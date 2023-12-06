拜登政府果然出爾反爾　美國對華扼殺戰略再升級？

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）明確指出「中國不是我們（美國）的朋友」，加之近期出台的電動車補貼新規，還有美國在南海的異動，就在大家樂觀於中美舊金山會晤的成果之時，美國近來又開始犯「出爾反爾」的老毛病。出爾反爾、反覆無常或具有極大的不確定性，這一度是特朗普的寫照。可目前來看，這並非是特朗普的「專利」，而是美國政治的「通病」。這一次，是否會是又一次美國的對華扼殺戰略的升級？



中美關係如今就是這樣，在不斷的接觸磋商談判中不斷的惡化升級的。峇厘島會晤達成了共識之後，拜登政府就又出爾反爾的拒絕落實共識，更是強化了對中國的戰略打壓。好不容易實現了三藩市會晤之後，這一次全世界都認為中美關係應當回暖企穩了，可才不過幾天的功夫，美國又開始了⋯⋯

美國政府12月1日發布了關於電動車補貼的新規定。從2024年開始，符合減免條件的新能源車不能含有「受關注外國實體」製造或組裝的電池組件。從2025年起，車輛不能含有「由這些實體提取、加工或回收的關鍵礦產」。「受關注外國實體」主要是指中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗四國。但顯然，這一新規顯然主要針對的就是中國。打壓中國新能源產業鏈，又成為了美國的主要任務之一。

美國政府12月1日發布了關於電動車補貼的新規定。從2024年開始，符合減免條件的新能源車不能含有「受關注外國實體」製造或組裝的電池組件。「受關注外國實體」主要是指中國。圖為在中國北京舉行的首屆鏈博會 (CISCE)上，一輛理想汽車 L9 電動車在高通展位上展示。（REUTERS）

此外，美國在半導體晶片領域裏對中國的封殺政策還在繼續升級。雷蒙多日前參加了美國軍工複合體召開的安全會議。明確指出「中國不是我們（美國）的朋友」。並強調要強化在科技領域裏的全面封殺，「絕不能讓中國趕上美國」。

雷蒙多公布了一系列向中國出口先進晶片的限制，特別是用於開發人工智能（AI）的晶片，以防止北京將其用於軍事用途。雷蒙多點名了美國人工智能晶片巨頭英偉達（Nvidia），美國於2022年10月開始實施第一輪限制措施後，該公司就專門為中國市場設計晶片，目前已專為中國市場推出了三款晶片產品。

雷蒙多公布了一系列向中國出口先進晶片的限制，特別是用於開發人工智能（AI）的晶片，以防止北京將其用於軍事用途。（REUTERS）

雷蒙多直言：「中國每天都在試圖找出如何繞過我們出口管制的方法…這意味着每分每秒，我們都必須提高警惕來強化這些限制措施，並與我們的盟友更嚴格地來執行這些措施。」

新能源、半導體晶片，是美國的優勢領域，然中國是世界最大的市場。為了打壓，美國寧可犧牲中國這個最大的市場。採取的完全是損人害己的打法。半導體晶片領域，這涉及到中美經貿的方方面面，更涉及到雙方的供應鏈問題。這必然對中美經貿關係會產生嚴重的影響。而這也就表明，中美經貿關係還存在着嚴重的變故。這已經不單純是去中國依賴或去風險了，而是實在的推動中美科技和經貿脱鈎。這是嚴重的破壞世貿規則的貿易保護主義。

很難想象，這邊美國在推動與中國脱鈎，那邊又說什麼所謂的「正常貿易」不產生重大的影響。一方面美國科技封殺中國，同時，中國還得與美國保持正常貿易，這是什麼道理？

與此同時，美國在軍事上也有說異動。一邊與中國增強軍事溝通交流，但一邊又在強化對中國的軍事侵犯。不久前美國艦船強闖西沙，日前又派軍艦侵入到仁愛礁臨近海域。中菲正在仁愛礁進行軍事對峙，菲律賓顯然有慾借美國之勢。美國此舉一方面的是挑戰中國底線，另一方面也是在給信心不足的菲律賓打氣。除了海軍艦艇，美國戰機也不斷在中國領域周圍挑釁。這可以說是一種嚴重的拱火戰爭的行為。

中菲船隻南海仁愛礁碰撞：圖為10月22日，一艘在南海爭議海域遭中國海警船攔截的菲律賓船隻。（Reuters）

不僅如此，日前拜登還通過白宮官員放風強調要繼續為台灣提供武器裝備支持。這更是嚴重侵犯中國的核心利益。

從以上的表現來看，美國誠意了了。很顯然，中國也不會吃美國那一套。也必然會採取有來有往針鋒相對的策略。要問中美關係前路，其實北京的態度和底線從未變過，更多的還是要看美國究竟怎麼做。縱然，王毅總結三藩市會晤時用了「戰略性」、「歷史性」、「引導性」，但從峇里島共識到三藩市共識，「理想」和「現實」都仍存在極大差異，這對兩國關係走向必然扣分。