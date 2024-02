深度調研俄羅斯21個城市：西方不可能「肢解」俄羅斯｜專家有話說

西方上萬次制裁與2022年2月以來俄烏戰事的被動,俄羅斯能否扛得住?俄羅斯的發展近況到底如何?中國未來該如何做好對俄工作,使中俄合作更有助於民族復興大業?



撰文:王文 中國人民大學重陽金融研究院執行院長、中美人文交流研究中心(教育部)執行主任



筆者自2022年9月起赴俄羅斯深度調研莫斯科、聖彼得堡、葉卡捷琳堡、符拉迪沃斯託克、車臣、克里米亞、勘察加等東、南、西、北、中21個代表性城市,歷時58天,與200多位俄相關人士交流座談,還曾當面提問總統普京、外長拉夫羅夫,此後分別在2023年4月、6月、9月先後4次赴俄羅斯各地交流與調研,深刻感受西方制裁與俄烏衝突下俄羅斯沉重國家發展壓力,也挖掘到可轉化為中國崛起新動能的諸多俄羅斯潛力。

客觀地評估,俄羅斯外交、資源、人才領域仍是全球領先,但在常規軍備、智能科技、經濟、基建領域已落後於中國。綜合多城市狀況看,普京政權和俄羅斯經濟被西方制裁壓垮的概率很低。未來,中國需要重新發現俄羅斯,並儘可能地積極參與和引導俄羅斯的重塑進程。

筆者深度調研俄羅斯21個城市,既有像莫斯科、聖彼得堡這樣的經典城市,有像彼得巴甫洛夫斯克—卡姆查茨基、摩爾曼斯克這樣的邊陲小城,有頓河畔羅斯托夫、伏爾加格勒、克拉斯諾達爾這樣的老牌工業重鎮,有像葉卡捷琳堡、新西伯利亞這樣的中部新城,還包括像克里米亞、車臣等受爭議地區,涵蓋東西南北中各地,場景與經歷具有較廣泛的代表性。

基於這些城市的觀感,從政治、社會、經濟、文化等方面對俄羅斯總體評價大體如下:

第一,俄羅斯政治、社會的穩定性超乎想象,擁有194個少數民族的俄羅斯國家認同、集體凝聚力與對普京總統的總體支持度仍是牢固的。

儘管2022年9月初以來,俄羅斯軍隊在烏克蘭出現撤退,西方媒體將其視為「大潰敗」,甚至有謠言說,俄羅斯發生政變。在2022年9月23日頒佈部分徵兵令後,還有不少俄羅斯人集體逃兵役的傳言。然而,親歷俄羅斯21個城市的超市與商場,看到的現實情況是,城市秩序穩定,沒有超市貨品緊缺,沒有市民搶購商品,也沒有出現銀行擠兑。

人們與往常一樣生活,喝酒、唱歌、跳舞,沒有出現明顯的日常衝擊。2022年俄羅斯失業率低於5%。儘管筆者看到多個城市有排隊買麪包的現象,但整體上社會運行仍是正常的。

肯定有極少部分人逃兵役,有人焦慮,有人擔心,但所有被交談的俄羅斯人都相信俄羅斯必勝,都支持聯邦政府和普京總統。在雅庫茨克、哈巴羅夫斯克、符拉迪沃斯託克、勘察加這些偏遠的區域,普通人都為「身為俄羅斯人」而感到自豪,即使車臣,俄羅斯的認同感也遠超想象。

俄烏衝突這場「二戰結束以來俄羅斯(包括蘇聯)最大規模的對外軍事衝突」,也被稱為「冷戰結束以來可能超過911事件、2008年金融危機的國際衝擊力最大的事件」發生了兩年,卻基本不影響絕大多數城市民眾的生活。這是令人印象深刻的俄羅斯政治社會穩定性。

第二、俄羅斯經濟基礎沒有發生崩潰。只要把改革、調整與刺激落實到位,「脱西方化」俄羅斯經濟再度崛起並不是夢想。

俄羅斯資源(石油、天然氣、煤炭、糧食等)潛力仍是世界最充足的國家之一。門捷列夫元素周期表中的所有元素,在俄羅斯都能找到。「與西方脱鈎」的俄羅斯經濟在未來繼續存活,是沒有問題的。

美西方制裁孤立不了俄羅斯,俄羅斯經濟抗壓能力強,在這次「制裁—反制裁」鬥爭中,俄羅斯通過資源優勢,牢牢把握這次貨幣戰爭的主動權,推動了全球經濟與貨幣體系的變革。盧布成為2022年全球最堅挺的貨幣之一。根據世界銀行、國際貨幣基金組織等機構的估計,戰爭對俄羅斯經濟的影響是-10%到-5%。這些結論高估了戰爭衝擊。事實上,2023年俄羅斯經濟增長逾3.5%。如果從盧布升值、俄羅斯財政增加以及將烏克蘭東部四州併入俄羅斯的情況看,俄羅斯實際經濟生產總值可能更大。

