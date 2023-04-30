中國介入俄烏衝突：即使未能迅速達至和平，也能「去污名化」

中烏領導人通話後，各方反應積極。中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，被認為是介入俄烏衝突的標誌。

這是否意味着中國將在俄烏衝突中大展身手？誠然若中國能夠像調停沙特和伊朗的衝突一樣調停俄烏衝突，必然是塑造和平的重磅事件，但中國真的能在俄烏衝突中大展身手嗎？

過去一年多儘管歐洲早就有呼籲中國調停的聲音，但中國並沒有積極介入調停的公開表態。在今年二月中國發布12點立場文件時，曾公開闢謠稱這並不是和平計劃。為什麼中烏領導人通話後就有了中國特別代表奔赴烏克蘭等國的安排？

圖為2023年4月26日，烏克蘭總統澤連斯基在基輔與中國國家主席習近平（不在圖中）通話。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）當面提出讓中國斡旋可能是很大的一方面原因，中國作為大國不可能直接展現事不關己的鴕鳥心態。

作為安理會常任理事國，中國理應在俄烏衝突中有一定的角色。和平談判從來都是政治正確。當馬克龍和澤連斯基要求中國有所行動，而中國也表態會勸和促談後，有誰會說不呢？

俄烏衝突一年多來，參與的各方已經極盡疲憊，出現了可能和談的時間窗口。局勢確實到了有可能出現變化的節點。

美歐對烏克蘭的武裝，本身是請代理人對抗俄羅斯，俄羅斯在經濟和金融方面受到的衝擊是明眼可見的。花錢削弱了俄羅斯的目的已經達到。真正有損失的烏克蘭。美國大選期間有可能接受停火。因此，中國應該是審慎評估了局勢後，認為有可作為的空間，才有派出特別代表斡旋。

2023年4月15日，巴赫穆特（Bakhmut）在俄烏戰事中冒起濃煙。（路透社）

各方給中國面子，中國也願意發揮作用是一方面，中國能否發揮關鍵作用平息局勢則是另一回事。俄烏衝突本質上是美俄之間的鬥爭，中國有說服俄羅斯吐出吞下的領土的可能嗎？有讓美國買自己賬的空間嗎？有讓烏克蘭放棄加入北約的能力嗎？根本的矛盾是無法立刻就解決的。

據媒體4月18日報道，法國總統馬克龍已指示他的外交政策顧問與中方合作，建立一個可以作為未來俄烏談判基礎的框架。在4月19日的中國外交部例行記者會上，當有記者提問法方是否已就此與中方溝通時，中國外交部新聞發言人汪文斌的回應是中方支持歐方從自身根本和長遠利益出發，推動儘快重啟和談，兼顧各方合理關切，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。從這一表態推測，中國也許不見得會在俄烏和解的進程中衝在最前沿，真正牽頭解決問題的很可能是歐盟。

中國可能會發揮積極勸和促談的作用，很有可能達成的成果是停火。冰凍三尺非一日之寒，複雜問題沒有簡單解決辦法。烏克蘭要求的領土完整、美國提到的俄羅斯撤軍等更深的問題是很難有根本改善的。

中國如果能夠在俄烏和談的過程中發揮作用，至少會讓歐洲、俄羅斯、以及烏克蘭看清楚中國的真正和平的價值。美國挑動事態的用意也會讓各方看清。重要的不是達成結果，也不是發揮多大的關鍵作用，而是在促成和談的過程中，中國被歐洲以及俄烏雙方深入了解。只有積極參與勸和促談，才能對美國的污名化攻擊進行反擊。中國積極促和，這件事的確是加分項。