展望2023年中東（三）：三大內戰鞏固現狀　但新的挑戰撲面而來

撰文：劉燕婷
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2010年阿拉伯之春爆發以來，中東開始了新一輪權力洗牌。

首先，4位強人被迫步下權力之巔，分別是執政23年的突尼斯總統本阿里（Ben Ali）、執政30年的埃及總統穆巴拉克（Hosni Mubarak）、執政34年的也門總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh）、執政42年的利比亞領導人卡達菲（Muammar Gaddafi）。時至今日，4人皆已離世，然其母國的轉型陣痛尚在持續。

此外，阿拉伯之春引爆了利比亞、也門、敘利亞三處的血腥內戰，殘酷的暴力、漫長的人道災難，成了西方所謂「阿拉伯民主化」的真實樣態。在此期間，伊斯蘭國（Islamic State）崛起、叛軍遍地開花、外國勢力交替干涉，內戰當事國的主權由此破碎，新的政治秩序在遍地屍骸中緩慢誕生。

時至2022年，三大內戰仍未完全結束，卻已漸有「再鞏固」現象：各方都不易再以軍事手段實現宏觀戰略目標、交火規模亦有所下降，僵局漸成常態，和平終局雖仍遙遠，卻已漸露想像空間。然而展望2023年，新的危機席捲中東，底層民眾依舊與苦難同行。

2021年，民眾在敘利亞伊德利布省的街頭經過。（Getty）

三大內戰現況

聚焦2022年的中東三大內戰，部分地區的戰鬥仍在繼續，但窮盡軍事手段所能達成的政治效果相當有限，故各方開始了非軍事層面的相關努力。

在敘利亞，阿薩德（Bashar al-Assad）政權控制大約三分之二的敘國領土，其餘地區則由各路叛軍佔領，包括美國支持的敘利亞民主力量（SDF）、羅賈瓦的庫爾德政權等。上述勢力經歷多年血戰，皆具有一定生存韌性，故阿薩德幾乎沒有收復失地的希望；但從另一角度來說，叛軍要推翻阿薩德政權同樣希望渺茫，因為後者擁有俄羅斯與伊朗的軍事支持。而在雙方皆無法消滅彼此的前提下，敘利亞的分裂將是難以推翻的既成事實，故對阿薩德政權來說，與其費力收服其他領土，不如鞏固現有統治。

2021年5月26日，敘利亞舉行總統大選，阿薩德以95%以上的得票率勝選，開始了自己的第四任期。2022年3月，阿薩德訪問阿聯酋，是2011年內戰爆發以來，其對阿拉伯國家的首次訪問。訪問的成行昭示了以下兩個事實：第一，儘管許多阿拉伯國家皆在內戰中支持叛軍，阿薩德政權依舊希望尋求各國支持與承認，以鞏固自己的政權合法性；第二，即便有支持叛軍的過往、歐美的強烈施壓，阿聯酋依舊通過接待阿薩德來訪，間接承認了其合法代表性，為敘阿關係創造了新可能。在可見未來內，阿薩德政權將持續尋求國際承認，其餘阿拉伯國家也可能加入阿聯酋的行列。

而在也門，局勢同樣出現了降級。過去兩年，胡塞武裝發起了猛烈攻勢，意圖奪取盛產油氣的馬里布，以實現建國目標，但儘管有伊朗支持，其實力仍不足以完成相關規劃，故在經歷兩年血鬥後，戰況走向了僵持。2022年4月2日，聯合國促成了為期兩個月的全國停火協議，其中包括允許向胡塞武裝控制地區進口燃料，以及允許部分從薩那機場飛往約旦和埃及的航班；流亡沙特7年的哈迪（Abdrabbuh Mansur Hadi）亦宣布辭去也門總統一職，並將行政權移交給8名成員組成的總統領導委員會。

圖2021年10月18日，胡塞武裝組織支持者在伊斯蘭教先知穆罕默德生辰當天，於也門首都薩那舉行集會。（Reuters）

6月2日，聯合國再宣布也門的全國休戰延長兩個月，美國對此表示歡迎，並感謝沙特、約旦、埃及和阿曼的協助。待至8月，各方再次承諾擴大休戰協議，胡塞武裝亦與聯合國達成協議，承諾停止使用童兵。聯合國與美國希望能就此鞏固停火狀態，並將其轉為全面的和平解決方案，但眼下衝突各方暫難達成共識，故和平的終局依舊遙遠。

利比亞則面臨新的問題。2020年以來，利比亞衝突各方在國際斡旋下，進行了經濟、政治、軍事的三軌對話，並在10月24日簽署了永久停火協議，促成內戰終結。然其內部分歧依舊存在，包括前卡達菲政權的追隨者、反卡達菲的革命支持者、部落派系、極端伊斯蘭武裝等，各派力量不可調和。2021年12月，利比亞原本要舉行總統選舉，卻因各方共識難尋而遭無限期推遲。

2022年2月，前內政部長巴沙加（Fathi Bashagha）被部分派系選為新總理，然原本的被罷免總理德貝巴（Abdulhamed Dbeibah）拒絕交權，聲稱「只有全國大選才能讓自己下台」，利比亞由此出現「一國兩府」現象。2022年7月，利比亞民眾開始上街示威，抗議物價上漲、供電不穩，以及「一國兩府」的持續難解，利比亞眾議院甚至遭人縱火。時至今日，巴沙加是軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）等勢力支持的總理，德貝巴則是聯合國與國際社會承認的利比亞總理，基本上延續了內戰時期的分立局面，然各方未再訴諸軍事手段解決紛爭，已是內戰多年下的可喜發展。