但不得不說GDP只是經濟數字,不能代表經濟質量。以調研經驗看,俄羅斯基礎設施是相當落後的,市場要素並沒有被完全釋放,經濟活力並沒有激發,5G時代的數字化發展尚未開始,網紅經濟與直播帶貨模式還處於萌芽階段。筆者與多位當地官員交談,地方政府追求聯邦預算轉移支付的熱情,遠遠高於通過當地經濟增長而提升財政收入的積極性。

有學者評價,俄羅斯的城市建設、高鐵、高速公路、機場設施、網絡速度要比中國落後10-15年。以筆者親歷來客觀比較,在部分基建領域,俄羅斯可能落後中國20年甚至更長時間。比如,多數城市一出城就沒有手機信號,多數城市間沒有高速公路,僅有的幾條高鐵,時速最高僅約200公里。

第三、俄羅斯普通人的高素質、民族自豪感、文化素養與社會和諧度,仍屬世界發達國家的行列。所謂「西方肢解俄羅斯」幻想不可能成真。

在所有俄羅斯城市,人行橫道前,無論有無紅綠燈,開車者均會禮讓行人。俄羅斯城市的基礎設施雖陳舊,但維護細緻,即便很老舊的酒店,房間內仍是乾淨整潔。

所有城市哪怕像雅庫茨克、彼得羅巴甫洛夫—卡姆查茨基這類人口僅20-30萬的小城,都有若干個高檔次的劇院、高質量的博物館、畫廊,藝術氣息濃郁。俄羅斯人的收入不高,但很享受休假、上劇院、參觀博物館等精神生活。俄羅斯各大表演、藝術、繪畫大學比中國更多、更優質。這是目前還偏好於追求物質積累的多數中國人所不如的。

俄羅斯成年人的大學生比率高達58%,高於美國的40%,更遠遠高於中國的10%左右。筆者曾在莫斯科國立大學、聖彼得堡國立大學、莫斯科國際關係學院等5所知名大學講學,開設「一帶一路」系列課程,上課互動、課間交流,感覺俄羅斯年輕人的基礎素質、知識面、思考能力,總體上略高於筆者所接觸的中國「985大學」本科生。

俄羅斯是獲諾貝爾獎最多的六個國家之一,尤其是物理獎,1991年以來有6位俄羅斯物理學家獲諾貝爾獎。「數學界諾貝爾獎」的菲爾茲獎自1936年首次頒發至今共授予60人,俄羅斯(包括前蘇聯)共9人獲獎。近年來,俄羅斯在5G、智能科技領域創新速度較慢,但其基礎科學尤其是物理、數學領域的實力不容小覷。

俄羅斯人的生活高品位與人才高素養,支撐了俄羅斯人的自信,甚至是自負、高傲。俄羅斯中小學極度重視「民族自豪感」教育,其民族歷史的敘事大體如下:從15世紀以來,俄羅斯民族先後打敗了蒙古帝國,吞併喀山汗國、克里米亞汗國、西伯利亞汗國等,向西伯利亞和遠東地區擴張,近代又打敗拿破崙和希特勒,作為世界上領土面積最大的超級大國,與美國並肩。蘇聯解體僅是插曲,普京總統正帶領俄羅斯重新崛起為新的超級大國。

俄羅斯的社會安全政策,對內寬鬆,對外警惕。在俄羅斯國內乘機,安檢相當鬆垮。在不少機場,水、飲料甚至小刀具都能帶上飛機。筆者有兩次參加普京總統出席的論壇,與會者的安檢並不嚴,只過安全門,不搜身,不嚴查攜。

然而,俄羅斯對外國人的態度,始終保持着高度的警惕。在俄羅斯地方政府看來,「安全」似乎比「發展」更重要。俄羅斯城市的經濟開放程度非常有限。外國投資非常少,且外國投資對俄羅斯營商環境的抱怨相當多。儘管2022年11月初,普京總統宣佈對所有友好國家公民採取商務、旅遊免簽政策,但外國人在俄羅斯的長期商務簽證仍是較難的事情。俄羅斯對中國公民採取勞工、商務簽的時間限制措施,一般每隔1-3年須出境重新申請簽證。每到一個城市,入住當地酒店時,會被要求落地簽證。

