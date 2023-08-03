管制無人機｜中國限無人機出口誰最傷？

繼對稀有金屬鎵、鍺進行出口管制後，中國又祭出了一個重磅出口管制措施，那就是無人機。大陸商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部31日聯合發布公告，自9月1日對性能較高的無人機及其相關物項實施出口管制，未經許可者不得出口。政策出台後，有很多人在猜測，中國對無人機進行出口管制究竟針對的是誰？



有人說是針對俄烏，因為烏克蘭無人機給俄羅斯造成了很大的麻煩，頻繁襲擊俄羅斯的後方，多次飛到莫斯科，有可能是普京求助中國，不要讓無人機「流入」烏克蘭。這個說法其實沒有什麼依據。西方才是烏克蘭的軍援後方，烏克蘭的無人機主要來自於美國。如果說中國限制無人機出口是為了幫助俄羅斯，這個格局太狹隘了。殊不知，美國企業卻是中國無人機零部件最大的進口商。

毫無疑問，中國目前是無人機的最大生產國和出口國之一，特別是民用無人機方面，以大疆為代表的中國無人機公司已經佔據了較大的市場份額。中國此次限制無人機出口，主要針對的也是民用無人機，防止其用於軍事用途，按照官方說法理由是「維護國家安全和利益」，實際上更大來說，是為世界和平穩定做貢獻，並不是單一針對某個國家。

值得注意的是，此次共同發布無人機出口臨時管制措施的是四個部門，包括商務部、海關總署、國家國防科工局、中央軍委裝備發展部。驚動了中央軍委所轄部門，說明無人機的限制肯定和軍事屬性有關。

中國無人機的「崛起」與美國限制無人機出口有着莫大關聯。（VCG）

這從商務部新聞發言人的回應中可以印證這一點：

中國政府始終致力於維護全球安全和地區穩定，一貫反對將民用無人機用於軍事目的。此次中方適度擴大無人機管制範圍，是展現負責任大國擔當、踐行全球安全倡議、維護世界和平的重要舉措。

除了對民用無人機整機（有可能用於軍事目的的高性能無人機）進行限制，而且對無人機零部件也實施了出口管制——分別對部分無人機專用發動機、重要載荷、無線電通信設備和民用反無人機系統等實施出口管制。

限制民用無人機整機出口可以理解，因為一些高性能的民用無人機是可以用於軍事用途的。比如大疆生產的一款民用無人機，本身並不具備軍事用途，但是由於穩定的性能和低廉的價格，只要稍加改裝，就可以用於戰場了。

俄烏戰爭爆發以來，俄烏兩軍採購的大疆無人機起碼是百萬架級別，包括主要包括四旋翼、八旋翼無人機和FPV穿梭機。 俄羅斯駐華大使去年曾在微博上猛讚大疆，說大疆產品非常好用，嚇得大疆趕緊出來闢謠稱，大疆是民用的，不支持軍事用途。

進而還限制無人機零部件的出口。除了發動機、通信系統、重要載荷之外，甚至還有民用反無人機系統，包括干擾範圍超過5公里的反無人機電子干擾設備，以及專門用於反無人機系統的高功率激光器。

根據公告，像是無人機及其物項，若最大持續功率超過16千瓦、波長範圍在780奈米至3萬奈米間、作用距離大於5公里、可在攝氏55度以上環境中穩定工作、具有免温控、穩定度優於15%、無線電傳輸距離大於50公里、一站控多機能力大於10架及其他規定條件者，就被列入管制出口範圍。此外，幹擾範圍大於5公里、且高功率雷射器輸出功率大於1.5千瓦的反無人機電子幹擾設備，也被列為管制出口範圍。

總結一下，主要就是功率超過16千瓦的航空發動機、紅外成像設備、合成孔徑雷達、用於目標指示的激光器、無線電通信設備以及反無人機系統等。

2023年7月24日，烏克蘭頓涅茨克地區，一名烏克蘭軍人在訓練場操作一架 FPV無人機。 （REUTERS）

這是因為全球很多無人機都是用中國的零部件組裝的，包括美國企業，是中國無人機零部件最大的進口商。商務部公告上列明瞭被限制商品的10位編碼，從海關網上可搜索。數據卻顯示，去年相關產品對美出口總額高達813億人民幣，佔了中國相關產品總出口的25%。

2022年，對加拿大出口41億，對澳洲出口65億，對英國出口120億，對新西蘭出口0.43億，也就是對「五眼聯盟」的總出口高達1039億，佔中國總出口的32%。而中國相關產品對日出口184億，對韓出口81億。「五眼聯盟」+日韓合計1304億，佔中國總出口的40%。而這些國家都是當今世界格局中，「摩拳擦掌」的國家。也即是說，中國這次對自己的無人機和重要零部件進行出口管制，等於從源頭上限制了全球無人機的生產。

早於2017年，美國陸軍指中國製造商大疆創新科技公司所生產的無人機有「網路漏洞」，下令所屬單位停用所有大彊製造的相關產品。（Getty Images）

作為全球無人機最大生產國和出口國，中國出台對無人機出口的臨時管制措施，是一種負責任大國的態度。

對於無人機用於軍事目的的限制，可以從根本上收縮全球無人機（軍用）的產能，直擊美西方相關產業的痛點，在其庫存消耗差不多後，限制其重新擴大生產的能力。這本身就是對世界和平與穩定的巨大貢獻。在中國官方管制措施中也繼續強調「同時，禁止其他未列入管制的所有民用無人機出口用於軍事目的」。在中國，無人機不可用於軍事目的是長期的規定。

如果一定要說中國限制無人機出口有說針對，如果從對稀有金屬鎵、鍺進行出口管制後，一路看來對無人機出口管制措施，其實都是在高科技領域做「鬥爭」，針對誰，不言而喻，相信未來還有後招。