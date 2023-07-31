拜登亂語「中國第二，美國第十四排名」的話外音

據美國廣播公司（ABC）旗下緬因州當地電視台「WMTW」報道，當地時間7月28日，美國總統拜登抵達該國東北部緬因州進行訪問。訪問期間，拜登兩次在講話中提及中美基建對比，稱美國落後中國，還如何能引領世界。雖然拜登旨在推銷他的基建計畫，他還在該州簽署了一項行政令，以支持美國國內製造業方面的聯邦資源和進展，稱，「這意味着能提供更多就業機會」。



但他在講話中表示「我們曾擁有世界第一的基礎設施。（但如今）我們排名第十四位。國際人士說，美國的基礎設施在世界排名第十四位：道路、橋樑等」，「我記得，中國過去排在第十七或十六位。現在位列第二。怎麼回事？有點不對勁。」這「位列第二」、 「排名第十四位」所為何來？這是拜登又出奇語妄言了，還是意有所指？

美國基礎建設方面大大落後於中國，這事全世界都知道。拜登一當上總統就不厭其煩嘮叨這件事，並一直誓言要與中國競爭優勢。然而，不管拜登如何的宣傳造勢，好賴話說了一大堆，就是無人響應，在美國分歧爭議更大。正因為如此，拜登宏大的基建競爭計劃一直無法得到有效推動和實施。不但一個勁縮水，他自己也沒有信心推進了。儘管如此，拜登還是非常的執着，一有機會就宣傳自己的基建競爭計劃理念。他每到一地競選造勢的時候，幾乎都要說到基建競爭。這一次造勢當然也不能例外。

只是這一次的「（美國）我們排名第十四位」、「中國過去是第十七或十六位。 現在是第二位」，這一段話弄得採訪媒體也是一頭霧水，有點丈二和尚摸不着頭腦的意思。且不說世界上也從來就沒有過什麼基建排名次，就算有也從沒有過中國排什麼第十七或十六位之說。且，中國被冠以「基建狂魔」的稱號，在基建方面，如果中國說第二，那還真沒有國家敢說第一。當然，更或許拜登不願意承認或接受中國第一這個事實。但是，美國排名第十四位似乎就沒辦法解釋了。

美國總統拜登在緬因州出席奧本製造公司的新聞發布會。（Reuters）

從拜登嘴裏冷不到冒出這麼一個關於美國的排名，或許，一是恐懼於當今世界不接受美國優先；二是恐懼於中國正在快速對美國實現超越；三是恐懼於世界變革加速。不管怎麼說，美國霸權時代正在結束。美國的價值觀已經淪喪，民主的撕裂也太嚴重。美國的政客們嘴裏說的是以美國安全的名義，實際上是為了政客們自身的政治和經濟利益，或軍工複合體的利益。

其實，更可能拜登在說出這幾個數字的時候，只是出於一種下意識。只是為了說明問題的嚴重性，只是為了證明自己的政治正確，只是為了多拉點贊助費和多攢點人氣。他的腦子裏只有數字沒有基建。

也不可否認，美國的基建真的與中國沒法比。二戰後就忙於冷戰。星球大戰計劃也好，軍備競賽也罷，消耗了大量的人力物力財力，根本無暇顧及基建。而冷戰後為了永久性的獨霸世界依然還是把主要投資都投到了發展強大的軍事上了。不是說發展軍力不應該，而是超出了美國實際上的國力。就像前蘇聯一樣。要不是有美元霸權可以任意的掠奪世界財富，要不是憑藉強大的政治經濟軍事手段控制世界能源等戰略資源，美國的經濟早就不堪重負了。

訪問緬因州的美國總統拜登出席新聞發布會，在奧本製造公司的經濟發表講話時，在場觀眾鼓掌。（Reuters）

如今，美國基建的老本已經基本上吃光了，經濟進入了衰退周期。拜登也並非沒有看出問題的嚴重性。正因為看出了問題的嚴重性，才提出了一個非常宏大的基建計劃。可惜的是，債台高築的美國目前依然面臨着要基建還是要軍力的選擇問題。

全球稱霸全球干預，就必須要擁有一個強大的軍事作為保證。這個支出太大。問題的關鍵是中國不但實現了經濟崛起，也正在實現科技和軍事崛起。如此一來，美國就得付出幾倍的支出才行。而如今美元的霸權正在被嚴重削弱，無限制印鈔發債，正在為美國經濟徹底崩潰埋雷。總有引爆的那一天。

美國基建老舊問題早現，一輛貨運列車2月3日晚上在俄亥俄州（Ohio）東巴勒斯坦鎮出軌，車上的有毒化學物質引發大火。（Reuters）

正因為如此，拜登宏大的基建競爭計劃看上去就難以實施。

有意思的是，前一段時間白宮出台了一個網絡建設規劃——計劃在2030年的時候高速上網不再是美國人的奢侈消費。高速上網似乎4G時就可以達到，如今中國都進入5G時代了，拜登竟然還要等待7年後實現高速上網⋯⋯這個差距比高鐵還要大。正所謂沒有對比就沒有傷害。中國一個發展中國家的基建能夠甩開美國，未來在訊息通訊方面也能狂甩美國。

美國還在為基礎建設如何發展爭的不可開交的時候，中國已經進入為高科技和未來經濟進行基礎建設的時代了。儘管美國在科技領域裏的領先優勢不小，可是中國在打好了未來高科技和經濟基礎之後，厚積薄發的時代就快要到來了。