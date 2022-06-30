G7推PGII新名號投資全球基建　中國不能只顧看衰美國

當地時間6月26日，美國總統拜登（Joe Biden）和G7其他國家領導人在德國巴伐利亞舉行的年度會議上發起一項名為「全球基礎設施與投資夥伴關係」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII）的計劃，各方將在5年內籌集6,000億美元的私人和公共資金，以資助發展中國家的基礎設施建設。這項針對中國的提議在中國輿論場是以存在致命缺點的面目出現的。



新華社主辦的參考消息引述美國《外交事務》雜誌網站的報道曲線批評美國的計劃對外缺乏說服力。文章引述美國《外交事務》雜誌網站的話說美國基建能力與中國差距巨大，美國不應該照搬中國的「一帶一路」倡議，不應試圖「在中國的遊戲裏打敗中國」。

中新社旗下媒體平台「國是直通」，拋出G7制衡中國的「算盤」能否打響的話題，給出的答案是恐怕夠嗆。中國人民大學重陽金融研究院高級研究員何偉文稱，「一帶一路」建設開展至今，已經在全球治理體制、參與面、規模和效果四個方面發展壯大成G7無法撼動的力量。用何偉文的話說，世界基礎設施建設市場已經基本分配完畢，中國企業的份額大概佔了四分之一，G7想要再開闢重大市場很難。在「一帶一路」沿線，中國在亞洲、非洲地區佔很大優勢，歐美公司想要進來不太容易。

在各方的報道解讀之下，「全球基礎設施與投資夥伴關係」計劃可能是繼去年的「重建更美好世界」（Build Back Better World）之後下一個美國主導的爛尾工程，在「一帶一路」面前不堪一擊。

在中國傳媒的報道中，拜登是口誤頻頻的政客，沒有大國領導人風采。（AP）

這樣唱衰美國的言論近年來並不罕見。5月拜登訪問亞洲，宣佈啟動「印太經濟框架」（IPEF）。不少華文媒體稱，「框架」在宏觀層面既不完整，也不清晰，面對通脹壓力攀升、民眾生活困頓的現實，要掏出真金白銀和政治資本拉攏亞洲，恐怕有心無力。

美國的制華動作，在中國輿論場大多都會被批為用心險惡，被預測為不起作用。總之，美國的基建倡議是不行的，印太經濟框架是虛的，印太戰略必然會是失敗的，脱鈎是脱離世界大勢的，搞小圈子是沒有出路和未來的。類似的說法還有很多。

這些說法並非毫無道理，比如美國的印太經濟框架提議確實只是框架。但是細細觀來，中國內地輿論塑造了一個美國又蠢又壞的形象：蠢的是華府的精英們推出的政策，專家學者一眼就能看出來瑕疵短板。壞的是美帝亡中國之心不死，處處和中國作對。

中國的對美敍事，從貿易戰前還有一部分自由派崇洋媚外，迅速發展到了全面逢美必反、逢美必批。在民族主義洶湧的浪潮下，敢於說真話的人大多選擇沉默。一邊是訊息的提供和傳播者有意屏蔽了正面訊息，另一邊負面偏差心理幫助人們更加註意負面訊息和事件。

如果批評不自由則讚美無意義。但是如果批評很自由，讚美是不是有意義呢？且不說讚美，內地輿論場肯定美國的訊息都已經很少見。崇洋媚外敲打了無數自由派，貿易戰和疫情讓中國人更加自信，鮮少肯提正視美國。

中國外交部官方網站6月19刊載四萬字長文批評美國國務卿布林肯的對華政策演講，文中羅列了中美方方面面的分歧，幾乎沒有共識可言。（中國外交部網站截圖）

以鬥爭的視角看美國，以對抗的敍事手法描繪美國，反對競爭和對抗的中國正在被競爭和對抗束縛住手腳。一味讚美和批評美國都是不對的，應該從多個認識層面立體認識美國。如果中國人對美國的認知停留在對方又蠢又壞，只會遮蔽自己的雙眼。

弄清楚邏輯和否定同等重要，如果小圈子操作是不奏效的，美國為什麼會將盟邦結盟作為全球存在的基石？無數中國學生湧進美國高等學府求學，那些畢業於美國藤校的華府決策者們一無是處嗎？如果美國如此不堪，豈不是中國贏定了？中美博弈是兇險的，中國崛起之路不會是一帆風順的，唱衰美國除了自壯聲勢還有什麼意義呢？

中國並不缺乏對美國有清醒認識的有識之士。華為積極備戰5G競爭、正面應對美國的打壓，這並不妨礙華為領導人任正非對美國有清醒的認識。他曾在考察美國後對美國人踏踏實實、十分專一的認真精神，精益求精的工作作風，毫無保守的學術風氣感觸頗深，認為這些都是值得學習的。只可惜，這樣的理性聲音太少，無法改變整體的批美反美大勢。