展望2023年，三大內戰有望鞏固現狀，並在僵局與烈化間緩緩擺盪。

利比亞退役將軍哈夫塔爾（中）領導的「國民軍」於2019年4月向利比亞民族和解政府發起了進攻。（Reuters）

極端氣候帶來新苦難

然而，新的挑戰撲面而來。

回顧2022年，極端氣候的現象尤為顯著。由於印度洋持續變暖，2022年的阿拉伯半島出現了高於平均水平的降雨，阿富汗、埃及更是發生了洪災。當然巴基斯坦還是周遭區域最嚴重的受災國，不僅大半國土被洪水吞沒，經濟與生命的損失更是不計其數。

此外，就中東和北非的氣候來看，其本就是炎熱與乾燥為主的環境，但2022年春末夏初時，當地發生了嚴重乾旱，沙塵暴由此侵襲阿拉伯半島的多數地區，嚴重影響各國的公共衛生。熱浪等極端高溫亦對當地造成影響，除了中暑、熱衰竭的發病率有所提升外，危險高溫也增加了野火的風險。

而極端氣候之所以會是中東國家的挑戰，與其普遍的脆弱治理息息相關。基本上除了海灣石油國外，多數中東國家長年苦於預算的捉襟見肘、財政秩序的漏洞百出、基礎建設的嚴重不足，以至其面對極端氣候侵擾時，往往只能被迫手忙腳亂。

9月15日，巴基斯坦信德省（Sindh），居民在水浸的公路上開船。巴基斯坦6月中開始暴雨連場，多地水浸，全國一度有三份一土地都被洪水淹沒。（Reuters）

以埃及為例，2022年2月俄烏戰爭爆發後，埃及面臨了糧食供應問題，畢竟在其糧食進口佔比中，約有80%來自俄羅斯與烏克蘭。雖說埃及不是沒有糧食儲備，卻還是要被迫動用外匯供應，來設法尋求應急的糧食來源。然而疫情導致了全球經濟衰退，僅在2022年第一季度，埃及就發生約200億美元的資本外逃，可用外匯直線下降，基本上在應付完俄烏戰爭的衝擊後，埃及便已鮮有能力緩衝極端氣候帶來的成本與挑戰。

2022年夏天，埃及出現了超過攝氏40度的持久熱浪，開羅溫度更是一度高達攝氏39度，對無力安裝冷氣、必須於烈日下工作的底層民眾來說，這無疑是殘酷的人間煉獄；尼羅河的鹽鹼化現象則愈發嚴重，曾經流量穩定、定期帶來肥沃淤泥的文明之河，如今正因海平面上升、嚴重乾旱頻發，而持續減少流量，不少仰賴尼羅河灌溉的農村只能被迫挖掘地下水，但連地下水都發生了鹹化現象，而埃及政府對此缺乏有力措施，村民只好自力更生，仰賴相對原始的鹹水過濾方法，並且土法製作滴灌系統，以期拯救自身生計。

到了2022年下半旬，埃及開始出現強雷陣雨與冰雹，原本一年有200多日放晴的開羅，罕見出現了淹水現象，亞歷山大等地亦出現洪災，民眾被迫在水鄉澤國中穿行。而埃及政府除了宣布停班停課、派出抽水車、以人力疏通排水溝外，便無力再推動其他工程。

埃塞俄比亞政府也在修建大型的水能基建。位於尼羅河上游的青尼羅河（Blue Nile River）的復興大水壩（Renaissance Dam）就是其中一個最主要的項目。（Getty Images）

從更宏觀的視角來看，埃及是中東多數發展中國家的現實縮影：其碳排放量並不可觀，卻因所處位置、產業結構、經濟困境、發展障礙，而蒙受了最殘酷的現實衝擊，並為此付出慘重代價。

2022年，聯合國氣候變化大會（COP27）選於埃及舉行，便頗有重視發展中國家苦難的意味。從埃及的視角來看，其自是希望藉由極端氣候的累積效應，來對發達國家施加壓力，使其在推動全球氣候議程上，能邁出更強而有力的步伐。然埃及等國人微言輕，無法真正主導議程進行，以至會議最後在遏制碳排放、擴大適應氣候融資上差強人意，倒是「建立氣候損害和損失基金」這一共識，勉強能緩衝埃及等國的直接損失，因為根據協議內容，各方將成立基金，補償未開發、開發中國家遭受的極端氣候傷害。雖不完美，卻也算是踏出了第一步。

展望2023年，極端氣候恐將持續侵襲中東，但各國政府與民眾依舊只能容忍，並設法以有限資源在日漸加遽的苦難下求生。從長遠來看，這或許會是比三大內戰更嚴峻的考驗。

展望2023年，中東三大內戰可能有什麼發展？

全面和平不易達到，但各方尋求鞏固新僵局，故應會在停火與烈化間緩緩擺盪。

對中東國家來說，COP27最重要的結論是什麼？

成立氣候基金，為開發中、未開發國家所遭受的極端氣候傷害提供補償。

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