李強首訪亞洲｜難得的一片祥和　是誰在迴避問題？

中國總理李強9月9日前往印度出席二十國集團領導人峰會之前，9月5日至8日在印尼雅加達參加了東亞系列峰會。這是李強就任中國總理後首次出訪亞洲國家。

在第18屆東亞峰會上，李強說面對當前變亂交織的國際局勢，東亞有一百個理由堅守合作與融合，而沒有一個理由走向分裂和對抗。

在第26次中國—東盟領導人會議上，李強稱我們要進一步凝聚合作共識，加強戰略對接，實現更高水平經濟融合和聯動發展，為構建更為緊密的中國—東盟命運共同體提供更多強勁動能，為亞太和平穩定、持久繁榮注入更多確定性和正能量。

在第26次東盟與中日韓領導人會議上李強稱，我們在相處、交往中，很重要的一條就是要求同存異、求同化異。

圖中左起越南總理範明正、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悦、印尼總統佐科維維多多、中國總理李強和老撾總理宋賽在2023年9月6日舉行東盟系列會議的酒店合影留念。照片攝於印尼雅加達。（Pool via Reuters）

從呼籲堅守合作與融合到構建更為緊密的命運共同體，再到呼籲求同存異、求同化異，他的這三份主要講話「和」的意味非常濃厚。在李強同各國領導人的會晤中，很少見重大爭議話題湧上媒體頭條。「合作」「發展」「繁榮」成為頻繁被提及的熱詞。

李強同澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤後，阿爾巴尼斯主動釋放了將在今年稍晚時訪華的消息。即便是同日本首相岸田文雄簡短交流，李強的談話要點也是重申一段時間以來中國對日本核污水排海的立場，沒有什麼特別之處。

儘管前不久中國公布新版地圖引發菲律賓、馬來西亞、越南等國家抗議，但是此次東亞系列峰會席間，聯合聲明有關南中國海與印太的部分也沒提到中國。在東盟與中國的峰會中，各國並未明確提及中國問題。各國在會後的聯合聲明只說：「我們重申必須增強互信和信心，並在進行任何導致爭端複雜化或情勢升級的行動時，都必須保持克制。」中國的「和」姿態是非常引人注目的。在面對東亞等周邊國家時，中國收起了咄咄逼人的戰狼風格。

圖為2023年9月7日，圖中左起韓國總統尹錫悦、印度總理莫迪、中國國務院總理李強和美國副總統賀錦麗步行往東盟峰會會場。照片攝於印尼雅加達。（Pool via Reuters）

整個會議期間唯一的刺耳聲調是美國參會代表就台灣、南海等問題對中方進行指責。是周邊形勢已經徹底扭轉到對中國有利的程度了嗎？

李強在第26次東盟與中日韓領導人會議上談到如何求同化異時稱關鍵是要正視問題、消除誤解、管控分歧。在闡釋正視問題時，他說正視問題，才能解決問題，鴕鳥政策只能使問題愈加嚴重；消除誤解，最有效的辦法是加強溝通交流，以真誠溝通增進理解和信任；管控分歧，當前很重要的就是要反對選邊站隊、集團對抗和「新冷戰」，妥善處理國家間的分歧和爭端。

反對選邊站隊，反對集團對抗和冷戰， 妥善處理國家間的分歧和整頓。這些都是應該支持的很好的主張，但是這些提法從中國這邊發出後，頗有反對美國搞冷戰的意味。東亞國家不反對中國實屬不易，附和中國同樣是很難的。這樣的背景下，李強說的鴕鳥政策指的是誰？這是否暗示一些國家不願意正視問題？目前的東亞系列峰會祥和氛圍是一些國家不正視問題奉行鴕鳥政策的結果嗎？