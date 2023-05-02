不僅「去美元化」風潮勁　美元供應急劇萎縮　經濟衰退已定

「去美元化」（de-dollarization）在全球輿論場的熱度，飆升到了近年來的最高點。不完全統計，包括巴西、馬來西亞、俄羅斯，甚至法國、澳洲等諸多國家都在國際貿易結算中尋求貨幣多元化嘗試。今年以來，各國「去美元化」的實際行動，更加密集。巴西總統盧拉（Lula da Silva）的一句話說出了多數國家的心聲，「我知道大家都習慣了使用美元，但21世紀我們可以做做不同的事。」「去美元化」的浪潮正獲得前所未有的勢頭，這表明人們對美元信心不足。

在這個當下，聯儲局最新公布的貨幣供應數據更令人吃驚：截止2023年3月，美元M2（通常被認為是美國的「廣義貨幣」）供應，已經連續四個月按年負增長，至於其按月負增長的時間，更是已經長達一年。

2022年3月，美元M2供應量達到其歷史的最高點21.74萬億元，然後便是迄今為止的不斷萎縮。2022年6月，21.6萬億美元；2022年9月，21.5萬億美元；2022年12月，21.2萬億美元；2023年3月，20.8萬億美元。也就是，2023年3月，美元M2的按年負增長達到了4.24%，按月負增長也超過1%，雙雙創下美國有M2統計數據以來（1959年以來）萎縮最嚴重的一個月。

M2萎縮表示什麼？M2這樣的廣義貨幣定義，是基礎貨幣經過在經濟體內部的多次流通，然後在金融體系內形成的一個社會的總信用數據。可以想象，如果一個社會的廣義貨幣按年增速，如果在較長一段時間內較低，那麼會帶來整個社會的信用急劇收縮和大量的破產、債務違約等事件。

1959年美國正式出現M2統計數據，之後一直到2022年12月份之前，美元M2數據從未出現過按年負增長，更別說超過3個月的按年負增長。

雖說，1959-2022年美國的官方M2數據從未出現過按年負增長，但是，如果進一步追溯到1959年之前，根據米爾頓-弗裏德曼（Milton Friedman）與安娜-施瓦茨（Anna Jacobson Schwartz）合著的《美國貨幣史》，自聯儲局成立之後的1914年到1958年，美國廣義貨幣曾經有過5次出現超過3個月的收縮期，其中包括：1921年3月-1922年8月；1929年9月-1935年1月；1937年11月-1939年2月；1948年3月-1949年7月；1951年2月-1951年11月。

自聯儲局成立之後的1914年到1958年，美國廣義貨幣曾經有過5次出現超過3個月的收縮期。（Getty Images）

過往5次美國廣義貨幣出現急劇收縮的前後，都發生了什麼？

1921年-1922年的廣義貨幣收縮，是因為在此之前美國參加第一次世界大戰，聯儲局開動印鈔機，壓低國債利率，幫助政府實行戰爭融資，由此導致政府債務和廣義貨幣供應量猛增。戰爭結束之後，隨着貨幣政策的正常化，美國的廣義貨幣出現了持續一年半的收縮，與M2收縮對應的，是美國戰後的一輪深度經濟衰退。

1929-1935年的廣義貨幣收縮，是大蕭條爆發前夕及爆發之後，國際社會黃金持續流入美國，在金本位體系下，這大大增加了美國的貨幣供應且壓低了美國的利率，由此導致美國的企業、居民部門債務持續猛增。大蕭條爆發之後，整個社會的債務去槓桿進程，導致美國的廣義貨幣持續出現長達5年半的長期收縮——這種持續的貨幣收縮，加劇了美國有史以來持續時間最長、強度最深的經濟衰退。

1937-1939年的廣義貨幣收縮，是因為1934年羅斯福政府將美元大幅度貶值（由原來的20.67美元=1盎司黃金的金本位改為34美元=1盎司黃金），同時，沒收民間的所有黃金用來印鈔，增加貨幣供應，由此帶來美國基礎貨幣供應量猛增。為了控制基礎貨幣飛漲，聯儲局又將商業銀行的準備金率翻倍，由此帶來了美國持續近一年半的貨幣收縮，與此伴隨的同樣是美國的一輪深度經濟衰退。

