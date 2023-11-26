緬北戰亂中國南部戰區實戰震攝 是電騙「戰」外戰？

緬甸電騙「戰」打的氣勢洶洶。中國與緬甸方面合作，重拳打擊緬北地區電信網路詐騙，中國公安部日前公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回內地。此外，在中國政府施壓之下，緬甸警方對緬北電信詐騙團夥頭目明學昌等4人實施抓捕，明學昌自殺身亡，明國平、明菊蘭、明珍珍被移交中國警方。而與此同時，緬甸北部撣邦境內果敢地區，民族武裝組織「三兄弟聯盟」以清剿電詐、推翻緬甸軍政府為號召而發起聯合軍事行動，戰火乍起。日前，中國南部戰區發言人宣佈，解放軍在中緬邊境我方一側，舉行實戰化演訓活動，旨在檢驗部隊快速機動、邊境封控，以及火力打擊能力。通告裏還特意強調，戰區部隊時刻做好應對各類突發情況準備。

據央視報道，緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，11月16日被成功緝拿歸案。另據內媒澎湃新聞引述消息指，明家首腦明學昌已在緬北自殺身亡。（央視新聞）

值得注意的是，緬甸駐華大使不久前才見了中國外交部亞洲司司長，而後，中國駐緬甸大使也與緬甸外長、緬甸軍方高層進行了會面。而這兩次會面的對外通告，都是隻有簡短的一句話：「雙方就共同關心問題交換意見」，並未透露更多內容。接著，中國駐緬甸大使館就發出緊急提醒，明確指出，緬北果敢老街地區衝突持續，安全風險高企，滯留在當地的中方人士應該儘快轉移撤離，遠離衝突地帶。這似乎意味着，緬北局勢可能比想象中還要複雜，在外交努力之餘，也已經到解放軍需要在中緬邊境提高應對等級，嚴防突發事態的地步了。

很多輿論認為，緬北戰亂起是因為中國政府施壓緬甸政府重拳打擊緬甸電騙，觸動了很多既得利益說引起的反彈。當然，這個因素必然有，但更要看到的是，緬甸爆發戰火的，不僅是緬北。軍政府現在疑似多面受敵，在撣邦、若開邦等地，都面臨少數民族地方武裝，緬甸與孟加拉的邊境貿易一度陷入完全中斷。現在各方的判斷普遍是，這應該是軍政府上台以來，面臨的最大挑戰，政治上與軍事上皆是如此。早些時候就有緬軍高層警告說，這次戰亂，最壞的結果是造成「緬甸分裂」。

緬甸北部爆軍事衝突，2023年11月23日，在靠近中國邊境，多輛往來中國的貨車遭燒毀（Reuters）

但不管怎麼看，緬甸內部從來都是如此。「彬龍協議」（the Panglong Agreement）早已經是名存實亡，在所謂「大緬族主義」的民族主義情緒驅動下，中央政府與少數民族勢力之間的矛盾難以化解，強硬的政治路線難以改變，而在軍政府政變上台以後，更是變本加厲，終於迎來了矛盾的爆發。

乍一看，這次亂局的起因是「彭家軍」與其他幾路民地武組成所謂的「果敢同盟軍」，以反電騙的名義向政府軍，還有盤踞在果敢老街地區的地方勢力發起進攻。但反電騙歸反電騙，造成緬甸一系列亂象的根源、無秩序狀態的深層原因，其實是來自緬甸內部深刻的民族矛盾，長期混亂的政局，野蠻生長的軍閥，加上歷史遺留問題、以及地方治理能力缺失等等，

換個角度來看，這次緬北衝突，不過是緬甸內部又一次權力與利益重組的周期律。而在這個過程中，肯定有大批投機分子想要渾水摸魚，進而危害中緬邊境的安全與穩定。這也是南部戰區有所行動的主要原因一，就是「敲山震虎」，警告某些人或勢力不要有非分之想。

圖為緬甸果敢老街市況。（緬甸中文網）

眼下緬北戰事持續將近一個月，軍政府也沒有取得太多積極進展。在外界看來，軍政府面對民地武的攻勢，雖然處理起來缺乏頭緒，但也不可能就此迅速讓步。因為這會在政治上形成連鎖反應，瓦解軍政府本就不多的權威。所以日後不排除往大規模衝突的方向演變。

緬甸的緊張局勢仍在加劇。自10月27日緬北少數民族地方武裝組織向軍方發動攻勢以來，緬軍丟失數座城鎮和軍事據點。據聯合國估計，戰亂已使緬甸有超過200萬人流離失所。