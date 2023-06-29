北京對華盛頓橄欖枝不抱幻想　美國打不贏輸不起

美媒再放風，美國財長耶倫（Janet Yellen）或於7月初訪華。若耶倫此番訪問成行，將是今年美中緊張關係加劇以來，繼國務卿布林肯（Antony Blinken）之後第二位訪華的拜登政府成員。中方目前尚未確認該消息。



耶倫自年初以來多次表達過訪華意願，美媒也多次就其訪華計畫密集放風。2月8日，耶倫表示，在經濟問題上加強與中方的溝通很重要，她希望能夠訪問中國。中國商務部就此回應稱，中美雙方保持正常溝通非常重要，中方對耶倫希望訪華持歡迎態度。4月，耶倫重申她將在「適當的時候」前往中國。

毫無疑問，經貿領域是美方最急迫想與中方恢復溝通之處。美國經濟正經歷着40年來最高的通脹水準，激進的加息不但引爆了美國銀行危機，也讓美國經濟衰退風險不斷加劇。協調與外部環境尤其是與第二大經濟體中國關係的必要性不斷上升。6月8日，耶倫會見美中貿易全國委員會董事會成員等美國商界領袖時，強調了與中國在貿易和投資上合作的重要性，並告訴他們，美國希望與中國合作應對緊迫的全球挑戰。6月13日，耶倫在出席國會聽證會時表示，與中國脫鉤將是「巨大錯誤」，「絕對不可以」與中國脫鉤。

耶倫自年初以來多次表達過訪華意願，認為在經濟問題上加強與中方的溝通很重要。(Reuters)

今年2月初發生的中美氣球事件後，幾個月內美方可以說是歇斯底里，在多個領域對中方施壓，然而，這種典型的色厲內荏自然難以唬住中國。其實，美國心裏很清楚，目前已經是競不過、打不贏、又輸不起，所以才會表現如此歇斯底里。

拜登一上台就把中國定位為美國霸權和秩序的挑戰者。不斷強化對中國的戰略打壓，以至於使中美關係降到了歷史的冰點。可是，既然把中國視為最大的挑戰者，既然是強力的打壓，又不敢明言或承認是遏制中國，偏要稱之為「競爭」，這本身就是露怯的表現。

原因也很簡單——一是中國實力還是讓美國忌憚的。二是沒有建立反華聯盟的情況之下，美國就不敢與中國單打獨鬥。三是全世界都反對美國製造衝突對抗破壞世界穩定發展大局。四是美國目前也承受不起與中國衝突對抗的代價。因此，美方也一直咬死不承認是衝突對抗。

而就算是「競爭」，真的要進行正常的競爭，美國也自知已經失去了競爭的優勢，所以只能是通過惡性競爭的手段來取勝。

拜登政府的「晶片與科學」法案和「通漲削減」法案，不但破壞了世界規則，更是嚴重違背了資本主義制度的精神要義。(Reuters)

既然是惡性競爭，首先就意味着破壞競爭規則。哪怕這個規則是美國自己定的。也就是說，與中國競爭戰略優勢的前提是對美國規則價值觀的「自我否定」。且不說貿易戰和脫鉤斷鏈等破壞世貿規則，只說美國的「晶片與科學」法案和「通漲削減」法案。不但破壞了世界規則，更是嚴重違背了資本主義制度的精神要義。

政府干預市場也好，財政補貼政策也罷，又或是非市場手段干預匯率，這都是美國一直以來批評指責中國的要點。難怪美國內部有人批評說拜登政府玩起了社會主義。一方面是自我否定，一方面是採取社會主義的方式，顯然是意識到了使用美國慣用的或資本主義的那一套根本無法競爭得過中國。

儘管美國是第一經濟強國，可美國對世界經濟的貢獻力卻遠不及中國。根據世界銀行公佈的資料，從2013年到2021年中國國對全球經濟增長平均貢獻率超過了G7之和。也就是說，中國才是推動世界經濟復蘇和化解衰退危機的主動力。這讓美國也很無奈。