1948 -1949年的廣義貨幣收縮，同樣是因為美國1941年參加第二次世界大戰之後，聯儲局放開印鈔機為政府實施戰爭融資，同時，實施收益率曲線控制政策，持續壓低美國的國債收益率，美國廣義貨幣供應的增速創下迄今為止的歷史最高水平——隨着1947年美國的通貨膨脹暴增，聯儲局和美國政府不得不收緊貨幣政策，由此帶來了美國廣義貨幣的急劇收縮。與這一輪收縮伴隨的，又是一輪經濟衰退。

1951年的廣義貨幣收縮，則是因為1949年美國經濟衰退之後，聯儲局再度放鬆貨幣政策，再加上朝鮮戰爭的影響，由此導致美國的通脹率迅速出現抬升，為了控制通脹反彈，聯儲局不得不再度收緊貨幣政策，由此帶來了又一輪的廣義貨幣收縮。

美國歷史上出現廣義貨幣收縮前後，基本都出現過高通脹，迫使聯儲局收緊貨幣政策。（ Reuters）

總結這5次美國廣義貨幣的超過3個月的收縮期，可以發現如下共同特徵：

其一，廣義貨幣收縮前2年，聯儲局一定實施過瘋狂印鈔政策，大幅度壓低了美元利率；

其二，在瘋狂印鈔之前，美國大概率經歷了一輪短暫的經濟衰退，正是為了挽救經濟衰退，聯儲局才瘋狂印鈔並壓低國債收益率；

其三，廣義貨幣收縮前後，美國基本都出現過高通脹（1929年沒有出現高通脹，但是有股市暴漲），正是通脹迫使聯儲局不得不收緊貨幣政策；

其四，廣義貨幣收縮之後，美國的通脹率必然會出現大幅度的下降；

其五，只要廣義貨幣收縮的時間超過1年，美國基本上必然會經歷一輪經濟衰退。

以此規律再來觀測2022年底迄今的美元M2負增長，也非常符合這個規律。

前期的瘋狂印鈔、壓低國債收益率、高通脹、股市暴漲……甚至， 2020年由於新冠疫情引發的衰退都非常類似。更大的相似點當然就是債務。

信用貨幣體系之下，既然每一筆新錢都是帶着利息和債務而出現的，在資金在實體經濟流轉之後，這些錢最終還是要連本帶利地回到金融體系中來。貨幣政策正常化所帶來信用收縮，意味着很多原來的短期借款會被償還，原來超發的基礎貨幣也會被央行收回一部分，這自然就降低了廣義貨幣的增速。

更重要的是，隨着利率的抬升，更少的人借錢，經濟活動受到了抑制，這減緩了金錢流通的速度和頻次。用金融行業的話來說，這會「降低貨幣乘數」，從而導致廣義貨幣實現收縮，而這種收縮，在實體經濟中的表現，就是經濟衰退。

簡單來說，信用貨幣體系之下，只要有前面的瘋狂印鈔和通貨膨脹，然後伴隨着持續的信用收縮和利率抬升，必然會帶來一輪廣義貨幣的較低增速和經濟衰退。某種程度上說，可以把這個過程，看作彈簧的拉伸與收縮。

美國通脹：圖為美國紐約市一間商店在櫥窗展示貨品價格。（Getty）

有人可能會問，2008年-2014年的瘋狂印鈔，後來聯儲局的縮表為什麼沒有造成廣義貨幣增速出現負增長？

這是因為，

首先，2008年之後聯儲局的每一輪瘋狂印鈔，並沒有帶來廣義貨幣的超高增速，只是略高一點兒的水平；其次，2010年第一輪QE結束之後，美國的M2增速，也同樣出現了快速的下降，M2增速一度降低到1.5%附近，眼看要墜入負值的時候，趕緊又實施了QE2、QE3，再次擴大印鈔規模，所以挽救了廣義貨幣的增速；最後，在2011-2013年的屢次印鈔中，美國的通脹始終處於很低的水平，基礎貨幣的信用派生很弱，貨幣乘數持續降低，所以M2增速一直就上不去，當然也不需要聯儲局刻意抬高利率壓制其出現負增長。

實際上，不僅2008年之後是這樣的情況，1990-1995年的美國也一直都是這種情況，只要通脹數據不高，聯儲局就不用刻意實施貨幣緊縮，更不會提高利率來抑制經濟擴張。

然而，現在的情況是，美國的通脹數據依然高企，聯儲局不斷地給外界宣稱自己以抗擊通脹為己任，所以如果不出現大的意外，美國廣義貨幣收縮，大概率會持續超過一年時間。那麼，按照此前貨幣收縮規律看，接下來美國的通脹高位後必然下降，而後也必然會經歷一輪經濟衰退。