導體業的發展具有特色，它的複雜性遠超出預期。

總的態勢是，在國家資金、科創板等大力推動下，中國半導體產業正在持續成長。但是，美國今年10月7日再次施加重壓,給中國半導體業發展帶來極大的不確定性。必須承認，中國半導體業發展中的一些「根」問題根本無法躲避。比如，EDA工具及IP與半導體設備及材料等約束問題解決起來十分困難，涉及工業基礎與西方近百年來的工業結晶，中國試圖在短時期內逐項攻克這些屏障，幾乎是不可能的事。

不過，由於大量依靠進口設備與材料的模式已難以為繼，中國半導體產業的發展已經沒有退路，唯有通過若干項攻堅克難來提升自身信心，打破或減緩美國的多種打壓措施。中國半導體業發展必須打破過去的「定式」，在關鍵產業環節推動國產化替代進程，力爭在一定程度上擺脱美國在關鍵產業環節卡脖子的被動處境。

美國此次打壓的目的，是希望擴大與中國半導體業的技術代差，將中國半導體產業鎖定在較低的「安全水平」。具體來說，逼迫中國的先進邏輯製程，以及兩條已經投入了巨資的具備量產條件的存儲器生產線停擺。為此，中國必須針鋒相對，依靠新舉國體制的優勢，想盡一切辦法維持幾條關鍵生產線的持續運行。

半導體產業的發展，最寶貴的資源是人才。美國此次精準打擊中國四家先進工藝製程的晶片製造廠，估計將造成年銷售額減少約100億美元。但這次打擊更重要的影響是在人才方面，業內人士估計，美國的打擊估計會造成國外設備廠「富餘」出約1,000個員工，其中有20%是工作多年的資深工程師。目前，中國半導體業急需要維持四條骨幹晶片生產線的運行，以及要實現半導體設備的國產化，其中人才是個關鍵資源。

近期美國大力新建多家晶片製造廠，人力短缺也是美國遇到的主要問題。所以，上述這部分骨幹應該是雙方爭奪的焦點。希望中國政府有關方面要重視人才問題，提出切實有效的對策，努力爭取這部分骨幹能留在中國，這對於未來中國半導體業實現國產化一定能起到積極的作用.

最終分析結論：

全球半導體產業面臨產業周期變化和地緣政治因素的多重影響，2022年是全球半導體產業的調整之年，也是中國半導體產業面臨美國精準打擊的承壓之年。在產業調整的大背景下，中國需要發揮新型舉國體制的優勢，利用一切可以利用的資源，努力吸引半導體產業人才，逐步推動關鍵產業環節的國產化替代，為中國半導體產業形成可持續的發展能力，積蓄力量與資源。

本文原載於安邦智庫2022年12月6日的《每日經濟》欄目。