重要的是，中國已經做好了應對各種經濟危機困境的萬全準備。而美國卻只能是勉強依靠着不斷削弱金融經濟霸權拖延著衰退的進程。美國的經濟體系和結構根本無法維持發展領先的動力。

中國的難題是美國的打壓，這是外部因素。通過經濟內迴圈的消化可以化解一部分壓力。通過積極的加強對外合作，至少不會陷入嚴重的衰退危機之中。而美國目前的困境卻是自身陷入了系統性困境之中。不進行改革開放，不接受外力的幫助，就只能是不斷惡化。而一旦金融經濟霸權嚴重的削弱，美國經濟的支柱斷裂，美國經濟就會崩盤。與中國競爭也好，對抗也罷，必然就是壓倒美國經濟的那根稻草。因此，美國也不敢完全向中國發力。

中國的難題是美國的打壓，屬外部因素，通過經濟內迴圈的消化可以化解一部分壓力。(Getty)

經濟戰無優勢，美國就想利用自身的科技優勢來壓住中國。不否認，美國擁有較強的科技優勢。

可問題一是，沒有市場的科技優勢就不是優勢。更沒有發展後勁。而中國才是最大的市場，中國最有能力消費美國的科技優勢。

問題二是，中國科技也不是全面落後。不僅差距在縮小，甚至還有不少的彎道超車領域。在決定世界未來的高科技領域中國已經不落後美國多少。也可以說已經是各有優勢了。

問題三是，美國的科技脫鉤也好，科技封殺也罷，在對中國形成嚴峻挑戰的同時，也在給中國主入了趕超的強大動力。這反而在加速中國高科技的發展。甚至是逼得中國不得不另建自己的高科技標準和體系。美國的優勢自動被削弱了。

中國可以用20年時間打破美西方發動機壟斷封殺。用不了20年，中國就一定會突破晶片的封殺。美國封殺中國哪個領域，中國的哪個領域就會實現超越，這是在一點一點蠶食美國的優勢。

美國目前最明顯的優勢就是軍事，不僅在中國身上不好使，反而會拖垮美國。(Getty)

當然，美國目前最明顯的優勢就是軍事。軍備競賽拖垮蘇聯那一套，不僅在中國身上不好使，反而會拖垮美國。

近一段時間以來，美軍和美國所謂的智庫反復進行中美戰爭推演。儘管每一次都是美國取勝，可也不得不加上一個「慘」字。一個「慘」字就表明了是美國承擔不起的代價。

中美開戰，可以同時毀掉日韓兩個重要的盟友或前沿陣地，但歐洲盟友卻可以坐收漁人之利。還有印度人恐怕就自動成為世界強國了。更可怕的自然就是正在被美國削弱的俄羅斯了。問題的關鍵是，美國要應對的是全世界各地區突發的軍事狀況，必須是全球部署。而中國則只需要針對美國以自保。因此，美國根本不敢與中國開戰。

美國的發達，一方面得益於其高科技優勢，另一方面利益於其擁有的金融經濟霸權。美國的一切內政外交政策都是基於霸權這一前提。失去了金融經濟霸權，失去了競爭規則的優勢，也就失去了制定政策的基礎，美國的內政外交政策就會系統性崩盤，就得重新制定新的政策和經濟框架。

恐怕到目前為止，美國都不知道接下來如何應對這一複雜多變的新局面。可以說，美國正在迷失方向。一旦美國的軍事訛詐和威懾能力下降，那些敢怒而不敢言的國家就會有更強烈反抗底氣。美國就無法借此推動霸權政策。美國的全球戰略將難以為繼。

美國目前不僅僅要圍堵封殺中國，更需要不斷的修補自己的戰略漏洞，還要防止新的漏洞出現。這才造成了一邊宣揚願對華接觸，一邊不斷示強打壓中國。在這樣的情況下，布林肯訪華也好，耶倫訪華也好，即便是拜登訪華，北京對華盛頓拋出的橄欖枝也不會抱有幻想。要想中美關係止跌企穩，真正需要的是美方停止說一套做一套，用可見、負責、有效的行動兌現自己的承諾。但顯然，美國在自身困局當中，顧頭顧不了尾。