綜合政治、經濟、社會、科技的實際調研經歷,結合俄烏衝突以來俄軍表現與公開資料,可以套用民間話語來簡要評估:環顧世界看,俄羅斯是外交、能源與人才的一等強國,常規軍備、智能科技領域的二等國家,經濟、基建領域的三流國家。

從世界政治角度看,俄羅斯仍是當下世界最重要的行為者之一,但如果俄羅斯不堅忍靈活,智慧處理與西方的衝突,而是不斷陷入西方製造的衝突陷阱中,那麼,俄羅斯的全球重要性與發展持續力都會下降。相反,若能妥善處理對外衝突,善於配置全球資源,協調好國家與市場、能源與經濟、東方與西方的結構矛盾,俄羅斯重新崛起是高概率的事件。

在俄期間,筆者曾與俄羅斯著名經濟學家格拉濟耶夫、著名哲學家杜金等多位知名學者深談俄烏衝突,充分感受到俄羅斯被北約與美國所逼、最終寧為玉碎不為瓦全的戰鬥決心。

不少俄羅斯學者均認為,普京一直在拒絕採取對烏特別軍事行動,儘管俄羅斯可以輕鬆拿回烏東地區。這次特別軍事行動早就應該籌備,且應該籌備更好一些。有專家還認為,俄烏衝突是1812年反抗拿破崙東征、第一次世界大戰、二戰反抗希特勒入侵以來的第四次衛國戰爭。

一些學者認為,莫斯科長期以來都過於軟弱,對西方抱有幻想,認為西方是守規矩、有信用的,以至俄羅斯不斷被西方所騙,沒有更早地阻止烏克蘭親西方的過程,導致讓西方在離莫斯科近在咫尺的鄰國「打造出一支軍事—政治長矛,直接瞄準俄羅斯的心臟」。在他們看來,應該5-8年前就進行這場軍事行動,這樣西方就不會在烏克蘭完成那麼大規模的反俄宣傳與軍事動員。

從這些角度上看,與其說是俄烏衝突是所謂普京戰略判斷的偏差,不如說是整個俄羅斯民族的戰略意志與戰鬥特性所至。

在筆者看來,俄烏衝突正在持久戰化,很可能出現「印巴化」的趨勢,目前俄所佔領的頓巴斯地區會像21世紀的新「克什米爾」爭議區長期存在下去,不排除俄烏衝突將持續十年甚至更長時間的可能性。

2022年10月底,普京首次主動提出與西方對話的方案。但筆者認為,從短期看,即便有對話,也不可能實現俄烏局勢的徹底解決。

原因有三:一是俄羅斯與西方之間的相互信任非常低。在俄羅斯精英看來,過去30多年,已被西方騙過無數次了。從蘇聯被騙解體,到葉利欽時代被騙、複製美國經驗的休克療法失敗,再到普京初期被騙不斷容忍北約東擴,普京指責西方權力遊戲的血腥與骯髒,是有道理的。

二是俄羅斯與西方的權力結構性矛盾,也導致鬥爭會長期化。美國不會允許一個強大俄羅斯的存在,對其北大西洋體系構成威脅。採取離岸平衡策略,長期通過北約、歐洲、烏克蘭來壓制俄羅斯的經濟、社會、科技發展,甚至進一步肢解俄羅斯,是美國對俄羅斯的固定戰略,即使特朗普2024年捲土再來,或換上一個比特朗普更親俄的總統,恐怕也不可能在短期改變這種結構。

三是俄羅斯不可能委曲求全地臣服於西方。俄羅斯一直自恃很高,全球國土面積第一、資源稟賦第一的天然大國地位,令其國內「斯拉夫派」全面碾壓「西方派」,走與世界所有大國不同的道路的「斯拉夫派」主張,更勝過遵循西方國家範例才能富裕自由的「西方派」主張。

另外,當前西方持續軍援支撐着烏克蘭2022年9月初以來的多次有限反攻戰局,也決定了美俄對話不能完全解決俄烏衝突。烏克蘭總統澤連斯基還幻想着全面收回故土,甚至克里米亞。這種背景下,即便有對話,作用仍是有限的,象徵意義大於現實意義。在俄烏衝突上,最終仍是拳頭、實力說了算。

從目前看,至少有四點確鑿的證據支撐「俄羅斯在可預見將來不會敗北、烏克蘭拿回東部四州和克里米亞可能性不大」的總體判斷:

第一,西方支援烏克蘭的實際到賬物資與資金,遠不足以撐起烏克蘭的反攻與最終勝利。以2022年為例,西方對烏安全援助實際到賬軍物實物和預算金額約200億美元,且對進攻型武器的支援設立限制條件,這遠遠不夠烏克蘭反攻與最終奪回東部四州、克里米亞及經濟重建保守估計的6000億美元和相關硬件條件。2022年11月初,美國中期選舉,共和黨重奪眾議院,美國對烏援助急劇減少。2023、2024年的軍援數額會逐漸減少。

第二,美西方對俄制裁衝擊不足以影響到俄羅斯經濟正常運行。英國《經濟學人》雜誌2022年5月初公開刊文說,制裁只是讓俄羅斯「受了皮外傷」。8月底又刊發《為什麼俄羅斯經濟持續打破預期》一文得出三個結論「俄能採取有效防止經濟崩潰的政策」、「俄經濟本身對西方依賴相對較少,孤立狀態加劇不會製造太大痛苦」、「制裁對俄油氣生產與銷售的影響有限」。

第三,美歐內部裂痕擴大,拉美左轉,全球對美施壓加劇,對俄戰略壓力減緩,且俄羅斯的全球運籌能力不容小覷。匈牙利、塞爾維亞、荷蘭等多國堅持不制裁或取消對俄制裁。法國、德國國內社會示弱之聲提升,能源「去俄羅斯化」的可能性不大,在未來,很可能在能源問題上對俄服軟。在國際上,拉美多國接連左翼政府上台,反美主義提升,盧拉剛當選巴西總統即勸烏克蘭接受談判。2022年11月初,俄又宣佈對友好國家實行商務、旅遊入境免簽政策。在可預見的將來,國際社會的政治趨勢對俄羅斯有利。

第四,俄羅斯在烏東地區的軍事行動受到當地多數人的支持。俄軍並沒有陷入烏東四州人民「游擊戰」陷阱中。烏東四州約10萬平方公里,人口約500萬,均佔烏克蘭國土和人口總量的約1/6,但四州經濟總量佔全國40%,GDP總量約700億美元。目前,俄羅斯在頓巴斯的實際控制區,本來就是操俄羅斯語的俄羅斯族佔多數,長期受基輔政權的壓制,分離之心早已有之。即便烏克蘭當前已奪回少部分領土,也不可能全部拿回烏東四州。畢竟,俄羅斯軍事行動有當地民意基礎,又得經濟利益,有助於俄羅斯「持久戰」。

從筆者在克里米亞三天的調研經歷看,俄羅斯會像2014年以來聯邦財政全力投資「回歸」的克里米亞建設那樣,推動聯邦政府投資,幫助盧甘斯克、頓涅茨克、扎波羅熱、赫爾松這四個州的戰後重建,以收攏人心。

一些國人對俄羅斯未來的擔憂,一方面是出於對俄羅斯軍力超高期待落空的心理正常反應,另一方面也是出於「俄羅斯若敗,下一個西方將對付中國」的唇亡齒寒感。但把心理預期調整至如果俄羅斯一開始就沒有想吞併烏克蘭,一開始就沒有想「速勝」的角度,那麼,有理由相信,這場俄烏衝突打到現在,總體上看俄羅斯面臨的局勢並不算糟糕。俄民眾對普京的信任與支持率從軍事行動前的65%到2022年10月初的81%,也充分證明俄羅斯實際情況。2024年俄羅斯總統選舉,普京連任基本沒有懸念。

當然,這並不是說美國對俄羅斯的策略面臨失敗。事實上,衝突以來,美國「以烏制俄」、「以俄壓歐」的策略已見成效。從能源、軍工收益及大西洋聯盟鞏固的角度看,美國短期內肯定是俄烏衝突的最大贏家。

但長期看,美國未必贏。全世界人都看在眼裏,美國與北約打的是代理人戰爭,消耗的是烏克蘭人的生命,想達到削弱俄羅斯人的目的,捍衛的卻是美國與北約霸權。

雖然表面上看西方媒體不斷拔高與塑造美國與北約的正義形象,但世界各國已政治覺醒,從佔全球國家數量80%以上的廣大發展中國家、新興國家都沒有參與對俄制裁的角度看,美國表現出來的偽善、兇狠已經讓西方所謂道德高地完全崩潰。從阿富汗、伊拉克、敘利亞、利比亞再到烏克蘭,多少血腥與災難都是在西方所謂正義之名下產生。

最大輸家的是烏克蘭。烏克蘭人民最苦,應給予更多人道主義幫助。目前看,最終很可能的結果是,俄羅斯與北約、歐盟、美國達成一定程度的談判妥協,犧牲烏克蘭的利益。所謂「兩頭大象打架,草地最糟殃」,烏克蘭在大國之間的戰略能力不足感將不斷顯現。

